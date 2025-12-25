Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২০২৬-এ এই তিন রাশির ভাসবে প্রেমের সাগরে! জীবনে আসবে তুমুল ভালোবাসা

    নতুন বছর কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। গ্রহগুলির প্রভাব এই জাতকদের প্রেম জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। জ্যোতিষীদের মতে, বিলাসবহুল জিনিসপত্রের পিছনে গ্রহ শক্তি শুক্র, ২০২৬ সালের শুরুতে তার রাশি পরিবর্তন করবে।

    Published on: Dec 25, 2025 5:01 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নতুন বছর কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। গ্রহগুলির প্রভাব এই জাতকদের প্রেম জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। জ্যোতিষীদের মতে, বিলাসবহুল জিনিসপত্রের পিছনে গ্রহ শক্তি শুক্র, ২০২৬ সালের শুরুতে তার রাশি পরিবর্তন করবে। এটা ১৩ জানুয়ারী, ২০২৬ ভোর ৪টা বেজে ০২ মিনিটে শনির রাশি, মকর রাশিতে গমন করবে। এই সময়ে, এটা সূর্যের সঙ্গে সংযোগ করবে, কারণ জানুয়ারীতে সূর্যও এই রাশিতে গমন করবে। যেহেতু শুক্র প্রেম, শিল্প, সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই এটা তাঁদের প্রেম জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সূর্য আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে। ফলস্বরূপ, সূর্য এবং শুক্রের গমন এই তিনটি রাশির প্রেম জীবনে সুখ আনতে পারে।

    ২০২৬-এ এই তিন রাশির ভাসবে প্রেমের সাগরে! জীবনে আসবে তুমুল ভালোবাসা
    ২০২৬-এ এই তিন রাশির ভাসবে প্রেমের সাগরে! জীবনে আসবে তুমুল ভালোবাসা

    বৃষ রাশি: বৃষ রাশির প্রেম জীবন সুখে ভরে উঠবে। শুক্রের প্রভাবে, এই সময়টা বৃষ রাশির জন্য স্মরণীয় হয়ে উঠবে। সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও দৃঢ় হবে। একটি বাড়ি বা যানবাহন কেনার সুযোগ তৈরি হতে পারে। বাবার কাছ থেকে কাজের পরামর্শ নেবেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। ভ্রমনের সুযোগও আসতে পারে। এই সময়টা শিক্ষার্থীদের জন্য সাফল্যে পূর্ণ হতে পারে। আপনার কেরিয়ার একটা নতুন দিকে যাবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

    কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের প্রেম জীবন চমৎকার হবে। এই সময়ে অহংকারকে একপাশে রেখে ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। পরিবারে শান্তি এবং সুখ বজায় থাকবে। বিবাহিতরা সুখ অনুভব করবেন। নিষ্ঠার রাখবেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভও সম্ভব।

    মকর রাশি: মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, শুক্রের প্রভাব তাদের প্রেম জীবনকে স্মরণীয় করে তুলবে। এমনকী একটা ছোট কথোপকথন বা একসঙ্গে কিছু সময় কাটানোও সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে পারে। তাছাড়া, এই সময়ে আপনার আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে। ছোট ভাইবোনরা আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবে। কর্মক্ষেত্রে এবং পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার চাকরি থেকে শুরু করে সম্পর্ক পর্যন্ত সব কিছুতেই সাফল্য পেতে পারেন। এই সময়ে ভাগ্য আপনার প্রচেষ্টাকে সফল করতে সহায়তা করবে। এই সময় অর্থ সঞ্চয় এবং আর্থিক নিরাপত্তার জন্যও অনুকূল হবে।

    News/Astrology/২০২৬-এ এই তিন রাশির ভাসবে প্রেমের সাগরে! জীবনে আসবে তুমুল ভালোবাসা

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes