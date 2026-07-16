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    Mars Saturn yoga: মঙ্গল ও শনির বিশেষ যোগে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! ৪ রাশির হাতের মুঠোয় আসবে বিপুল অর্থ ও মান-সম্মান

    Mangal Shani conjunction astrology effects: জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম এবং স্থায়িত্বের প্রতীক মনে করা হয়; অন্যদিকে মঙ্গল হলেন শক্তি, সাহস ও পরাক্রমের কারক। 

    Published on: Jul 16, 2026, 12:40:03 IST
    By Suman Roy
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    Mangal Shani conjunction astrology effects: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের সংযোগ বা যতি অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। যখন দুটি ভিন্ন প্রকৃতির গ্রহ মহাকাশে একে অপরের কাছাকাছি আসে, তখন তাদের মিলিত শক্তির প্রভাব সরাসরি মানুষের জীবন, সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, পরাক্রমের দেবতা ‘মঙ্গল’ এবং ন্যায়ের দেবতা ও কর্মফল দাতা ‘শনি’—এই দুই শক্তিশালী গ্রহের বিশেষ সংযোগ জ্যোতিষ দুনিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    মঙ্গল ও শনির বিশেষ যোগে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! হাতের মুঠোয় আসবে বিপুল অর্থ
    মঙ্গল ও শনির বিশেষ যোগে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! হাতের মুঠোয় আসবে বিপুল অর্থ

    মহাকাশে মঙ্গল ও শনির শক্তির এক বিশেষ সংযোগ বা যোগের সৃষ্টি হয়েছে। বৈদিক গণনা অনুযায়ী, এই দুই বড় গ্রহের অভূতপূর্ব সমীকরণের ফলে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, ধন-সম্পদ ও ক্যারিয়ারে অভূতপূর্ব সাফল্যের এক নতুন জোয়ার আসতে চলেছে। মঙ্গল ও শনির এই যৌথ যোগের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ কী, জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম এবং স্থায়িত্বের প্রতীক মনে করা হয়; অন্যদিকে মঙ্গল হলেন শক্তি, সাহস ও পরাক্রমের কারক। যখন এই দুই গ্রহের শক্তির শুভ প্রভাব কোনো রাশির ওপর পড়ে, তখন জাতকদের কাজের গতি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই তাঁদের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন ও আর্থিক পুরস্কার মেলে। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, লোহা বা খনিজ ব্যবসা, রাজনীতি এবং বড় ধরণের প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক প্রমাণিত হয়।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৪টি ভাগ্যবান রাশি

    অমর উজালা-র জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, মঙ্গল ও শনির এই বিশেষ যোগের কারণে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই গ্রহগত অবস্থান কর্মক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। প্রপার্টি বা জমি কেনাবেচার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় আর্থিক মুনাফা লাভ করতে পারেন।
    • মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়ে আকস্মিক অর্থলাভের এক চমৎকার যোগ তৈরি হতে চলেছে। পুরনো কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি বা বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা পেতে পারেন। ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর হবে এবং বন্ধুমহলে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে।
    • সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের সাহসিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা এই সময়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যারা নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাঁরা এই সময় বড় কোনো আর্থিক বিনিয়োগকারী বা পার্টনার পেয়ে যেতে পারেন। সরকারি কোনো কাজে আটকে থাকা ফাইল দ্রুত ছাড়পত্র পাবে। আপনার দীর্ঘদিনের কোনো অমীমাংসিত আইনি ঝামেলা আপনার পক্ষে সমাধান হতে পারে।
    • কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির অধিপতি স্বয়ং শনিদেব। ফলে এই রাশির জাতকদের ওপর এই পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ইতিবাচক হবে। আপনার মানসিক চাপ ও দীর্ঘদিনের উদ্বেগ দূর হবে। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সই করার জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন যানবাহন বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

    আর্থিক উন্নতি ও পারিবারিক সুখ

    মঙ্গল ও শনির এই শুভ যোগের ফলে ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বড় ধরণের অর্থনৈতিক মুনাফা আসার পথ সুগম হবে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে হুট করে লাভ হতে পারে কিংবা আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ হবে। পারিবারিক পরিবেশ আনন্দমুখর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্কে মধুরতা বজায় থাকবে।

    শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি আপনার কুণ্ডলীতে মঙ্গল বা শনির অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে, তবে এই পরিবর্তনের সময়ে তাঁদের পূর্ণ ইতিবাচক শক্তি লাভ করতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:

    ১. প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং বজরংবলীকে সিঁদুর নিবেদন করুন।

    ২. শনিবার দিন সন্ধ্যায় কোনো অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং শনিদেবের মন্ত্র জপ করুন।

    ৩. অভাবী বা শ্রমজীবী মানুষকে সাহায্য করুন, কারণ শনিদেব নিঃস্বার্থ সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

    মহাকাশের এই শুভ গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা, তেজ ও সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। মঙ্গল ও শনির এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Mars Saturn Yoga: মঙ্গল ও শনির বিশেষ যোগে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! ৪ রাশির হাতের মুঠোয় আসবে বিপুল অর্থ ও মান-সম্মান

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