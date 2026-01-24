Lunar Eclipse 2026: সূর্যগ্রহণের পরই মার্চে চন্দ্রগ্রহণ! কবে পড়ছে? রইল তারিখ, সময়

Lunar Eclipse 2026: সূর্যগ্রহণের পরই মার্চে চন্দ্রগ্রহণ! কবে পড়ছে? রইল তারিখ, সময়
২০২৬ সালে চন্দ্রগ্রহণ কখন হবে: নতুন বছরে, মার্চ মাসে একটি ব্লাড মুন হতে চলেছে। এটি এই বছরের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে এই চন্দ্রগ্রহণ।
নতুন বছরের মার্চ মাসে 'ব্লাড মুন'। এটি এই বছরের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এমন পরিস্থিতিতে কোন দিন হোলিকা দহন হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। অপর দিকে, চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ বিকেল ৩.২০ টায় শুরু হবে এবং সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিট অবধি চলবে। এই দিনে চাঁদ লাল রঙে আবির্ভূত হবে, তাই একে 'ব্লাড মুন' বলা হচ্ছে।
৩ মার্চ সন্ধ্যায় ভারতে চন্দ্রগ্রহণ চাঁদ দেখা যাবে। এবার পূর্ণিমার চাঁদ দু'দিন থাকছে, এখন কোন দিনে হোলিকা দহন হবে তা নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ফাল্গুন শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমা সোমবার, ২ মার্চ বিকেল ০৫:৫৫ মিনিটে থেকে শুরু হওয়ার কথা, যা ৩ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫:০৭ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে গ্রহণের কারণে শুভ কাজ হবে না, চন্দ্রগ্রহণে শুভ কাজ হয় না।
২০২৬ সালে, ৩ মার্চ, ফাল্গুন শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার দিনে, ভারতে একটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ঘটছে। এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে ভারতে। নয় ঘন্টা আগে, ৩ মার্চ, সকাল ৬:২০ মিনিচ থেকে সুতক শুরু হবে। শাস্ত্র অনুসারে, সুতকগুলিতে কোনও শুভ কাজ করা যাবে না। এই গ্রহণের পর দান, গঙ্গাস্নান অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হবে।
এই বছর আরও কত গ্রহণ?
এই বছরের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ ২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ ঘটবে। এটি হবে বছরের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার কিছু অংশে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। এর সুতক বৈধ হবে না। নতুন বছরে ২ টি সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে। প্রথম সূর্যগ্রহণটি ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘটতে চলেছে। দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে শ্রাবণ মাসে ঘটতে চলেছে। ১২ অগস্ট রয়েছে দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ। আপাতত আগামিকালের সূর্যগ্রহণ ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে অনেকের মধ্যেই। এরপরই রয়েছে হোলির সময় পরবর্তী চন্দ্রগ্রহণ। বিগত সময় দেখা যায়, সূর্যগ্রহণ পর পর বছরে মহালয়ার সময়কালে পড়েছে। তবে চলতি বছরে তা হচ্ছে না। এবার তার আগে অগস্ট মাসেই বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণটি পড়ছে।
