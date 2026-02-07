Edit Profile
    যে সে রাজযোগ নয়, এর নাম ‘মহালক্ষ্মী রাজযোগ’! ১৮ মাস পরে এবার সৌভাগ্য ফিরবে ৩ রাশির

    আকাশে তৈরি হচ্ছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ: মঙ্গল ও চন্দ্রের মিলনে ভাগ্য পাল্টাবে এই ৩ রাশির, উপচে পড়বে সম্পদ!

    Published on: Feb 07, 2026 10:30 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের মিলনে তৈরি হওয়া বিভিন্ন যোগের মধ্যে 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ'-কে অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ মনে করা হয়। যখন কোনো রাশির কুণ্ডলীতে মঙ্গল এবং চন্দ্রের যুতি (মিলন) ঘটে বা তারা একে অপরের ওপর শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন এই রাজযোগের সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে গ্রহের এই বিরল অবস্থান বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাফল্যের দরজা খুলে দিতে চলেছে।

    জেনে নিন মহালক্ষ্মী রাজযোগের প্রভাবে কোন ৩টি রাশি হতে চলেছে পরম সৌভাগ্যশালী:

    ১. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ হবে আশীর্বাদের মতো। কর্মক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম অবশেষে ফলপ্রসূ হবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সম্মান ও সহযোগিতা পাবেন। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই সময়টি সেরা। আকস্মিক অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক স্থিতি মজবুত করবে।

    ২. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। চন্দ্রের সাথে মঙ্গলের এই সম্পর্ক আপনার জীবনে রাজকীয় সুখ নিয়ে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় কোনো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য কোনো সুসংবাদ আসতে পারে। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ফলে কঠিন কাজগুলোও সহজ হয়ে যাবে।

    ৩. মীন রাশি (Pisces)

    মীন রাশির জাতকদের জন্য মহালক্ষ্মী রাজযোগ জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। আপনার বিনিয়োগ করা অর্থ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার যোগ রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে এবং জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে রুচি বাড়বে এবং এর ফলে মানসিক শান্তি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

    মহালক্ষ্মী রাজযোগের গুরুত্ব:

    জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এই যোগে জন্মগ্রহণকারী বা এই যোগের প্রভাবাধীন ব্যক্তিরা অত্যন্ত তেজস্বী এবং পরিশ্রমী হন। মঙ্গল তেজ ও শক্তির প্রতীক এবং চন্দ্র মনের কারক। এই দুইয়ের মিলনে জাতক সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন, যা তাঁকে সম্পদের শিখরে পৌঁছে দেয়।

