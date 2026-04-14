    Lucky Zodiacs for Mahalaxmi Yoga: মঙ্গল ও চন্দ্রের সংযোগে মহালক্ষ্মী যোগ, এই ৪ রাশির হাতে হঠাৎ চলে আসবে টাকা

    Lucky Zodiacs for Mahalaxmi Yoga: ১৬ এপ্রিল, মীন রাশিতে বৃহস্পতির গোচর মহালক্ষ্মী যোগ সৃষ্টি করছে, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। এই যোগ সম্পদ, উন্নতি এবং সাফল্য নিয়ে আসে। কিছু নির্দিষ্ট রাশি এই বিশেষ যোগ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

    Published on: Apr 14, 2026 10:36 AM IST
    By Suman Roy
    Lucky Zodiacs for Mahalaxmi Yoga: মঙ্গল বর্তমানে মীন রাশিতে অবস্থান করছে এবং ২০২৬ সালের ১১ মে পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। মীন রাশিতে থাকাকালীন, মঙ্গলের অন্যান্য গ্রহের সাথে সংযোগ বিভিন্ন শুভ এবং অশুভ যোগ তৈরি করছে। এই ধারায়, ২০২৬ সালের ১৬ই এপ্রিল, চন্দ্র মীন রাশিতে প্রবেশ করলে মঙ্গল এবং চন্দ্রের মধ্যে সংযোগ ঘটবে। এর ফলে মহালক্ষ্মী রাজযোগ সৃষ্টি হবে। এই যোগটি প্রায় আড়াই দিন কার্যকর থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এটি একটি অত্যন্ত শুভ যোগ হিসাবে বিবেচিত হয় যা সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি নিয়ে আসে। মহালক্ষ্মী রাজযোগের এই প্রভাব চারটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন, আর্থিক লাভ এবং সাফল্যের নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই রাশিগুলো কোনগুলো।

    বৃষ রাশি: এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মহালক্ষ্মী রাজযোগের ফল অত্যন্ত শুভ হবে। এই সময়ে আপনি অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ লাভ করতে পারেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। এই সময়টি আপনার কর্মজীবনের জন্যও উপকারী। আপনি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এছাড়াও, আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি নিজেকে আরও উদ্যমী অনুভব করবেন।

    মিথুন রাশি: এই রাশির জন্য এই যোগটি উন্নতির নতুন পথ খুলে দেবে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা আরও ভালো সুযোগ পেতে পারেন, অন্যদিকে যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়টি ব্যবসায়ীদের জন্যও উপকারী হবে। নতুন গ্রাহক বা বড় অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আয় বাড়বে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।

    ধনু রাশি: এই যোগের প্রভাবে ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার পছন্দের জিনিসগুলিতে খরচ করতে পারবেন এবং আপনার জীবনযাত্রার উন্নতি অনুভব করবেন। বাড়ি, জমি বা যানবাহন কেনার সুযোগও আসতে পারে। এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ এবং যেকোনো ধরনের সংঘাত থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে এই শুভ সময়টি নিরবচ্ছিন্নভাবে ফল দিতে পারে।

    মীন রাশি: এই মহালক্ষ্মী রাজযোগ মীন রাশির জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ এটি তাদের রাশিতেই ঘটছে। এই সময়ে আপনার অনেক পুরোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে এবং আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানসিকভাবে আপনি হালকা ও ভারসাম্যপূর্ণ বোধ করবেন। পারিবারিক সুখ বাড়বে এবং সম্পর্কগুলো আরও মধুর হবে। সার্বিকভাবে, এই সময়টি মীন রাশির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং নতুন সূচনার ইঙ্গিত দেয়।

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

