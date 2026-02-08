Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাড়িতে নিয়ে আসুন এই ৫টি জিনিস, মহাদেবের কৃপায় রাতারাতি ফিরবে ভাগ্য

    আপনি যদি আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেতে চান এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে চান, তবে এই মহাশিরাত্রিতে নিচের ৫টি জিনিসের মধ্যে যেকোনো একটি অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে আসুন। 

    Published on: Feb 08, 2026 6:24 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সনাতন ধর্মে মহাশিরাত্রি হলো দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার শ্রেষ্ঠ তিথি। ২০২৬ সালে মহাশিরাত্রির এই পুণ্যলগ্নে গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ সংযোগ তৈরি হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এই বিশেষ দিনে শিবপূজার পাশাপাশি বাড়িতে নির্দিষ্ট কিছু শুভ সামগ্রী নিয়ে এলে বাস্তুদোষ দূর হয় এবং সংসারে লক্ষ্মীর বাস ঘটে।

    বাড়িতে নিয়ে আসুন এই ৫টি জিনিস, মহাদেবের কৃপায় রাতারাতি ফিরবে ভাগ্য
    বাড়িতে নিয়ে আসুন এই ৫টি জিনিস, মহাদেবের কৃপায় রাতারাতি ফিরবে ভাগ্য

    আপনি যদি আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেতে চান এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে চান, তবে এই মহাশিরাত্রিতে নিচের ৫টি জিনিসের মধ্যে যেকোনো একটি অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে আসুন:

    ১. পারদ শিবলিঙ্গ (Parad Shivling)

    শাস্ত্র মতে, বাড়িতে পারদ শিবলিঙ্গ স্থাপন করা অত্যন্ত শুভ। মহাশিরাত্রির দিন এটি কিনে এনে উত্তর দিকে স্থাপন করলে এবং নিয়মিত পুজো করলে অকাল মৃত্যুর ভয় দূর হয় এবং কোষ্ঠীতে থাকা পিতৃদোষ ও কালসর্প দোষের প্রভাব কমে।

    ২. একাক্ষী নারকেল (Ekakshi Nariyal)

    একাক্ষী নারকেলকে মা লক্ষ্মীর স্বরূপ মনে করা হয়। এই বিশেষ দিনে একটি একাক্ষী নারকেল কিনে বাড়ির আলমারিতে বা ক্যাশ বাক্সে রাখলে সারা বছর অর্থের অভাব হয় না। এটি অশুভ নজর থেকেও সংসারকে রক্ষা করে।

    ৩. রুদ্রাক্ষ (Rudraksha)

    রুদ্রাক্ষ হলো মহাদেবের চোখের জল থেকে উৎপন্ন এক পবিত্র আধার। মহাশিরাত্রির দিনে পঞ্চমুখী বা মুখী রুদ্রাক্ষ কিনে তা গঙ্গাজলে ধুয়ে ধারণ করলে অথবা পুজোর ঘরে রাখলে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়। এটি মানসিক প্রশান্তি ও একাগ্রতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

    ৪. রুপোর নন্দী (Silver Nandi)

    নন্দী হলেন মহাদেবের প্রধান বাহন এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। জ্যোতিষ মতে, রুপোর তৈরি একটি ছোট নন্দীর মূর্তি কিনে এনে শিবলিঙ্গের সামনে স্থাপন করলে কাজে আসা সমস্ত বাধা দূর হয়। এতে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

    ৫. তামার কলস (Copper Kalash)

    শিবলিঙ্গে জল অর্পণের জন্য তামার পাত্র শ্রেষ্ঠ। মহাশিরাত্রির দিন একটি নতুন তামার কলস কিনে তা দিয়ে মহাদেবকে অভিষেক করলে গৃহস্থে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এছাড়া এই পাত্রে জল ভরে রাখলে বাড়ির বাস্তুদোষ খণ্ডন হয়।

    মহাশিরাত্রির বিশেষ টিপস:

    এই দিনটি কেবল কেনাকাটার জন্য নয়, বরং ত্যাগেরও দিন। বাড়িতে নতুন সামগ্রী আনার পাশাপাশি বেলপাতা, ধুতুরা ফুল এবং কাঁচা দুধ দিয়ে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে ভোলেনাথ অল্পতেই সন্তুষ্ট হন।

    News/Astrology/বাড়িতে নিয়ে আসুন এই ৫টি জিনিস, মহাদেবের কৃপায় রাতারাতি ফিরবে ভাগ্য

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes