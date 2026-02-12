Edit Profile
    আগামী রবিবারের মধ্যে স্বপ্নে এই জিনিসগুলি দেখলে বুঝবেন, মহাদেবের কৃপা পেতে চলেছেন

    মহাশিরাত্রির আগে যদি কোনো ভক্ত স্বপ্নে মহাদেব বা তাঁর সাথে যুক্ত কোনো প্রতীক দেখেন, তবে মনে করা হয় তাঁর জীবনের বড় কোনো সংকট দূর হতে চলেছে।

    Published on: Feb 12, 2026 12:02 PM IST
    By Suman Roy
    স্বপ্ন শাস্ত্র এবং সনাতন ধর্মে স্বপ্নকে কেবল অবচেতন মনের কল্পনা নয়, বরং ভবিষ্যতের সংকেত হিসেবে দেখা হয়। বিশেষ করে মহাশিরাত্রির (Mahashivratri 2026) আগে যদি কোনো ভক্ত স্বপ্নে মহাদেব বা তাঁর সাথে যুক্ত কোনো প্রতীক দেখেন, তবে মনে করা হয় তাঁর জীবনের বড় কোনো সংকট দূর হতে চলেছে।

    আসুন জেনে নিই স্বপ্নে কী দেখলে আপনি বুঝবেন যে মহাদেব আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন:

    ১. স্বপ্নে শিবলিঙ্গ দেখা

    মহাশিরাত্রির আগে স্বপ্নে শিবলিঙ্গ দেখা অত্যন্ত শুভ। এটি নির্দেশ করে যে আপনার দীর্ঘদিনের কোনো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। আপনি যদি কোনো কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যান, তবে শিবলিঙ্গ দেখা মানে শীঘ্রই সেই সমস্যার সমাধান হবে।

    ২. শিব-পার্বতীকে একসাথে দেখা

    স্বপ্নে শিব ও গৌরীকে একসাথে দেখার অর্থ হলো আপনার দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরতে চলেছে। অবিবাহিতদের জন্য এটি শীঘ্রই বিবাহের যোগ নির্দেশ করে এবং পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার সংকেত দেয়।

    ৩. নন্দী বা ষাঁড় দেখা

    মহাদেবের বাহন নন্দীকে স্বপ্নে দেখা মানে আপনার কাজে আসা বাধা দূর হতে চলেছে। এটি সাফল্যের প্রতীক। নন্দীকে স্বপ্নে দেখা মানে আপনার পরিশ্রমের ফল আপনি দ্রুত পেতে চলেছেন।

    ৪. সাপ বা নাগ দেবতা দেখা

    অনেক সময় স্বপ্নে সাপ দেখলে মানুষ ভয় পান, কিন্তু শিবরাত্রির আগে সাপ দেখা আসলে ধনপ্রাপ্তির সংকেত। এটি নির্দেশ করে যে আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে।

    ৫. রুদ্রাক্ষ বা ত্রিশূল দেখা

    স্বপ্নে রুদ্রাক্ষ দেখা মানে আপনার জীবনের কোনো রোগ বা শোক দূর হতে চলেছে। অন্যদিকে, ত্রিশূল হলো শক্তি এবং বিজয়ের প্রতীক। স্বপ্নে ত্রিশূল দেখলে বুঝতে হবে আপনি আপনার শত্রুদের ওপর জয়লাভ করবেন এবং সুরক্ষিত থাকবেন।

    ৬. গঙ্গা নদী বা পাহাড় দেখা

    স্বপ্নে পাহাড় বা গঙ্গা নদী দেখার অর্থ হলো আপনার মন শুদ্ধ হতে চলেছে এবং আপনি কোনো নতুন ইতিবাচক শুরুর দিকে এগোচ্ছেন।

    স্বপ্নে এমন কিছু দেখলে কী করবেন?

    মহাশিরাত্রির আগে যদি আপনি এমন কোনো স্বপ্ন দেখেন, তবে সকালে স্নান সেরে নিকটস্থ শিব মন্দিরে যান। শিবলিঙ্গে জল ও বেলপাতা অর্পণ করুন। মহাদেবকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজের ভক্তি অটুট রাখুন। বিশ্বাস করা হয়, ভক্তিভরে এই সংকেত গ্রহণ করলে জীবনের অমঙ্গল দূর হয়।

