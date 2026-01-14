মকর সংক্রান্তিতে নিয়ম মেনে করুন শিবের পুজো, অর্পণ করুন এই ৪টি জিনিস

রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি। ২০২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে মকর সংক্রান্তি ওরফে উত্তরায়ন। এই দিনটি পৌষ মাসের শেষ দিন। এই বিশেষ দিনে সূর্য ধনু রাশি ছেড়ে গমন করে মীন রাশিতে। ঠিক সেই কারণেই পৌষ সংক্রান্তির এই বিশেষ দিনটি মকর সংক্রান্তি নামেও পরিচিত সকলের কাছে।
পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালবেলা স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্রে যদি সূর্যদেবকে প্রণাম করা যায় বা কিছু খাদ্য বা অন্য গরিবদের দান করা যায় তাহলে সেটি খুব ভালো বলে প্রমাণিত হয়। এই দিনেই গঙ্গাসাগরে ভিড় করেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী।
তবে সূর্যদেবের পাশাপাশি এই দিনে যদি আপনি শিবের উপাসনা করেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো ফল পাবেন আপনি। এই বিশেষ দিনে বিশেষ কিছু জিনিস যদি মহাদেবকে অর্পণ করতে পারেন তাহলে নানান গ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাবেন আপনি। আপনার জীবনে আসবে ইতিবাচক ফল।
কোন কোন জিনিস অর্পণ করবেন শিবলিঙ্গে
কালো তিল: মকর রাশির জাতক যেহেতু শনিদেব তাই এই দিনে যদি কালো তিল আপনি শিবলিঙ্গে অর্পণ করতে পারেন তাহলে খুব ভালো প্রমাণিত হয়।
গঙ্গাজল: মহাদেবের যে খুব প্রিয় গঙ্গাজল তা বলাই বাহুল্য। এই দিন গুড়ের সঙ্গে গঙ্গাজল মিশিয়ে যদি আপনি মহাদেবের জলাভিষেক করতে পারেন তাহলে খুব ভালো।