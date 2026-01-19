Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সূর্য, শুক্র-মঙ্গলের ত্রিগ্রহী যোগ মালামাল হবে এই সব রাশি! এই রাশিদের জীবনে আসবে সমস্যা

    বর্তমানে, মঙ্গল শনির রাশি মকর রাশিতে প্রবেশ করেছে। এই গোচর ১৬ জানুয়ারি ভোর ৪টা বেজে ২৭ মিনিটে হয়েছে। জ্যোতিষীদের মতে, সূর্য এবং শুক্র ইতিমধ্যেই এই রাশিতে উপস্থিত। এখানে মঙ্গলের আগমন ত্রিগ্রহী যোগ তৈরি করেছে। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা হবেন লাভবান। আবার কিছু রাশির জাতক-জাতিকা পড়বে সমস্যায়।

    Published on: Jan 19, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে সেনাপতি বলা হয়। তিনি সাহস, শক্তি এবং ভূমির কারক হিসেবে। যেহেতু মঙ্গল গ্রহ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, তাই যখনই মঙ্গল তার রাশি পরিবর্তন করে, তখন দেশ, পৃথিবী এবং সমস্ত রাশির ব্যক্তিগত জীবনে এর বিশেষ প্রভাব পড়ে।

    সূর্য, শুক্র-মঙ্গলের ত্রিগ্রহী যোগ মালামাল হবে এই সব রাশি! এই রাশিদের জীবনে আসবে সমস্যা
    সূর্য, শুক্র-মঙ্গলের ত্রিগ্রহী যোগ মালামাল হবে এই সব রাশি! এই রাশিদের জীবনে আসবে সমস্যা

    বর্তমানে, মঙ্গল শনির রাশি মকর রাশিতে প্রবেশ করেছে। এই গোচর ১৬ জানুয়ারি ভোর ৪টা বেজে ২৭ মিনিটে হয়েছে। জ্যোতিষীদের মতে, সূর্য এবং শুক্র ইতিমধ্যেই এই রাশিতে উপস্থিত। এখানে মঙ্গলের আগমন ত্রিগ্রহী যোগ তৈরি করেছে। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা হবেন লাভবান। আবার কিছু রাশির জাতক-জাতিকা পড়বে সমস্যায়।

    মেষ রাশি

    মেষ রাশির জাতকদের দশম ঘরে মঙ্গল গমন করছে। ফলে তাঁদের জীবনে অনেক ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত কাজের কারণে মন প্রভাবিত হতে পারে।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতকদের নবম ঘরে মঙ্গল গমন করছে। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে। নতুন কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার প্রয়োজন হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ থাকুন।

    কর্কট রাশি

    কর্কট রাশির জাতকদের সপ্তম ঘরে মঙ্গল গ্রহের গোচর হচ্ছে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায় লাভ হতে পারে। বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন এবং নতুন যানবাহন কিনতে পারেন।

    সিংহ রাশি

    মঙ্গল গ্রহ সিংহ রাশির ষষ্ঠ ঘরে গোচর করছে। নতুন সম্পত্তি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে।ব্যবসায় অংশীদারিত্ব থেকে লাভের আশা রয়েছে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে, মন খুশি থাকবে।

    কন্যা রাশি

    কন্যা রাশির জাতকদের পঞ্চম ঘরে মঙ্গল গ্রহের গোচর হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতি এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাবধানতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিন। ব্যবসায় মন্দার মুখোমুখি হতে হতে পারে।

    তুলা রাশি

    তুলা রাশির জাতকদের চতুর্থ ঘরে মঙ্গল গমন করছে। সময় স্বাভাবিক হতে চলেছে। জুনিয়র এবং সিনিয়র উভয়ের সঙ্গেই ভদ্র আচরণ করতে হবে। ভুল করেও কাজে গাফিলতি করা যাবে না।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃশ্চিক রাশির জন্য মঙ্গল গ্রহ প্রথম ঘরের অধিপতি এবং ষষ্ঠ ঘরের অধিপতি। এই গোচর তীয় ঘরে ঘটছে। সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতকদের দ্বিতীয় ঘরে মঙ্গল গ্রহের গোচর হচ্ছে। এই সময়, আর্থিক লাভ এবং সাফল্য অর্জন করতে পারেন। ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত লাভ হবে এবং অগ্রগতি দেখা যাবে।

    মকর রাশি

    মকর রাশির জাতকদের লয়/প্রথম ঘরে মঙ্গল গোচর করছে। সাফল্যের পথে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

    কুম্ভ রাশি

    কুম্ভ রাশির জাতকদের দ্বাদশ ঘরে মঙ্গল প্রবেশ করছে। ঘুরতে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভুল করেও অসাবধান হওয়া যাবে না। কিছু কেনাও যাবে।

    মীন রাশি

    মীন রাশির জাতকদের একাদশ ঘরে মঙ্গল গমন করছে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায় লাভ হবে। পরিবার থেকে কিছু ভালো খবর পাবেন। কাঙ্ক্ষিত লাভের কারণে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।

    News/Astrology/সূর্য, শুক্র-মঙ্গলের ত্রিগ্রহী যোগ মালামাল হবে এই সব রাশি! এই রাশিদের জীবনে আসবে সমস্যা

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes