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    Mangal Rashi Parivartan: ২ অগস্ট মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন! সেনাপতির কৃপায় ভাগ্য ফিরবে এই ৪ রাশির

    Mangal Rashi Parivartan lucky zodiacs: জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে অগ্নি উপাদানের গ্রহ মনে করা হয়। মঙ্গল যখন কোনো শুভ বা মিত্র রাশিতে প্রবেশ করে, তখন মানুষের ভেতরের কাজের গতি ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

    Published on: Jul 15, 2026, 15:30:26 IST
    By Suman Roy
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    Mangal Rashi Parivartan lucky zodiacs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের রাশি পরিবর্তনকে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও ভাগ্য পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান প্রভাবক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে গ্রহদের সেনাপতি এবং সাহস, পরাক্রম ও শক্তির কারক গ্রহ ‘মঙ্গল’ (Mars)-এর রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গল যখনই এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তখন মানুষের পেশাগত জীবন, শারীরিক শক্তি, জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয় এবং পারিবারিক সম্পর্কে তার সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

    ২ অগস্ট মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন! সেনাপতির কৃপায় ভাগ্য ফিরবে এই ৪ রাশির
    ২ অগস্ট মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন! সেনাপতির কৃপায় ভাগ্য ফিরবে এই ৪ রাশির

    আগামী ২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে মঙ্গল গ্রহ রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। মঙ্গলের এই মহাজাগতিক গমনের ফলে কিছু সুনির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সাহস, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদের এক নতুন জোয়ার আসতে চলেছে। মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ কী, জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে অগ্নি উপাদানের গ্রহ মনে করা হয়। মঙ্গল যখন কোনো শুভ বা মিত্র রাশিতে প্রবেশ করে, তখন মানুষের ভেতরের কাজের গতি ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, পুলিশ বা সেনা বিভাগ, খেলাধুলা, রাজনীতি এবং বড় ধরণের ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য মঙ্গলের শুভ অবস্থান অভাবনীয় সাফল্য এনে দেয়।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ভাগ্যশালী রাশিগুলোর তালিকা

    আগামী ২ আগস্টের এই রাশি পরিবর্তনের কারণে মূলত কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনে বড় ধরণের লাভ পেতে চলেছেন:

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির অধিপতি স্বয়ং মঙ্গল গ্রহ। ফলে নিজের রাশির স্বামীর এই গমনের কারণে জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও কাজের শক্তি তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রশংসিত হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতির পথ সুগম হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য এটি দুর্দান্ত সময়।
    • সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই অবস্থান অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সরকারি কোনো কাজ বা আইনি ঝামেলায় আটকে থাকা বিষয়গুলো আপনার পক্ষে সমাধান হতে পারে। নতুন কোনো অংশীদারী ব্যবসা শুরু করার জন্য সময়টি বেশ অনুকূল।
    • বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির ওপরও মঙ্গলের আধিপত্য রয়েছে। এই রাশির জাতকদের জন্য আকস্মিক অর্থলাভের এক চমৎকার যোগ তৈরি হতে চলেছে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা পেতে পারেন। জমি বা বাড়ি কেনা-বেচার সাথে যারা যুক্ত, তাঁদের এই সময়ে বড় চুক্তি সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ক্যারিয়ারে নতুন নতুন সুযোগ এনে দেবে। দূরপাল্লার কোনো শুভ ভ্রমণ বা কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। আপনার পারিবারিক জীবনে চলে আসা পুরনো কোনো কলহ বা ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে।

    আর্থিক সমৃদ্ধি ও রিয়েল এস্টেটের সুবিধা

    মঙ্গলের এই শুভ পরিবর্তনের ফলে ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বড় ধরণের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ তৈরি হবে। বিশেষ করে যারা জমি, বাড়ি বা প্রপার্টি কেনার কথা ভাবছিলেন, তাঁদের পরিকল্পনা এই সময়ে সফল হতে পারে। ব্যাংকে জমানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো কোনো বড় ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা সহজ হবে।

    মঙ্গলের শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি আপনার কুণ্ডলীতে মঙ্গলের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে বা মঙ্গলের কারণে কাজে কোনো বাধা আসে, তবে এই পরিবর্তনের সময়ে কিছু বিশেষ প্রতিকার করা উচিত:

    ১. প্রতি মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং বজরংবলীকে সিঁদুর নিবেদন করুন।

    ২. মঙ্গলবারের দিন অভাবী মানুষকে গুড়, মসুর ডাল বা লাল রঙের কাপড় দান করুন।

    ৩. রাগ বা উগ্র মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং নিজের ভাইদের সাথে সম্পর্ক মধুর রাখার চেষ্টা করুন, কারণ মঙ্গল ভাইদের সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে।

    মহাকাশের এই গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা, সাহস ও সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। মঙ্গলের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক Decisions বা সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে স্থায়ী ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Mangal Rashi Parivartan: ২ অগস্ট মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন! সেনাপতির কৃপায় ভাগ্য ফিরবে এই ৪ রাশির

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