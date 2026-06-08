Surya Nakshatra Gochar: হবে সূর্যের গোচর! আগামী ১৫ দিন সতর্ক থাকতে হবে এই ৪ রাশিকে! লিস্টে কারা?
Surya in mrigashira nakshatra gochar 2026:: সূর্য ০৮ জুন ২০২৬ এ মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। তার ফলে কিছু রাশিকে থাকতে হবে সতর্ক।
Surya Nakshatra Parivartan: ০৮ জুন ২০২৬, সোমবার, সূর্য মৃগাশিরা নক্ষত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। মৃগশিরা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন মঙ্গল। সূর্য ২১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্র থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মঙ্গলের মৃগাশির নক্ষত্রে সূর্যের আগমন কিছু রাশিচক্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই রাশিচক্রগুলি আর্থিক ওঠানামার পাশাপাশি মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে পারে। সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী ১৫ দিনের জন্য কোনও রাশির লক্ষণগুলি সতর্ক থাকতে হবে তা জেনে নিন।
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতক জাতিকার সূর্য নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার। এই সময়ে, আপনাকে মানসিক চাপ এবং কাজের চাপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই সময়ে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের উপর নজর রাখবেন, তাই কাজটি সততার সাথে সম্পন্ন করুন। কর্মক্ষেত্রে তর্ক এড়িয়ে চলুন। এই সময়ে যে কোনও ধরণের বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে।
বৃশ্চিক - সূর্য নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে, আপনি স্বাস্থ্যের ওঠানামা দেখতে পারেন। গাড়ি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করুন, অন্যথায় আপনি আহত হতে পারেন। শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে। কাজে বাধা আসতে পারে। যে কোনও নতুন প্রকল্প বা ব্যবসায়িক চুক্তিতে খুব সতর্ক থাকুন বা শুরু করা এড়িয়ে চলুন।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য, সূর্যের এই ট্রানজিট নার্ভাসনেস, অস্থিরতা বা মানসিক অস্বস্তি আনতে পারে। এই সময়ে আপনার ব্যয় বাড়তে পারে। যে কোনও ধরণের তর্ক থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় আপনাকে আদালতে যেতে হতে পারে। আপনার কাজে সাফল্য পেতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। অজানার ভয় আপনাকে তাড়া করতে পারে। এই সময়ে, কোনও ধরণের বিনিয়োগ এড়ানো উচিত এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
মীন - মীন রাশির লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসগুলি কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়ানো উচিত, তারা প্রতারিত হতে পারে। চাকরিপ্রার্থীদের জায়গা পরিবর্তন হতে পারে। পারিবারিক বিষয়গুলি শান্তভাবে সমাধান করুন, অন্যথায় বিরোধ বাড়তে পারে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। অতিরিক্ত ব্যয় ঋণের পরিস্থিতির কারণ হতে পারে। জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে। পিতামাতার স্বাস্থ্য উদ্বেগ আপনাকে তাড়া করতে পারে।
সূর্য গোচরের প্রতিকার - ১. প্রতিদিন একটি তামার পাত্র দিয়ে ভগবান সূর্যকে জল নিবেদন করুন। ২. ভগবান সূর্যের মন্ত্র কমপক্ষে ১০৮ বার জপ করুন। ৩. প্রতি রবিবার শস্য, গুড় বা তামা দান করুন। ৪. রবিবার উপবাস রাখা খুব উপকারী বলে মনে করা হয়।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More