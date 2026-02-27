Edit Profile
    March 2026 Monthly Horoscope: কেমন কাটবে হোলির মাস?মেষ থেকে মীনের মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মার্চ মাস ২০২৬ কেমন কাটবে? দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    Published on: Feb 27, 2026 4:22 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আসন্ন মার্চ মাসে ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে এই ১২ রাশির ভাগ্যফল কী বলছে দেখে নিন। হোলি উৎসবের মাস মার্চে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    মার্চ 2026 রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে, জেনে নিন কে সাফল্য পাবেন এবং কাকে ধৈর্য ধরতে হবে?
    মার্চ 2026 রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে, জেনে নিন কে সাফল্য পাবেন এবং কাকে ধৈর্য ধরতে হবে?

    মেষ রাশি- এই মাসে আপনার স্বভাব কিছুটা তীক্ষ্ণ হতে পারে। কাজে বাধা বা বিলম্ব আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে। আপনি অনুভব করবেন যে সবকিছু তাত্ক্ষণিকভাবে ঘটবে, তবে পরিস্থিতি কিছুটা ধৈর্য চাইবে। আপনার ক্যারিয়ারে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকতে পারে, বিশেষত যদি আপনি নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাগ বা তাড়াহুড়ো এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তাশীল কথা বললে উপকার হবে, কিন্তু চিন্তাহীনভাবে প্রতিক্রিয়া জানালে দূরত্ব বাড়তে পারে।

    বৃষ রাশি - মার্চ মাসে আপনার ফোকাস অর্থ, বাড়ি এবং সুরক্ষার দিকে বেশি থাকবে। আপনি ব্যয় নিয়ে কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। বাজেট তৈরি করা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করা উপকারী হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার আস্থা এবং স্থিতিশীলতার প্রয়োজন হবে। আপনার মনে যদি কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কারভাবে বলুন। একগুঁয়েমি সমস্যার সমাধান করবে না।

    মিথুন রাশি- আপনার মন খুব দ্রুত চলবে। আপনি একবারে একাধিক পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনাও আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। অফিসে কথোপকথন গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোনও চুক্তি বা কাগজ স্বাক্ষর করার আগে মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট এবং সরাসরি কথা বলা ভাল।

    কর্কট- মানসিকভাবে এই মাসটি একটু গভীর হবে। পুরোনো জিনিস বা স্মৃতি আসতে পারে। আপনি অনুভব করতে পারেন যে লোকেরা আপনার অনুভূতি বোঝে না। কাজের চাপও থাকতে পারে। নিজেকে সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সঙ্গে বসে কথা বললে মন হালকা হবে।

    সিংহ রাশি - এই মাসে আপনার স্বীকৃতি এবং সম্মানের জন্য প্রচুর আকাঙ্ক্ষা থাকবে। যদি আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা না করা হয়, তবে মন হতাশাগ্রস্ত হতে পারে। ক্যারিয়ারে উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ থাকতে পারে, তবে অহংকার এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলুন, নীরবে আশা করবেন না।

    কন্যা রাশি - আপনার নিজের কাছ থেকে প্রচুর প্রত্যাশা থাকবে। ছোটখাটো ভুলও বড় মনে হতে পারে। এটি আপনার প্রতিদিনের রুটিন উন্নত করার, আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করার এবং আপনার কাজকে সংগঠিত করার সময়। অর্থ পরিকল্পনা শক্তিশালী রাখুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব বেশি সমালোচনামূলক হওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় অন্য ব্যক্তি অনেক দূরে থাকতে পারে।

    তুলা রাশি- সম্পর্কের ভারসাম্যের প্রশ্ন উঠতে পারে। আপনি অনুভব করবেন যে আপনি আরও আপোষ করছেন। যদি তাই হয়, শান্তভাবে কিন্তু পরিষ্কারভাবে কথা বলুন। টিমওয়ার্ক কাজে উপকৃত হবে। একা সবকিছু সামলানোর চেষ্টা করবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনি এই মাসে আরও শান্ত এবং গম্ভীর হবেন। আপনি অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। কিছু গোপন বিষয় প্রকাশ্যে আসতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য এবং বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    ধনু রাশি- নতুন কিছু করার ইচ্ছা বাড়বে। ভ্রমণ, পড়াশোনা বা দিক পরিবর্তন করার ধারণা আসতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে এটি সঠিক সময় হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব উভয়ের ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    মকর রাশি- কাজ ও দায়িত্ব বাড়তে পারে। আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে আপনি ফলাফলও পাবেন। অর্থের দিক থেকে বাস্তবসম্মত হন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি পরিপক্কতা এবং স্পষ্ট উদ্দেশ্য আশা করবেন। তাড়াহুড়ো করে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

    কুম্ভ রাশি - আপনি আপনার স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে চাইবেন। নতুন ধারণা এবং নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। ক্যারিয়ার পরিবর্তনের ধারণা আসতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়গা দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ হবে। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন।

    মীন রাশি - এই মাসে আবেগ গভীর থাকবে। ছোটখাটো জিনিসও হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারে। আপনার একটু একা সময় লাগবে যাতে আপনি নিজেকে বুঝতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নেবেন না। সম্পর্কের মধ্যে কেবল পরিষ্কার এবং সত্যবাদী যোগাযোগই একটি সমাধান দেবে। নিজেকে সবকিছুর জন্য দায়ী মনে করা বন্ধ করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

