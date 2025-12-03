Margshirsha Purnima 2025: ২০২৫র অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা কবে পড়ছে? তিথি, তারিখ রইল

Margshirsha Purnima 2025: ২০২৫র অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা কবে পড়ছে? তিথি, তারিখ রইল
২০২৫র অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার তিথি দেখে নিন।
প্রতিটি মাসের পূর্ণিমার আলাদা মাহাত্ম্য থাকে। আসছে বছরের শেষ পূর্ণিমা। ২০২৫ সালের শেষ পূর্ণিমা খুব শিগগিরই পড়তে চলেছে। বছরের শেষ পূর্ণিমার তারিখ দেখে নিন। ২০২৫ সাল শেষ হতে চলার আগে দেখে নিন পূর্ণিমার তারিখ। রইল পূর্ণিমাকে ঘিরে ব্রহ্ম মুহূর্তের সময়।
২০২৫-র শেষ পূর্ণিমার তারিখ ও তিথি:-
২০২৫ সালের শেষ পূর্ণিমা মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা হিসাবে পরিচিত। ইতিমধ্যেই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পড়ে গিয়েছে অগ্রহায়ণ মাস। আর এই মাসের পূর্ণিমা আসতে চলেছে খুব শিগগির। ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার পড়ছে পূর্ণিমা তিথি। তিথি শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর সকাল ৮ টা ৩৭ মিনিটে। তিথি শেষ হবে ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫। সেদিন শুক্রবার, ভোর ৪টে ৪৩ মিনিটে শেষ হবে ২০২৫ সালের শেষ পূর্ণিমা। চাঁদ ওঠার সময়কাল বিকেল ৪ টে ৩৫ মিনিট।
( Imran Khan latest: ইমরান খান ‘মানসিক অত্যাচারের শিকার’! পাকিস্তানে আদিয়ালা জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক PMর সাক্ষাতে বোন)
( Indian navy: অপারেশন সিঁদুরে পাক নৌসেনার হাল কী হয়েছিল? মুখ খুলল ভারতীয় নেভি, ওদিকে পাকিস্তানে PAF কণ্ঠে এখনও রাফাল)
( India Vs Pakistan:শ্রীলঙ্কায় ত্রাণ পাঠানো ঘিরে ‘এয়ার স্পেস’ নিয়ে পাকিস্তানের দাবির জবাবে ইসলামাবাদকে 'ধুইয়ে' দিল দিল্লি!)
( Imran Khan Vs Asim Munir: ‘আসিম মুনির মানসিকভাবে অস্থির,যদি আমার কিছু হয়..,’ বিস্ফোরক জেলবন্দি ইমরান)
( Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে বিয়ের পর নবদম্পতিদের ঘর কেমন হওয়া উচিত? রইল টিপস)
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় ব্রহ্ম মুহূর্ত:-
এই দিনে ব্রহ্ম মুহুর্ত (সময়) ভোর ৪:১৯ মিনিটে শুরু হবে। এই দিনে ব্রহ্ম মুহুর্ত প্রায় ৩৯ মিনিট স্থায়ী হবে। শাস্ত্রে এই বিরল সময়কে বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে।
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার সকালে স্নানের জলে তুলসী পাতা অর্পণ করা শুভ। প্রথমে সেই জল মাথায় ছিটিয়ে নিতে পারেন এবং প্রণাম করার রীতি রয়েছে। এর পরে স্নান করা উচিত।স্নানের পর সূর্যদেবকে জল অর্পণ করা উচিত। এর পরে, মন্ত্রগুলি জপ করতে হবে। অনেকে এই দিনে কিছু দান করে থাকেন। মনে করা হয় এই দান খুব শুভ। অনেকে এই দিনে চন্দ্রদেবকে সন্ধ্যায় কিছু অর্পণ করে থাকেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )