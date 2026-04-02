Mars and moon conjunction: এপ্রিলেই আসছে মীন সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময়! তৈরি হচ্ছে তাবড় মহাযোগ

Mars and moon conjunction: এপ্রিলেই আসছে মীন সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময়! তৈরি হচ্ছে তাবড় মহাযোগ
আসছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ। ১৬ এপ্রিল মনের কারক চন্দ্র, মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন। যেখানে আগে থেকেই সেনাপতি মঙ্গল রয়েছেন। এই দুই গ্রহের যুতির ফলে তৈরি হবে মহালক্ষ্মী রাজযোগ। বৈদিক জ্যোতিষে উদ্যম, ভূমি, শক্ত, সাহস, পরাক্রমের কারক মঙ্গলকে মানা হয়। আর চন্দ্র হলেন, মানসিক স্থিতি, মনোবল, যাত্রার কারক। এই রাজযোগের প্রভাব সব রাশিতে দেখা যাবে। বহু রাশির জাতক জাতিকার মন প্রসন্ন থাকতে পারে। অনেকের উন্নতির যোগ রয়েছে। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
মীন
কেরিয়ারে নতুন দায়িত্ব আসতে চলেছে। ভালো কোনও সুযোগ পেতে পারেন। নকুন দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। ভাবনার মধ্যে থেকে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে নাও হতে পারে। কোনও ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। টাকার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।
ধনু
মহালক্ষ্মী রাজযোগ আপনাদের জন্য অনুকূল হবে। সুখ সুবিধা বাড়তে পারে। সম্পত্তি, গাড়ি, বাড়ি হাতে আসতে পারে। সুখ সুবিধা বৃদ্ধি হতে পারে। পরিবারে আনন্দের পরিবেশ দেখা যাবে। এই পরিস্থিতিতে খরচা হু হু করে বাড়বে। পারিবারিক মামলায় ছোট ছোট কথায় ঝামেলা হতে পারে।
মিথুন
কেরিয়ার আর ব্যবসার দিক থেকে মহালক্ষ্মী রাজযোগ শুভ। এই সময় কেরিয়ারে প্রমোশন দেখা দিতে পারে। কেরিয়ারে উন্নতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। যাঁদের রোজগার নেই, তাঁরা পেতে পারেন চাকরি। এই সময় আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে কোনও কাজের জন্য। পাশাপাশি পরিশ্রম ও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছতে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
