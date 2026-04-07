Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে মঙ্গলের উদয়, ৫ রাশির জীবনে ফিরবে রাজকীয় সুখ! জানুন আপনার ভাগ্য বদলাবে কি না

    যখন কোনও গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সেটি 'অস্ত' হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল মঙ্গল তাঁর দহন অবস্থা কাটিয়ে মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। তার সুফল পাবেন ৫ রাশির জাতক। 

    Published on: Apr 07, 2026 11:21 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্তির কারক গ্রহ 'মঙ্গল' এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসতে চলেছে। গ্রহমণ্ডলীর সেনাপতি হিসেবে পরিচিত মঙ্গল ১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। মঙ্গলের এই উদয় হওয়ার ফলে ৫টি বিশেষ রাশির জাতকদের জীবনে সৌভাগ্যের নতুন সূর্য উঁকি দেবে এবং দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মঙ্গল হলো সাহস, পরাক্রম, ভূমি এবং শক্তির প্রতীক। যখন কোনো গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সেটি 'অস্ত' হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল মঙ্গল তাঁর দহন অবস্থা কাটিয়ে মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। মঙ্গলের এই শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন ১২টি রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও, বিশেষ ৫টি রাশির জন্য এটি হবে এক সোনালী সময়।

    মঙ্গলের উদয় হওয়ার জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

    মঙ্গল যখন উদিত হন, তখন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং কর্মস্পৃহা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, প্রতিরক্ষা বিভাগ, খেলাধুলা বা কারিগরি কাজের সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক। মীন রাশিতে মঙ্গলের এই নতুন যাত্রা আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে বীরত্বের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটাবে।

    ভাগ্যের শিখরে যে ৫ রাশি:

    ১. মেষ রাশি (Aries):

    মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। তাই আপনার রাশির অধিপতির উদয় হওয়া মানে আপনার ব্যক্তিগত শক্তি ফিরে পাওয়া। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি ঝামেলা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini):

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের উদয় ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে। দশম ভাবে মঙ্গলের প্রভাবে ব্যবসায় নতুন কোনো বড় প্রজেক্ট আপনার হাতে আসতে পারে। বিদেশে ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হওয়ার সময় এসেছে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহের জাতকদের জন্য মঙ্গল পরম শুভ গ্রহ। অষ্টম ভাবে মঙ্গলের উদয় হলেও এটি আপনাকে আকস্মিক ধনলাভের সুযোগ করে দেবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে তা আপনার পক্ষে মীমাংসা হতে পারে। আপনার শত্রুরা এই সময় আপনার সামনে নতি স্বীকার করবে।

    ৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

    মেষের মতো বৃশ্চিক রাশির অধিপতিও মঙ্গল। আপনার পঞ্চম ভাবে মঙ্গলের উদয় হওয়ার ফলে প্রেম ও সন্তান সুখ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফল করার সময়। আপনি যদি নতুন কোনো সৃজনশীল কাজ শুরু করতে চান, তবে এটিই শ্রেষ্ঠ সময়।

    ৫. ধনু রাশি (Sagittarius):

    ধনু রাশির জাতকদের চতুর্থ ভাবে মঙ্গল উদিত হতে চলেছেন। এর ফলে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরবে এবং মায়ের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করলে এখন লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে।

    শুভ প্রভাব বজায় রাখতে প্রতিকার:

    মঙ্গলের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর করতে আপনি নিচের নিয়মগুলো পালন করতে পারেন:

    • বজরং বাণ পাঠ: প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বজরং বাণ বা হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
    • দান কার্য: মঙ্গলবার দুঃস্থ মানুষকে লাল মুসুর ডাল বা গুড় দান করা অত্যন্ত শুভ।
    • শান্ত থাকা: মঙ্গল শক্তির প্রতীক হলেও ক্রোধ বৃদ্ধি করতে পারে, তাই এই সময় মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

    ১৮ এপ্রিলের এই জ্যোতিষীয় ঘটনাটি অনেকের জীবনেই স্থবিরতা কাটিয়ে গতির সঞ্চার করবে। বিশেষ করে ওপরের ৫টি রাশির জাতকরা যদি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেন, তবে এই সময়টি তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। মনে রাখবেন, গ্রহ আমাদের সুযোগ দেয়, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের নিজেদের পরিশ্রমের ওপর।

      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে মঙ্গলের উদয়, ৫ রাশির জীবনে ফিরবে রাজকীয় সুখ! জানুন আপনার ভাগ্য বদলাবে কি না

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes