১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে মঙ্গলের উদয়, ৫ রাশির জীবনে ফিরবে রাজকীয় সুখ! জানুন আপনার ভাগ্য বদলাবে কি না

১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে মঙ্গলের উদয়, ৫ রাশির জীবনে ফিরবে রাজকীয় সুখ! জানুন আপনার ভাগ্য বদলাবে কি না
যখন কোনও গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সেটি 'অস্ত' হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল মঙ্গল তাঁর দহন অবস্থা কাটিয়ে মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। তার সুফল পাবেন ৫ রাশির জাতক।
২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্তির কারক গ্রহ 'মঙ্গল' এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসতে চলেছে। গ্রহমণ্ডলীর সেনাপতি হিসেবে পরিচিত মঙ্গল ১৮ এপ্রিল মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। মঙ্গলের এই উদয় হওয়ার ফলে ৫টি বিশেষ রাশির জাতকদের জীবনে সৌভাগ্যের নতুন সূর্য উঁকি দেবে এবং দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মঙ্গল হলো সাহস, পরাক্রম, ভূমি এবং শক্তির প্রতীক। যখন কোনো গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন সেটি 'অস্ত' হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল মঙ্গল তাঁর দহন অবস্থা কাটিয়ে মীন রাশিতে উদিত হতে চলেছেন। মঙ্গলের এই শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন ১২টি রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও, বিশেষ ৫টি রাশির জন্য এটি হবে এক সোনালী সময়।
মঙ্গলের উদয় হওয়ার জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
মঙ্গল যখন উদিত হন, তখন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং কর্মস্পৃহা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, প্রতিরক্ষা বিভাগ, খেলাধুলা বা কারিগরি কাজের সাথে যুক্ত, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক। মীন রাশিতে মঙ্গলের এই নতুন যাত্রা আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে বীরত্বের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটাবে।
ভাগ্যের শিখরে যে ৫ রাশি:
১. মেষ রাশি (Aries):
মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। তাই আপনার রাশির অধিপতির উদয় হওয়া মানে আপনার ব্যক্তিগত শক্তি ফিরে পাওয়া। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি ঝামেলা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রশংসিত হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের উদয় ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসবে। দশম ভাবে মঙ্গলের প্রভাবে ব্যবসায় নতুন কোনো বড় প্রজেক্ট আপনার হাতে আসতে পারে। বিদেশে ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হওয়ার সময় এসেছে।
৩. সিংহ রাশি (Leo):
সিংহের জাতকদের জন্য মঙ্গল পরম শুভ গ্রহ। অষ্টম ভাবে মঙ্গলের উদয় হলেও এটি আপনাকে আকস্মিক ধনলাভের সুযোগ করে দেবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে তা আপনার পক্ষে মীমাংসা হতে পারে। আপনার শত্রুরা এই সময় আপনার সামনে নতি স্বীকার করবে।
৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):
মেষের মতো বৃশ্চিক রাশির অধিপতিও মঙ্গল। আপনার পঞ্চম ভাবে মঙ্গলের উদয় হওয়ার ফলে প্রেম ও সন্তান সুখ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফল করার সময়। আপনি যদি নতুন কোনো সৃজনশীল কাজ শুরু করতে চান, তবে এটিই শ্রেষ্ঠ সময়।
৫. ধনু রাশি (Sagittarius):
ধনু রাশির জাতকদের চতুর্থ ভাবে মঙ্গল উদিত হতে চলেছেন। এর ফলে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরবে এবং মায়ের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করলে এখন লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে।
শুভ প্রভাব বজায় রাখতে প্রতিকার:
মঙ্গলের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং নেতিবাচক শক্তি দূর করতে আপনি নিচের নিয়মগুলো পালন করতে পারেন:
- বজরং বাণ পাঠ: প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বজরং বাণ বা হনুমান চালিসা পাঠ করুন।
- দান কার্য: মঙ্গলবার দুঃস্থ মানুষকে লাল মুসুর ডাল বা গুড় দান করা অত্যন্ত শুভ।
- শান্ত থাকা: মঙ্গল শক্তির প্রতীক হলেও ক্রোধ বৃদ্ধি করতে পারে, তাই এই সময় মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।
১৮ এপ্রিলের এই জ্যোতিষীয় ঘটনাটি অনেকের জীবনেই স্থবিরতা কাটিয়ে গতির সঞ্চার করবে। বিশেষ করে ওপরের ৫টি রাশির জাতকরা যদি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেন, তবে এই সময়টি তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। মনে রাখবেন, গ্রহ আমাদের সুযোগ দেয়, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের নিজেদের পরিশ্রমের ওপর।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।