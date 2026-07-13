Mangal Rashi Parivartan: ২ অগস্ট মঙ্গল গ্রহের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে কোন কোন রাশি?

Mangal Rashi Parivartan: ২ অগস্ট মঙ্গল গ্রহের রাশি পরিবর্তন! সৌভাগ্যের চূড়ায় পৌঁছোবে কোন কোন রাশি?
Mangal Rashi Parivartan August 2026: এই বিশেষ গ্রহগত সঞ্চার বা ট্রানজিট (Transit) কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অভাবনীয় শুভ যোগ তৈরি করবে। মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে কার কার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ জেনে নিন।
Mars transit effects on zodiac signs: জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের রাশি পরিবর্তনকে মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে শক্তির কারক, সাহস ও পরাক্রমের প্রতীক গ্রহ ‘মঙ্গল’ (Mars)-এর অবস্থান বদল জ্যোতিষ দুনিয়ায় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে।
আগামী ২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে মঙ্গল গ্রহ তার রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা বলছে, এই বিশেষ গ্রহগত সঞ্চার বা ট্রানজিট (Transit) কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অভাবনীয় শুভ যোগ তৈরি করবে। মঙ্গলের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে কার কার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ জেনে নিন।
মঙ্গলকে জ্যোতিষশাস্ত্রে সমস্ত গ্রহের ‘সেনাপতি’ বা কমান্ডার বলে অভিহিত করা হয়। এটি যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করে, তখন মানুষের ভেতরের কাজের শক্তি, সাহস এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সরাসরি প্রভাবিত হয়। ২ আগস্টের এই রাশি পরিবর্তন বিশেষ করে কয়েকটি রাশির জন্য সুবর্ণ সময় নিয়ে আসছে।
মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রভাব
জ্যোতিষীদের মতে, মঙ্গল যখন কোনো জাতকের কুণ্ডলীতে শুভ অবস্থানে প্রবেশ করে, তখন তাঁর দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হতে শুরু করে। মঙ্গলের শুভ প্রভাবে জমি, বাড়ি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত যেকোনো বিবাদ মিটে যায় এবং নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ তৈরি হয়। কর্মক্ষেত্রে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর হয়, যার ফলে জাতকরা যেকোনো বড় চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পার করে দিতে পারেন।
ভাগ্যশালী রাশির তালিকায় কারা?
২ আগস্টের পর থেকে মূলত কর্মজীবন, অর্থ এবং বৈবাহিক জীবনের ক্ষেত্রে কিছু রাশির জাতকরা বিশেষ সুবিধা পেতে চলেছেন:
- চাকরি ও নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ: যারা দীর্ঘদিন ধরে একটি ভালো চাকরির সন্ধান করছেন বা বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতির (Promotion) আশা করছেন, তাদের জন্য এই সময়টি দারুণ ফলদায়ক হতে পারে। পদাধিকারীদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের প্রশংসা করা হবে।
- আর্থিক উন্নতি ও আকস্মিক ধনলাভ: ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য মঙ্গলের এই অবস্থান পরিবর্তন বড় ধরণের অর্থনৈতিক মুনাফা এনে দিতে পারে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে হুট করে লাভ হতে পারে কিংবা আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।
- পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখ: মঙ্গলের ইতিবাচক প্রভাবে ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর হবে। পারিবারিক পরিবেশ আনন্দমুখর থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে যেকোনো ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে।
সতর্কতা এবং জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মঙ্গল যেহেতু এক ধরণের উগ্র বা অগ্নি উপাদানের গ্রহ, তাই এর রাশি পরিবর্তনের সময় কিছু জাতকের মেজাজ হুট করে খিটখিটে হয়ে যেতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই সময়ে অযথা রাগ বা তর্কে জড়ানো এড়িয়ে চলা উচিত। মঙ্গলের অশুভ প্রভাব কাটানোর জন্য এবং শুভত্ব বাড়াতে এই ট্রানজিটের দিনে হনুমান চালিশা পাঠ করা, বজরংবলীর পুজো করা এবং লাল রঙের কোনো বস্তু বা মসুর ডাল অভাবী মানুষকে দান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।
গ্রহের এই রাশি পরিবর্তন আমাদের জীবনের গতিপথকে নতুন শক্তি জোগায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ আভাস মাত্র। আপনার আত্মবিশ্বাস, সঠিক কর্ম পরিকল্পনা এবং মঙ্গলের এই ইতিবাচক শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আপনি আপনার জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বয়ে আনতে পারেন। ২ আগস্টের এই মহাজাগতিক বদল আপনার জীবনে নতুন আলোর দিশা দেখাক, এটাই কামনা।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More