    মঙ্গলের গোচরে এই ৩ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলে যাবে! হবে টাকার বৃষ্টি

    মঙ্গল কুম্ভ রাশিতে গোচর হতে চলেছে। তবে, তিনটি রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সময়ে হঠাৎ আর্থিক লাভ এবং অগ্রগতির সম্ভবনা রয়েছে।

    Published on: Feb 07, 2026 7:01 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে সাহস, বীরত্ব, সাহস, সম্পদ এবং ক্রোধের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, যখনই মঙ্গলের গতিতে কোনও পরিবর্তন আসে, তখন এই ক্ষেত্রগুলি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। মঙ্গল কুম্ভ রাশিতে গোচর হতে চলেছে। ফলস্বরূপ, মঙ্গলের গোচর সমস্ত রাশির মানুষদের উপর প্রভাব ফেলবে। তবে, তিনটি রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সময়ে হঠাৎ আর্থিক লাভ এবং অগ্রগতির সম্ভবনা রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ১৮ মাস পর মহালক্ষ্মী রাজযোগ' তৈরি হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই ভাগ্যবান রাশিগুলি কোনগুলি…

    বৃষ রাশি

    মঙ্গলের গোচর বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। মঙ্গল কুণ্ডলীর দশম ঘরে গোচর করবে। অতএব, এই সময়টি আপনার কাজ এবং ব্যবসায় অগ্রগতির সুযোগ করে দেবে। আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন, তাহলে আপনি ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। চাকরিজীবীরাও পদোন্নতি পেতে পারেন। এই সময়ে আর্থিক লাভের নতুন পথ খুলে যাবে। পুলিশ, সামরিক, চিকিৎসা এবং রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও লাভবান হতে পারেন।

    ধনু রাশি

    মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন আপনার জন্য শুভ বয়ে আনতে পারে, কারণ এটা আপনার রাশির থেকে তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করে। অতএব, এই সময়ে আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে। এই সময়ে আপনার পেশাদার ভাবমূর্তি আরও দৃঢ় হবে। এই সময়ে যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার সুযোগও আসতে পারে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হতে পারেন। এই সময়ে আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকেও সহায়তা পাবেন।

    কুম্ভ রাশি

    মঙ্গলের রাশি পরিবর্তন আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে। মঙ্গল আপনার রাশি থেকে লয়ক্রমে গমন করবে। অতএব, এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আপনার ব্যক্তিত্বও উন্নত হবে, এবং আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে আপনি ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ থেকে লাভবান হতে পারেন। রিয়েল এস্টেট, চিকিৎসা, ওষুধ বা গবেষণায় জড়িত ব্যক্তিরাও লাভবান হতে পারেন।

