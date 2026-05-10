crown
    Mangal Gochar Lucky Zodiacs: ৪ রাশির ভাগ্য ফিরবে রাতারাতি! রুচক রাজযোগে অর্থাগম ও সাফল্যের যোগ হচ্ছে কাদের?

    Mangal Gochar Lucky Zodiacs: জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহকে শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং বীরত্বের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। যখনই মঙ্গল তার রাশি পরিবর্তন করে, তখন তার প্রভাব সরাসরি আমাদের কর্মজীবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মানসিক শক্তির ওপর পড়ে।

    Published on: May 10, 2026 7:58 AM IST
    By Ayan Das
    Mangal Gochar Lucky Zodiacs: আগামিকাল মঙ্গল গ্রহ তার নিজের রাশি মেষ-এ প্রবেশ করতে চলেছে। এর ফলে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত শুভ 'রুচক রাজযোগ' এবং 'বিপরীত রাজযোগ'। এই পরিবর্তনের প্রভাব থাকবে আগামী ২১ জুন পর্যন্ত। জ্যোতিষীদের মতে, এই গোচর বিশেষ চারটি রাশির জাতক-জাতিকার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। মঙ্গল গ্রহ মেষ রাশিতে প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক রাশির দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। মঙ্গল যখন নিজের রাশিতে অবস্থান করে, তখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়টা মূলত কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং নতুন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে যাঁদের জন্মকুণ্ডলীতে মঙ্গল ইতিবাচক অবস্থানে আছে, তাঁরা এই সময়ে বড় কোন সুযোগ পেতে পারেন।

    সোমবার থেকে একাধিক রাশির ভালো সময় শুরু হবে।
    মেষ রাশি

    যেহেতু মঙ্গল আপনার নিজের রাশিতেই প্রবেশ করছে, তাই এই সময়টি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো মিটে যেতে শুরু করবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন বিনিয়োগ লাভজনক হবে। তবে অতিরিক্ত রাগ বা জেদের বশে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর বিশেষ আর্থিক সুবিধা নিয়ে আসবে। যারা বিদেশের সাথে যুক্ত কোনো কাজ বা ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের জন্য বড় সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর হতে পারে। খরচ বাড়তে পারে ঠিকই, কিন্তু আয়ের নতুন উৎসগুলোও আপনার সামনে খুলে যাবে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

    কন্যা রাশি

    দীর্ঘদিন ধরে যদি কোনো পাওনা টাকা আটকে থাকে, তবে এই সময়ে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পুরনো সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন এবং পারিবারিক সম্পর্কেও উন্নতির ছোঁয়া লাগবে। মন মেজাজ ইতিবাচক থাকবে যা আপনাকে নতুন কিছু করার উৎসাহ যোগাবে।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃশ্চিক রাশির অধিপতিও মঙ্গল, তাই মেষ রাশিতে মঙ্গলের অবস্থান আপনার জন্য আশীর্বাদের মতো কাজ করবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতে নাতে পেতে শুরু করবেন। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুখবর পেতে পারেন। হঠাৎ কোনো সূত্র থেকে অর্থ লাভ হওয়ার যোগ রয়েছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখলে এবং পরিকল্পনা মাফিক চললে এই সময়ে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

