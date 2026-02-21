Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পরশু দিন থেকে দুর্ধর্ষ পঞ্চগ্রহী যোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের সুনামি ও অঢেল সম্পদ

    পাঁচটি গ্রহের মিলন ঘটলে, তাকে জ্যোতিষ পরিভাষায় 'পঞ্চগ্রহী যোগ' বলা হয়। এই বিরল যোগের প্রভাবে সামগ্রিক বিশ্বে বড় পরিবর্তনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ৩টি রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে যেতে পারে।

    Published on: Feb 21, 2026 10:40 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পরশু দিন, অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি মহাকাশে এক বিরল ও অত্যন্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। গ্রহের সেনাপতি মঙ্গল কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, যেখানে আগে থেকেই আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ অবস্থান করছে। এর ফলে তৈরি হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ 'পঞ্চগ্রহী যোগ'।

    পরশু দিন থেকে পঞ্চগ্রহী যোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের সুনামি ও অঢেল সম্পদ
    পরশু দিন থেকে পঞ্চগ্রহী যোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের সুনামি ও অঢেল সম্পদ

    মঙ্গলের এই গোচর এবং পঞ্চগ্রহী যোগের ফলে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকারা সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছাবেন, তা এখনই জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহকে সাহস, শক্তি, জমি এবং বীরত্বের কারক মনে করা হয়। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর পর মঙ্গল কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবেন। কুম্ভ রাশিতে বর্তমানে শনি, বুধ, সূর্য এবং শুক্রের মতো শক্তিশালী গ্রহরা অবস্থান করছে। মঙ্গলের আগমনে সেখানে পাঁচটি গ্রহের মিলন ঘটবে, যাকে জ্যোতিষ পরিভাষায় 'পঞ্চগ্রহী যোগ' বলা হয়। এই বিরল যোগের প্রভাবে সামগ্রিক বিশ্বে বড় পরিবর্তনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ৩টি রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে যেতে পারে।

    পঞ্চগ্রহী যোগের বিশেষত্ব কী?

    যখন পাঁচটি গ্রহ কোনো একটি নির্দিষ্ট রাশিতে অবস্থান করে, তখন সেই রাশির অধিপতি এবং গ্রহদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বিশেষ শক্তির বলয় তৈরি হয়। কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি মঙ্গলের সাথে মিত্রভাবাপন্ন না হলেও, সূর্য ও বুধের উপস্থিতি এই যোগকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ করে তুলেছে। বিশেষ করে ক্যারিয়ার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে এই যোগ জাদুর মতো কাজ করে।

    এই ৩ রাশির কপাল খুলবে মঙ্গলের প্রভাবে:

    ১. মেষ রাশি (Aries): সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি ও প্রতিপত্তি

    মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল। তাই এই গোচর মেষ রাশির জাতকদের জন্য রাজকীয় সুখ নিয়ে আসবে।

    • সাফল্য: যারা দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি চাকরির চেষ্টা করছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হবে।
    • সম্পত্তি: জমি-জমা সংক্রান্ত কোনো আইনি বিবাদ থাকলে তার রায় আপনার পক্ষে আসবে। নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ সময়।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন ও ব্যবসায়িক প্রসার

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই পঞ্চগ্রহী যোগ নবম ভাবে (ভাগ্যের স্থান) তৈরি হবে।

    • আর্থিক লাভ: ব্যবসায় হঠাত করে বড় কোনো বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে যা ভবিষ্যতে বিপুল মুনাফা দেবে। পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • ভ্রমণ: কাজের সূত্রে বা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে। আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা বা কমিউনিকেশন স্কিল আপনাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo): সাহস ও আধিপত্য বৃদ্ধি

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গল গ্রহ অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক। সূর্যের সাথে মঙ্গলের বন্ধুত্বের কারণে আপনি এই সময় অজেয় হয়ে উঠবেন।

    • নেতৃত্ব: কর্মক্ষেত্রে বা রাজনীতিতে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা আপনার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে।
    • দাম্পত্য সুখ: অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের আলোচনা এগোবে এবং জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

    পঞ্চগ্রহী যোগের অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়

    যাদের জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহের অবস্থান কিছুটা দুর্বল, তারা এই বিশেষ যোগের সুফল পেতে নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:

    • প্রতি মঙ্গলবার বজরংবলীর মন্দিরে গিয়ে 'হনুমান চালিসা' পাঠ করুন এবং লাল মিষ্টি বা বুন্দিয়া নিবেদন করুন।
    • শনি দেবের আশীর্বাদ পেতে শনিবার কালো তিল বা সর্ষের তেল দান করুন।
    • মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল ও শনি দেবের আরতি করুন।

    ২০২৬ সালের এই পঞ্চগ্রহী যোগ একটি ঐতিহাসিক সময়। মেষ, মিথুন এবং সিংহ রাশির জাতকদের উচিত এই সময়ের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানো। সঠিক কর্ম এবং আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা আপনার জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলবে।

    News/Astrology/পরশু দিন থেকে দুর্ধর্ষ পঞ্চগ্রহী যোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের সুনামি ও অঢেল সম্পদ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes