    হনুমান জয়ন্তীতে বিরাট ঘটনা! আগামিকাল ‘মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ’-এ ৪ রাশির ভাগ্যে বড় সড় বদল, আসবে টাকাকড়ি

    হনুমান জয়ন্তীতে মঙ্গলের গোচরের ফলে তৈরি হচ্ছে 'মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ'। এই রাজযোগ ৪ রাশির ভাগ্যে বিরাট বদল আনবে। জেনে নিন, কোন কোন রাশির জাতক এতে উপকৃত হবেন। 

    Published on: Apr 01, 2026 12:16 PM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বৈদিক পঞ্জিকা অনুসারে ২০২৬ সালে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। আগামী ২ এপ্রিল দুপুরের পর গ্রহের সেনাপতি বা সাহসের প্রতীক 'মঙ্গল' তাঁর রাশি পরিবর্তন করে মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই বিশেষ দিনটিতেই উদযাপিত হতে চলেছে হনুমান জয়ন্তী। পঞ্জিকা মতে, ২ এপ্রিল দুপুর ৩টা ২৯ মিনিটে মীন রাশিতে পা রাখবেন মঙ্গল এবং আগামী ১১ মে পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলকে বলা হয় ভূমিপুত্র এবং শক্তির আধার। তিনি সাহস, বীরত্ব ও পরাক্রমের প্রতীক। অন্যদিকে, ২ এপ্রিল শ্রী হনুমান জয়ন্তীর পবিত্র দিন। যেহেতু হনুমানজিকে মঙ্গল গ্রহের অধিপতি বা প্রধান রক্ষক মনে করা হয়, তাই এই দিনে মঙ্গলের রাশি পরিবর্তনকে জ্যোতিষবিদরা অত্যন্ত বিরল এবং শক্তিশালী এক সংযোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। মীন রাশিতে প্রবেশ করে মঙ্গল সেখানে অবস্থানরত সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'মঙ্গলাদিত্য রাজযোগ' তৈরি করবেন। এই রাজযোগের কারণে বেশ কিছু রাশির জীবনে ইতিবাচক এবং শুভ প্রভাব পড়তে চলেছে।

    আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই সৌভাগ্যবান রাশিগুলো কোনগুলি:

    ১. মীন রাশি (Pisces)

    মঙ্গলের এই গোচর মীন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। কারণ মঙ্গল গ্রহ এই রাশির লগ্ন বা প্রথম ঘরে প্রবেশ করতে চলেছে।

    • এর প্রভাবে জাতকদের মধ্যে নতুন কর্মক্ষমতা, অফুরন্ত শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যাবে।
    • দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজে দ্রুত গতি আসবে এবং ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভালো সুযোগ তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পন্ন করার দারুণ সময় এটি, যা তাদের আর্থিক অবস্থাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত করবে।
    • তবে মঙ্গল যেহেতু উগ্র প্রকৃতির গ্রহ, তাই স্বভাব কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি বা বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো হবে।

    ২. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই অবস্থান অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে।

    • এই সময় জাতকদের ভূসম্পত্তি বা নতুন কোনো যানবাহন কেনার যোগ তৈরি হতে পারে।
    • পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় ধরণের আর্থিক লাভ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • সমাজে মান-সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য এই সময়টি দারুণ ফলদায়ক হতে পারে।

    ৩. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই গোচরটি কর্মক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।

    • কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন আপনি। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পারে।
    • নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করতে চাইলে এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। তবে কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

    ৪. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের আয়ের ক্ষেত্রে এই গোচর চমৎকার প্রভাব ফেলবে।

    • আয়ের নতুন নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরোনো কোনো বিনিয়োগ বা লগ্নিকৃত অর্থ থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ আসবে।
    • পরিবারে কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা মাঙ্গলিক কাজের আয়োজন হতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে এবং তাদের কাছ থেকে কোনো বড় সাহায্য পেতে পারেন।

    গ্রহের এই রাশি পরিবর্তন মানব জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু এই পরিবর্তন স্বয়ং হনুমান জয়ন্তীর দিনে ঘটছে, তাই এই চার রাশির জাতকদের জন্য সময়টি যেমন সৌভাগ্যের, তেমনই অন্যান্য রাশির জাতকরাও হনুমানজির আরাধনা করে শুভ ফল লাভ করতে পারেন। মঙ্গলের এই শুভ প্রভাবে আপনার জীবনও সফলতায় ভরে উঠুক, এটাই কাম্য।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

