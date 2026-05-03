    Lucky Zodiacs Signs till December: সূর্য-মঙ্গল-শনির কৃপায় ভাগ্য খুলবে এই ৫ রাশির, আসবে বড় সুযোগ, লটারির মতো জীবন

    Lucky Zodiacs Signs till December: সূর্য-মঙ্গল-শনির কৃপায় ভাগ্য খুলবে এই পাঁচটি রাশির জাতকদের। জীবনে আসবে বড় সুযোগ। লটারির মতো সৌভাগ্য হবে জীবনে। কোন কোন রাশির জাতকদের জীবনে লাভ হতে চলেছে আগামী সাত মাস?

    Published on: May 03, 2026 4:25 PM IST
    By Ayan Das
    Lucky Zodiacs Signs till December: ২০২৬ সালের প্রথমার্ধ কাটিয়ে মে মাস থেকে বছরের শেষপর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষ করে গ্রহরাজ সূর্য, সেনাপতি মঙ্গল এবং কর্মফলের দাতা শনিদেবের চলন বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বৈদিক জ্যোতিষ অনুসারে, গ্রহের এই বিশেষ গোচর বা অবস্থান পরিবর্তনের ফলে আগামী মে থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাঁচটি রাশির জাতকরা অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখবেন। জ্যোতিষীদের মতে, এই সময়কালে শনি ও মঙ্গলের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকবে, যা পেশাগত জীবনে বড় উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন সেই পাঁচটি ভাগ্যবান রাশি, যাঁদের জন্য ২০২৬-এর শেষ আট মাস হতে চলেছে সোনায় সোহাগা।

    সূর্য-মঙ্গল-শনির কৃপায় ভাগ্য খুলবে এই পাঁচ রাশির।
    মেষ রাশি

    ২০২৬ সালের মে মাস থেকে মেষ রাশির জাতকদের জন্য রাজযোগের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। মঙ্গলের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষায় ছিলেন, তাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বিশেষ করে অগাস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি আপনার হাতে আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে। তবে মনে রাখবেন, শনির দৃষ্টির কারণে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

    সিংহ রাশি

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের শেষার্ধ হবে আর্থিক সমৃদ্ধির সময়। সূর্য ও মঙ্গলের শুভ প্রভাবে আপনার আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা মে মাসের পর বড় কোনো সুখবর পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়বে এবং পরিবারের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সময়টি অত্যন্ত শুভ।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের ওপর শনিদেবের বিশেষ আশীর্বাদ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। মে মাসের পর থেকে আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন, তাদের জন্য সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আদর্শ। শারীরিক সমস্যার অবসান ঘটবে এবং পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ফেরত পেতে পারেন।

    মকর রাশি

    মকর রাশির অধিপতি শনিদেব নিজেই। ফলে মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আপনার জন্য উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর সময়। শনির স্থিতি আপনাকে ধৈর্যশীল এবং কৌশলী করে তুলবে। চাকরির ক্ষেত্রে বড় কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এই সময় শিক্ষার্থীরা গবেষণামূলক কাজে বিশেষ সাফল্য পাবেন। প্রেম ও রোমান্সের জন্য বছরের শেষ তিন মাস অত্যন্ত স্মরণীয় হবে।

    কুম্ভ রাশি

    ২০২৬ সালের শেষ ভাগ কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। সূর্যের গোচরের ফলে আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম তেজ লক্ষ্য করা যাবে। যারা প্রযুক্তি বা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাজের কদর বাড়বে আন্তর্জাতিক স্তরে। মে মাসের পর থেকে আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বাড়ির বড়দের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে এবং গৃহ নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

