    Panchakshari Mantra: এই মন্ত্র জপে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়, এমনই বলছে সনাতন ধর্ম

    পাঁচটি অক্ষর মহাবিশ্বের পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চভূতকে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) প্রতিনিধিত্ব করে।

    Published on: Feb 06, 2026 10:11 AM IST
    By Suman Roy
    সনাতন ধর্মে মন্ত্র জপকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মন্ত্র হলো 'পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র'। শিব পুরাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই মন্ত্রের মহিমা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

    এই মন্ত্র জপে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়, এমনই বলছে সনাতন ধর্ম
    পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ এবং মানুষের জীবনে এর প্রভাব জেনে নিন।

    পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র কী?

    পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র হল দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার মূল মন্ত্র— ‘নমঃ শিবায়’। 'নমঃ' এবং 'শিবায়'—এই দুটি শব্দের মিলনে তৈরি পাঁচটি অক্ষর (ন, ম, শি, বা, য) মিলে এটি 'পঞ্চাক্ষরী' নামে পরিচিত। এই পাঁচটি অক্ষর মহাবিশ্বের পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চভূতকে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) প্রতিনিধিত্ব করে।

    • ন: পৃথিবী (ক্ষিতি)
    • ম: জল (অপ)
    • শি: অগ্নি (তেজ)
    • বা: বায়ু (মরুৎ)
    • য: আকাশ (ব্যোম)

    মানুষের জীবনে এই মন্ত্রের প্রভাব

    পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র কেবল একটি শব্দগুচ্ছ নয়, এটি একটি কম্পন যা মানব শরীরের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলোকে জাগ্রত করে।

    ১. মানসিক প্রশান্তি ও একাগ্রতা

    নিয়মিত এই মন্ত্র জপ করলে মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়, যা মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে। এটি মনের চঞ্চলতা দূর করে গভীর একাগ্রতা প্রদান করে।

    ২. নেতিবাচক শক্তি বিনাশ

    'নমঃ শিবায়' মন্ত্রের ধ্বনি শরীরে এবং চারপাশে একটি রক্ষাকবচ তৈরি করে। এটি মানুষের ভেতরের অহংকার, ক্রোধ এবং লোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার ঘটায়।

    ৩. আধ্যাত্মিক জাগরণ

    যোগশাস্ত্র মতে, এই মন্ত্র জপ করলে শরীরের 'চক্র'গুলো উদ্দীপিত হয়। এটি সাধককে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যায় এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রকে 'সর্বকষ্ট নিবারক' হিসেবে দেখা হয়।

    • গ্রহদোষ খণ্ডন: বিশেষ করে শনি ও চন্দ্রের অশুভ প্রভাবে (যেমন সাড়ে সাতি বা বিষ যোগ) যারা ভুগছেন, তাদের জন্য এই মন্ত্র জপ করা অব্যর্থ মহৌষধ। মহাদেব যেহেতু চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করেন, তাই এই মন্ত্র জপে মানসিক অবসাদ দূর হয়।
    • অকাল মৃত্যু ভয় মুক্তি: জ্যোতিষীদের মতে, এই মন্ত্রের নিয়মিত জপ কোষ্ঠীতে থাকা দুর্ঘটনা বা অকাল মৃত্যুর যোগকে প্রশমিত করতে পারে।
    • কর্মফলে স্থায়িত্ব: যারা কর্মজীবনে অস্থিরতার সম্মুখীন হচ্ছেন, পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র তাদের জীবনে স্থায়িত্ব এবং সঠিক দিশা আনতে সাহায্য করে।

    জপ করার সঠিক নিয়ম

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে ১০৮ বার এই মন্ত্র জপ করা শ্রেষ্ঠ। তবে এই মন্ত্রের বিশেষত্ব হলো, ভক্তি থাকলে যেকোনো সময় এবং যেকোনো অবস্থায় মনে মনে এটি জপ করা যায়।

