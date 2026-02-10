Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পুজো করার সময়ে কখনও আপনার সামনে এমন কিছু ঘটেছে? সনাতন মতে, এটি দারুণ শুভ

    জোর মাঝপথে ভগবানের মাথা বা কাঁধ থেকে কোনো ফুল বা পাতা হঠাৎ পায়ের কাছে বা সামনে ঝরে পড়া। সাধারণ চোখে এটি একটি জাগতিক ঘটনা মনে হলেও, ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

    Published on: Feb 10, 2026 8:57 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    হিন্দু সনাতন ধর্মে দেব-দেবীর আরাধনার সময় ভক্তরা নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তার মধ্যে অন্যতম একটি বিস্ময়কর ঘটনা হলো—পুজোর মাঝপথে ভগবানের মাথা বা কাঁধ থেকে কোনো ফুল বা পাতা হঠাৎ পায়ের কাছে বা সামনে ঝরে পড়া। সাধারণ চোখে এটি একটি জাগতিক ঘটনা মনে হলেও, ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

    পুজো করার সময়ে কখনও আপনার সামনে এমন কিছু ঘটেছে? সনাতন মতে, এটি দারুণ শুভ
    পুজো করার সময়ে কখনও আপনার সামনে এমন কিছু ঘটেছে? সনাতন মতে, এটি দারুণ শুভ

    পুজোর সময় ফুল পড়ার আধ্যাত্মিক কারণ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা জেনে নিন।

    ভগবানের মূর্তি থেকে ফুল পড়ার অন্তর্নিহিত অর্থ

    শাস্ত্রমতে, দেব-বিগ্রহ থেকে ফুল বা পাতা পড়ার ঘটনাটি কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। এটি মূলত ঈশ্বরের 'সম্মতি' বা 'আশীর্বাদ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

    ১. প্রার্থনা গ্রহণ: মনে করা হয়, আপনি যখন একান্ত মনে কোনো বিশেষ ইচ্ছা বা প্রার্থনা নিয়ে ভগবানের সামনে বসেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি ফুল পড়ে যায়, তবে তার অর্থ হলো আপনার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন এবং তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন।

    ২. মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সংকেত: দীর্ঘদিনের কোনো অমীমাংসিত সমস্যা বা ইচ্ছা পূরণের সংকেত হিসেবে একে দেখা হয়। এটি ভক্তের মনে এক ধরণের অলৌকিক প্রশান্তি এবং আত্মবিশ্বাস জোগায়।

    ৩. নেতিবাচক শক্তির বিনাশ: অনেক সময় বাড়িতে বা মনে জমে থাকা নেতিবাচক শক্তি দূর করার জন্য ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক প্রকাশ ঘটান। ফুল পড়া হলো সেই ইতিবাচক শক্তির আগমনের বার্তা।

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র একে কেন শুভ লক্ষণ বলে?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি ঘটনার পেছনে মহাজাগতিক শক্তির প্রভাবকে বিশ্লেষণ করা হয়। পুজোর ফুল পড়াকে জ্যোতিষীরা কেন অত্যন্ত গুরুত্ব দেন, তার কিছু কারণ নিচে দেওয়া হলো:

    • গ্রহদোষ খণ্ডন: জ্যোতিষীদের মতে, পুজোর সময় ফুল পড়া নির্দেশ করে যে আপনার ওপর চলা কোনো অশুভ গ্রহের দশা (যেমন শনির সাড়ে সাতি বা রাহুর দশা) কাটতে শুরু করেছে।
    • দৈব সহায়তা: অনেক সময় কুণ্ডলীতে 'বাধা যোগ' থাকে। দেবমূর্তি থেকে ফুল পড়ার অর্থ হলো, আপনার সেই বাধা এখন দৈব সহায়তায় দূর হতে চলেছে।
    • শুভ শক্তির সক্রিয়তা: জ্যোতিষশাস্ত্রে 'মুহূর্ত' ও 'লক্ষণ' শাস্ত্রের বড় ভূমিকা রয়েছে। পুজোর মতো পবিত্র মুহূর্তে এই ঘটনা নির্দেশ করে যে মহাবিশ্বের ইতিবাচক শক্তি আপনার স্বপক্ষে কাজ করছে।

    ফুল বা পাতা নীচে পড়লে আপনার করণীয় কী?

    যদি পুজোর সময় আপনার সামনে এমন ঘটনা ঘটে, তবে শাস্ত্র অনুযায়ী নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত:

    • প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ: সেই ফুল বা পাতাটিকে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করে কপালে ঠেকান। এরপর সেটিকে নিজের আলমারিতে, ক্যাশ বাক্সে বা নিত্য ব্যবহৃত ধর্মীয় গ্রন্থের মাঝে রেখে দিন।
    • কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন: এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং নিজের কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিন।
    • পায়ে না লাগানো: খেয়াল রাখবেন যেন সেই পবিত্র ফুল কোনোভাবেই পায়ের নিচে না পড়ে।

    ভগবানের মূর্তি থেকে ফুল পড়া মূলত ভক্তি ও বিশ্বাসের একটি সেতু। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা একা নই, পরম শক্তি আমাদের সাথে আছেন। তাই এই পবিত্র সংকেত পাওয়ার পর আপনার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলাই হলো প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা।

    News/Astrology/পুজো করার সময়ে কখনও আপনার সামনে এমন কিছু ঘটেছে? সনাতন মতে, এটি দারুণ শুভ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes