এই মাসের শেষেই ভাগ্যের আকাশে চমক! উলটো পথে হাঁটবেন বুধ, ৩ রাশির ভাগ্য ফিরবে রাতারাতি, কেরিয়ারে বিরাট উন্নতি

এই মাসের শেষেই ভাগ্যের আকাশে চমক! উলটো পথে হাঁটবেন বুধ, ৩ রাশির ভাগ্য ফিরবে রাতারাতি, কেরিয়ারে বিরাট উন্নতি
চলত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রহমন্ডলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে। বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করছেন এবং সেখানেই তিনি 'বক্রী' (Retrograde) হতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের বক্রী চলনকে অত্যন্ত সংবেদনশীল মনে করা হয়, কারণ এটি মানুষের চিন্তাধারা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।
তবে ভয়ের কিছু নেই; কারণ এই বক্রী দশা সবার জন্য অশুভ নয়। বিশেষ ৩টি রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই চলন আশীর্বাদ হয়ে আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বাণী, বুদ্ধি, গণিত এবং বাণিজ্যের অধিপতি মনে করা হয়। যখন কোনো গ্রহ বক্রী হয়, তখন তার অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ২০২৬ সালের এই সময়ে কুম্ভ রাশিতে বুধের বক্রী দশা তৈরি করবে এক মিশ্র পরিস্থিতি। তবে কুম্ভ রাশি যেহেতু শনি দেবের ঘর এবং বুধ ও শনি পরস্পরের মিত্র, তাই এই চলন বিশেষ কিছু রাশির জন্য উন্নতির নতুন দুয়ার খুলে দেবে।
কোন কোন রাশির জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ?
১. বৃষ রাশি (Taurus): কেরিয়ার ও ব্যবসায়িক উন্নতি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই বক্রী দশা কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল নিয়ে আসবে।
- পেশাগত জীবন: কর্মক্ষেত্রে আটকে থাকা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। যারা নতুন চাকরির সন্ধানে আছেন, তাদের জন্য বড় কোনো সুযোগ আসতে পারে।
- ব্যবসায়িক লাভ: অংশীদারি ব্যবসায়ীদের জন্য এটি এক সুবর্ণ সময়। পুরনো বিনিয়োগ থেকে হঠাত বড় মুনাফা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের চাকা ঘুরবে
যেহেতু বুধ আপনার রাশির অধিপতি, তাই তাঁর বক্রী চলন আপনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
- সাফল্য: আপনার অসম্পূর্ণ কাজগুলো এবার সম্পন্ন হবে। ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন, ফলে কঠিন কাজও সহজে হয়ে যাবে।
- ভ্রমণ: উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশ যেতে চাইছেন বা ধর্মীয় ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ
আপনার নিজের রাশিতেই বুধ বক্রী হচ্ছেন, যা আপনার জন্য রাজযোগের সমান ফলাফল দিতে পারে।
- মানসিক শক্তি: আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নতুন আইডিয়া মাথায় আসবে।
- আর্থিক অবস্থা: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে। তবে কথা বলার সময় কিছুটা সংযম রাখা জরুরি।
বক্রী বুধের নেতিবাচক প্রভাব কাটানোর উপায়
যদিও এই রাশিগুলোর জন্য সময়টি ভালো, তবুও বুধ যখন বক্রী হন তখন কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাধারণ কিছু প্রতিকার মেনে চললে সুফল আরও বাড়বে:
- গণেশ পূজা: প্রতিদিন সকালে ভগবান গণেশকে স্মরণ করুন এবং সম্ভব হলে দূর্বা ঘাস অর্পণ করুন।
- সবুজ রঙের ব্যবহার: বুধবার সবুজ রঙের পোশাক পরা বা সবুজ রুমাল সাথে রাখা শুভ।
- মন্ত্র জপ: 'ওঁ বং বুধায় নমঃ'—এই মন্ত্রটি প্রতিদিন ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা বজায় থাকে।
জ্যোতিষীদের সতর্কতা
বুধ বক্রী থাকাকালীন তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় নথিতে স্বাক্ষর করবেন না। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সময়ে অতিরিক্ত সচেতনতা প্রয়োজন।