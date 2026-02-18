দীর্ঘ সময় বক্রী থাকার পরে অবশেষে মার্গী হচ্ছেন দেবগুরু, ৪ রাশির সোনালি সময় শুরু

দীর্ঘ সময় বক্রী থাকার পরে অবশেষে মার্গী হচ্ছেন দেবগুরু, ৪ রাশির সোনালি সময় শুরু
জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতির এই গতি পরিবর্তনকে অত্যন্ত শুভ ও প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। বৃহস্পতি যখন মার্গী হন, তখন তাঁর কৃপায় থমকে থাকা কাজগুলো গতি পায় এবং মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আসে। বিশেষ করে ৪টি রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি রাজযোগের চেয়ে কম কিছু নয়।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে গ্রহমন্ডলে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। দেবগুরু বৃহস্পতি দীর্ঘ সময় মিথুন রাশিতে বক্রী থাকার পর এবার 'মার্গী' হতে চলেছেন। অর্থাৎ বৃহস্পতি এখন থেকে পুনরায় সোজা পথে চলবেন।
এই ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে সোনালী সময়
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, বৃহস্পতি বা গুরু হলো জ্ঞান, সন্তান, বিবাহ এবং ভাগ্যের কারক গ্রহ। বৃহস্পতির কৃপা ছাড়া জীবনে বড় কোনো সাফল্য বা সুখ অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এই বিশেষ সময়ে বৃহস্পতির মার্গী হওয়া সামাজিক ও ব্যক্তিগত—উভয় স্তরেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতির এই চলন বিশেষ করে সিংহ, তুলা, কুম্ভ এবং মিথুন রাশির জাতকদের জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেবে।
কোন ৪ রাশির ভাগ্য চমকাবে?
১. মিথুন রাশি (Gemini): আত্মবিশ্বাস ও প্রভূত উন্নতি
যেহেতু বৃহস্পতি আপনার রাশিতেই মার্গী হতে চলেছেন, তাই সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব আপনার ওপরেই পড়বে।
- ব্যক্তিত্ব: আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরণের গাম্ভীর্য ও আকর্ষণ আসবে। দীর্ঘদিন ধরে যারা মানসিক উদ্বেগে ভুগছিলেন, তারা স্বস্তি পাবেন।
- কেরিয়ার: কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।
২. সিংহ রাশি (Leo): অর্থ লাভ ও ব্যবসায়িক সাফল্য
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির মার্গী দশা একাদশ ভাবে (আয় ও লাভের স্থান) প্রভাব ফেলবে।
- আর্থিক: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনার পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় মুনাফা আসতে পারে।
- সামাজিক: সমাজে আপনার মান-সম্মান বাড়বে। সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন যা আপনার আনন্দ বাড়িয়ে দেবে।
৩. তুলা রাশি (Libra): ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা ও ভ্রমণ
তুলা রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতি নবম ভাবে (ভাগ্যের স্থান) মার্গী হচ্ছেন।
- সাফল্য: এত দিন ভাগ্যের যে সহযোগিতা আপনি পাচ্ছিলেন না, এখন তা অনায়াসেই পাবেন।
- শিক্ষা ও ধর্ম: যারা উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত বা ধর্মীয় কাজ করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়। বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে।
৪. কুম্ভ রাশি (Aquarius): সৃজনশীলতা ও সন্তান সুখ
কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য পঞ্চম ভাবে (শিক্ষা, প্রেম ও সন্তান) বৃহস্পতি মার্গী হচ্ছেন।
- পারিবারিক: যারা সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন, তাদের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। প্রেমের জীবনে মাধুর্য বাড়বে।
- বুদ্ধি: আপনার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা আপনাকে কর্মক্ষেত্রে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। হঠাৎ কোনো বড় ধনসম্পদ লাভের যোগ রয়েছে।
কেন বৃহস্পতির এই মার্গী দশা এত গুরুত্বপূর্ণ?
জ্যোতিষীদের মতে, বৃহস্পতি যখন বক্রী থাকেন, তখন শুভ ফল দিতে দেরি করেন। কিন্তু মার্গী হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে যারা বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন বা যাদের চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে, তাদের সমস্যার সমাধান হবে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের এই সময়ে বৃহস্পতির অবস্থান বুদ্ধিমত্তা ও বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করবে।
শুভ ফল লাভের উপায়
বৃহস্পতির অশুভ প্রভাব কাটাতে এবং শুভ ফল আরও বৃদ্ধি করতে নিচের কাজগুলো করতে পারেন:
- প্রতিদিন কপালে হলুদ চন্দনের তিলক লাগান।
- প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন বা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন।
- অভাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বা হলুদ রঙের খাদ্যবস্তু দান করুন।