    মুখোমুখি সূর্য আর বৃহস্পতি, ৩ রাশি এই বন্ধুত্বের বিশাল সুফল পাবে, আসবে অর্থ ও সম্মান

    সূর্য যখন কোনো রাশি থেকে পঞ্চম বা নবম স্থানে অবস্থান করে, তখন তাকে 'নবপঞ্চম যোগ' বলা হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে সূর্য ও বৃহস্পতি একে অপরের সাথে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবে, যা এই রাজযোগের সৃষ্টি করবে।

    Published on: Feb 12, 2026 11:15 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং বৃহস্পতি—এই দুই গ্রহের সম্পর্ককে অত্যন্ত পবিত্র এবং শক্তিশালী মনে করা হয়। সূর্য যখন কোনো রাশি থেকে পঞ্চম বা নবম স্থানে অবস্থান করে, তখন তাকে 'নবপঞ্চম যোগ' বলা হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে সূর্য ও বৃহস্পতি একে অপরের সাথে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবে, যা এই রাজযোগের সৃষ্টি করবে।

    জ্যোতিষীদের মতে, এই রাজযোগের প্রভাবে বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকারা ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা পাবেন। তবে ৩টি রাশির জন্য এই সময়টি জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে:

    ১. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসবে। আপনার কর্মদক্ষতা দেখে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুগ্ধ হবেন। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা বিদেশের কোনো প্রকল্পে কাজ করতে চাইছেন, তাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। আর্থিক লেনদেনে বড় ধরণের লাভ হওয়ার যোগ রয়েছে।

    ২. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য নবপঞ্চম যোগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাধুর্য নিয়ে আসবে। আপনার দীর্ঘদিনের কোনো অমীমাংসিত আইনি সমস্যা এই সময়ে মিটে যেতে পারে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য নতুন কোনো বিনিয়োগ বা অংশীদারিত্ব লাভজনক হবে। মান-সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি আপনার আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে যাবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আর্থিক সমৃদ্ধির বার্তা দিচ্ছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় কোনো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূর্যের প্রভাবে আপনার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী প্রকাশ পাবে এবং বৃহস্পতির কৃপায় আপনার বুদ্ধি শাণিত হবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরবে এবং কোনো শুভ অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    নবপঞ্চম যোগের পূর্ণ ফল পেতে কী করবেন?

    এই রাজযোগের শুভ প্রভাব আরও মজবুত করতে প্রতিদিন সকালে সূর্য প্রণাম করুন এবং ওম সূর্যায় নমঃ মন্ত্রটি জপ করুন। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুকে হলুদ ফুল ও প্রসাদ অর্পণ করলে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দান করলে বৃহস্পতির আশীর্বাদ সর্বদা আপনার ওপর বজায় থাকবে।

