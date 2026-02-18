Edit Profile
    শেষ যখন দেখা হয়েছিল, পৃথিবী অন্যরকম ছিল! ৩০ বছর পরে আবার মুখোমুখি শনি ও বুধ, ৩ রাশির জীবনে আসবে ‘পজিটিভ’ বদল

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও বুধের এই যূতি বা মিলনকে অত্যন্ত শুভ এবং অর্থকরী বলে গণ্য করা হয়। ৩০ বছর পরে এমন যোগ তৈরি হতে চলেছে। শেষ যখন এই যোগ তৈরি হয়েছিল, বেশ কিছু রাশির জাতক এর থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হন।

    Published on: Feb 18, 2026 8:39 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে গ্রহমন্ডলে এক বিরল ও অত্যন্ত প্রভাবশালী সংযোগ তৈরি হতে চলেছে। কর্মফলের দেবতা শনি এবং বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধ বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে মিলিত হয়েছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও বুধের এই যূতি বা মিলনকে অত্যন্ত শুভ এবং অর্থকরী বলে গণ্য করা হয়। ৩০ বছর পরে এমন যোগ তৈরি হতে চলেছে। শেষ যখন এই যোগ তৈরি হয়েছিল, বেশ কিছু রাশির জাতক এর থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হন।

    এবারেও এই দুই গ্রহের মিলনের ফলে বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির নতুন দ্বার খুলে যেতে চলেছে। জেনে নিন, তাঁরা কারা।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, শনি ও বুধের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। শনি যখন তাঁর স্বরাশি কুম্ভে অবস্থান করেন, তখন তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী থাকেন। এই সময় বুদ্ধির কারক বুধের সেখানে আগমন এক অসাধারণ 'রাজযোগ'-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। এই সংযোগের ফলে জাতকদের মধ্যে যেমন ধৈর্যের বিকাশ ঘটে, তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তারা পেশাগত জীবনে বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

    ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে মূলত ৩টি রাশির জাতকরা অভাবনীয় আর্থিক ও সামাজিক লাভের সম্মুখীন হবেন।

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্য

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনি ও বুধের এই মিলন দশম ভাবে (কর্মের স্থান) সংঘটিত হচ্ছে। এর ফলে:

    • চাকরি: যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদস্বরূপ। আপনার কাজের ধরণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করবে।
    • ব্যবসা: নতুন কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ সময়। বিশেষ করে প্রযুক্তি বা লোহার ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা প্রচুর লাভের মুখ দেখবেন।
    • আর্থিক: আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই যূতি নবম ভাবে (ভাগ্যের স্থান) তৈরি হচ্ছে। যেহেতু বুধ আপনার রাশির অধিপতি, তাই এই সময়টি আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ।

    • সাফল্য: ভাগ্যের জোরে আপনার থমকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাইছেন, তাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
    • ভ্রমণ: কাজের সূত্রে বড় কোনো লাভজনক ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।
    • ধর্মীয় কাজ: আধ্যাত্মিক কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি প্রদান করবে।

    ৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): আত্মবিশ্বাস ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

    যেহেতু এই যূতি আপনার লগ্ন ভাব বা নিজের রাশিতেই ঘটছে, তাই আপনি এর সরাসরি প্রভাব অনুভব করবেন।

    • ব্যক্তিত্ব: শনির প্রভাবে আপনার ব্যক্তিত্বে গাম্ভীর্য আসবে এবং বুধের প্রভাবে আপনার বাকশক্তি বা কথা বলার চাতুর্য বৃদ্ধি পাবে।
    • আর্থিক লাভ: হঠাত করে কোনো উৎস থেকে বড় অংকের অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মুনাফা পাওয়ার প্রবল যোগ রয়েছে।
    • দাম্পত্য: জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং যৌথ কোনো কাজ করলে তাতে সাফল্য আসবে।

    কেন এই যূতি এত প্রভাবশালী? (Astrological Logic)

    শনি হলো কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলার প্রতীক, আর বুধ হলো বুদ্ধি ও বাণিজ্যের কারক। এই দুইয়ের মিলনে জাতক কেবল স্বপ্ন দেখে না, বরং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মতো পরিশ্রম করার মানসিকতাও পায়। ২০২৬ সালের এই সময়ে যারা শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন, তাদের সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না।

    অশুভ প্রভাব কাটানোর সাধারণ উপায়

    যদি আপনার কোষ্ঠীতে শনি বা বুধ দুর্বল থাকে, তবে এই সময়ের শুভ ফল পেতে নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:

    • প্রতি বুধবার ভগবান গণেশকে দূর্বা ঘাস অর্পণ করুন।
    • শনিবার দিন শনি মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
    • অভাবী মানুষদের কালো রঙের বস্ত্র বা খাদ্য দান করুন।
