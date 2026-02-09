ফেব্রুয়ারিতেই অগাধ লাভ! বুদ্ধির কারকের কৃপায় ৫ রাশির কেরিয়ারে ব্যাপক সাফল্য়ের সম্ভাবনা

ফেব্রুয়ারিতেই অগাধ লাভ! বুদ্ধির কারকের কৃপায় ৫ রাশির কেরিয়ারে ব্যাপক সাফল্য়ের সম্ভাবনা
কুম্ভ রাশিতে বুধের এই উদয় বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাফল্যের এক নতুন দরজা খুলে দেবে। বিশেষ করে অর্থপ্রাপ্তি এবং কেরিয়ারের ক্ষেত্রে এই ৫ রাশির জাতকরা অসাধারণ সুফল পাবেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, ব্যবসা, বাণী এবং যুক্তির কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এই বিশেষ সময়ে বুধ গ্রহ কুম্ভ রাশিতে উদিত হতে চলেছে। যখন কোনো গ্রহ 'অস্ত' অবস্থা থেকে 'উদিত' হয়, তখন তার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, কুম্ভ রাশিতে বুধের এই উদয় বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাফল্যের এক নতুন দরজা খুলে দেবে। বিশেষ করে অর্থপ্রাপ্তি এবং কেরিয়ারের ক্ষেত্রে এই ৫ রাশির জাতকরা অসাধারণ সুফল পাবেন:
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য বুধের উদয় একাদশে (আয়ের স্থান) ঘটবে। এর ফলে আপনার দীর্ঘদিনের আর্থিক টানাপোড়েন মিটে যাবে। চাকরিতে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন এবং ব্যবসার কাজে বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে। বন্ধুদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
২. বৃষ রাশি (Taurus)
আপনার কর্মক্ষেত্রে (দশম ভাব) বুধ উদিত হওয়ায় কর্মজীবনে বড় কোনো পরিবর্তন আসবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই সময়টি সেরা। আপনার কাজ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবে এবং পদোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে।
৩. মিথুন রাশি (Gemini)
মিথুন রাশির অধিপতি খোদ বুধ। ভাগ্যের স্থানে বুধের উদয় আপনার জন্য আশীর্বাদের মতো। আটকে থাকা সমস্ত কাজ এই সময়ে গতি পাবে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা চেষ্টা করছেন, তাদের বাধা দূর হবে। ভাগ্যের জোরে আপনি অপ্রত্যাশিত কোনো সাফল্য পেতে পারেন।
৪. তুলা রাশি (Libra)
তুলা রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই উদয় পঞ্চম স্থানে ঘটবে। এর ফলে শিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য মিলবে। যারা সৃজনশীল পেশার সাথে যুক্ত, তাদের খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। প্রেম জীবনেও মাধুর্য ফিরবে।
৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
যেহেতু আপনার রাশিতেই বুধ উদিত হচ্ছে, তাই আপনার ব্যক্তিত্বে এক অনন্য চমক দেখা দেবে। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো অংশীদারিত্ব (Partnership) আপনাকে লাভের মুখ দেখাবে। শরীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে উন্নত হবে।
বুধের শুভ ফল আরও বৃদ্ধি করতে কী করবেন?
যদি আপনার কোষ্ঠীতে বুধ দুর্বল থাকে, তবে বুধের উদয়কালীন সময়ে প্রতিদিন গণেশ স্তোত্র পাঠ করুন। প্রতি বুধবার সবুজ মুগ ডাল দান করুন এবং কনিষ্ঠ আঙুলে পান্না (Emerald) রত্ন ধারণ করার পরামর্শ জ্যোতিষীরা দিয়ে থাকেন (অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে)।