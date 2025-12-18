Edit Profile
    এবার দেখবেন বুধের ম্যাজিক, টাকাপয়সা আর পেশার ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা পাবে ৪ রাশি

    ০২৫ সালের শেষার্ধে এবং ২০২৬-এর শুরুতে বুধের বিশেষ অবস্থানের ফলে বেশ কিছু রাশির জাতকদের জন্য 'অর্থভাগ্য' ও 'সাফল্যের' এক নতুন দুয়ার খুলে যেতে চলেছে।

    Published on: Dec 18, 2025 1:30 PM IST
    By Suman Roy
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে (Mercury) বুদ্ধি, বাণী, শিক্ষা এবং ব্যবসার কারক গ্রহ বলা হয়। বুধ যখন তার রাশি পরিবর্তন করে বা গোচর (Transit) করে, তখন তার প্রভাব সরাসরি আমাদের চিন্তাভাবনা, আর্থিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ওপর পড়ে। ২০২৫ সালের শেষার্ধে এবং ২০২৬-এর শুরুতে বুধের বিশেষ অবস্থানের ফলে বেশ কিছু রাশির জাতকদের জন্য 'অর্থভাগ্য' ও 'সাফল্যের' এক নতুন দুয়ার খুলে যেতে চলেছে।

    এবার দেখবেন বুধের ম্যাজিক, টাকাপয়সা আর পেশার ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা পাবে ৪ রাশি
    এবার দেখবেন বুধের ম্যাজিক, টাকাপয়সা আর পেশার ক্ষেত্রে বিরাট সুবিধা পাবে ৪ রাশি

    বুধের গোচরে নিকট ভবিষ্যতে কোন কোন রাশি লাভবান হবে, জেনে নিন।

    বুধের গোচর: বুদ্ধিমত্তা ও সমৃদ্ধির মেলবন্ধন

    জ্যোতিষ মতে, বুধ যখন মিত্র রাশি বা নিজ রাশিতে অবস্থান করে, তখন জাতকের ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং বাক্যপটুতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বুধের চলন এবং নিকট ভবিষ্যতে এর অবস্থান পরিবর্তনের ফলে নিম্নলিখিত রাশিগুলো বিশেষ সুবিধা পেতে চলেছে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য বুধের অবস্থান অত্যন্ত অনুকূল হতে চলেছে। এটি আপনার দ্বিতীয় (ধনের ঘর) এবং পঞ্চম ঘরের অধিপতি।

    • প্রভাব: আপনি যদি শেয়ার বাজারে বা কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে সেখান থেকে বড় অংকের মুনাফা পেতে পারেন। পারিবারিক ব্যবসায়ে নতুন কোনো পরিকল্পনা সফল হবে। আপনার মিষ্টভাষার মাধ্যমে আপনি জটিল কাজও করিয়ে নিতে পারবেন।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির অধিপতি খোদ বুধ। তাই বুধের যেকোনো শুভ গোচর এই রাশির জাতকদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

    • প্রভাব: আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যারা মিডিয়া, লেখালেখি বা মার্কেটিং পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারা কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কার পাবেন। পুরনো কোনো বিবাদ মিটে গিয়ে মানসিক শান্তি ফিরবে।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo)

    কন্যা রাশিরও অধিপতি গ্রহ বুধ। নিকট ভবিষ্যতে বুধের শুভ দৃষ্টি আপনার কর্মজীবনে নতুন গতির সঞ্চার করবে।

    • প্রভাব: যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন, তাদের জন্য সময়টি খুব ভালো। ব্যবসায়িক কোনো চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে যা আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে লাভ দেবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা উচ্চ মহলে প্রশংসিত হবে।

    ৪. মকর রাশি (Capricorn)

    মকর রাশির জাতকদের জন্য বুধের গোচর ভাগ্যের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। শনি ও বুধের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আপনি ইতিবাচক ফল পাবেন।

    • প্রভাব: তীর্থভ্রমণ বা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। পিতার সম্পত্তি থেকে লাভের যোগ রয়েছে। যারা প্রযুক্তিনির্ভর কাজ করেন, তাদের জন্য এই সময়টি উন্নতির শীর্ষে যাওয়ার।

    বুধের শুভ ফল বৃদ্ধির উপায়

    বুধের কৃপা সবসময় ধরে রাখতে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে জ্যোতিষীরা কিছু পরামর্শ দেন:

    • গাছের যত্ন: বাড়িতে সবুজ গাছপালা লাগান এবং সেগুলোর নিয়মিত যত্ন নিন।
    • দান: বুধবার সবুজ মুগ ডাল বা সবুজ রঙের বস্ত্র দরিদ্রদের দান করুন।
    • মন্ত্র: নিয়মিত 'ওঁ বুধায় নমঃ' (Om Budhaya Namah) মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন।
    • গণেশ পূজা: প্রতি বুধবার ভগবান গণেশকে দূর্বা ঘাস অর্পণ করুন, কারণ গণেশজি হলেন বুদ্ধির দেবতা।

    বুধের গোচর আপনার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে এবং সুযোগ চিনে নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। উল্লেখিত রাশির জাতকরা এই সময়ের সঠিক ব্যবহার করলে আর্থিক ও মানসিকভাবে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারবেন। মনে রাখবেন, গ্রহ কেবল পথ দেখায়, পরিশ্রমই সাফল্য নিশ্চিত করে।

