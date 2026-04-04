    ভরণী নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ, মে মাসে এই ৫ রাশির কাছে আসবে দু'হাতে টাকা! আপনি কি আছেন তালিকায়

    বুধ এবং শুক্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায়, বুধ যখন ভরণী নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তা শিল্প, সৃজনশীলতা এবং আর্থিক উন্নতির জন্য এক অনন্য ক্ষেত্র তৈরি করে।

    Published on: Apr 04, 2026 2:11 PM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের মে মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের অবস্থানের এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, যা অনেক রাশির জাতকদের জন্য সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেবে। বুদ্ধির কারক গ্রহ 'বুধ' মে মাসে ভরণী নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বুদ্ধি, ব্যবসা, এবং বাণীর কারক মনে করা হয়। অন্যদিকে, ভরণী নক্ষত্রের অধিপতি হলেন শুক্র। বুধ এবং শুক্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায়, বুধ যখন ভরণী নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তা শিল্প, সৃজনশীলতা এবং আর্থিক উন্নতির জন্য এক অনন্য ক্ষেত্র তৈরি করে। ২০২৬ সালের মে মাসে এই গোচরটি মানুষের জীবনযাত্রায় বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে।

    ভরণী নক্ষত্রে বুধের গোচরের গুরুত্ব

    ভরণী নক্ষত্রকে বিলাসিতা এবং সৃজনশীল শক্তির প্রতীক মনে করা হয়। বুধের মতো কৌশলী গ্রহ যখন এই নক্ষত্রে বিচরণ করেন, তখন মানুষের ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যারা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড, ফ্যাশন ডিজাইন, অথবা মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত, তারা এই সময় অভাবনীয় সাফল্য পাবেন। এই গোচরের ফলে মানুষের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি হয় যা ভবিষ্যতে বড় আর্থিক লাভের পথ প্রশস্ত করে।

    সৌভাগ্যের শিখরে যে ৫ রাশি:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus):

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি লটারির মতো কাজ করতে পারে। বুধের কৃপায় আপনার আটকে থাকা টাকা ফিরে পাবেন। ব্যবসায় নতুন কোনো বড় চুক্তি আপনার আর্থিক অবস্থাকে এক ধাক্কায় অনেকটা মজবুত করবে। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini):

    আপনার রাশির অধিপতি বুধ নক্ষত্র পরিবর্তন করায় আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য এই সময়টি দারুণ ফলদায়ক হতে পারে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo):

    সিংহের জাতকদের জন্য বুধের এই গোচর ভাগ্যের সহায়তা নিয়ে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বড় ধরণের লাভ হতে পারে। আপনি যদি শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৪. তুলা রাশি (Libra):

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের নক্ষত্রে বুধের উপস্থিতি ক্যারিয়ারে নতুন উচ্চতা নিয়ে আসবে। আপনার সৃজনশীল আইডিয়াগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর কাড়বে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে এবং সঙ্গীর কাছ থেকে কোনো দামী উপহার পেতে পারেন।

    ৫. ধনু রাশি (Sagittarius):

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আয়ের নতুন উৎস তৈরি করবে। আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা বা বাচনভঙ্গি আপনাকে নতুন প্রজেক্ট পেতে সাহায্য করবে। যারা বিদেশে ব্যবসা বা পড়াশোনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের বাধা দূর হবে।

    শুভ ফল পাওয়ার জ্যোতিষীয় টিপস:

    বুধের এই শুভ গোচরের পূর্ণ সুবিধা নিতে এবং দেবগুরুর আশীর্বাদ বজায় রাখতে নিচের নিয়মগুলো পালন করতে পারেন:

    • গণেশ আরাধনা: প্রতিদিন সকালে গণেশ স্তোত্র পাঠ করুন।
    • সবুজ রঙের ব্যবহার: বুধবার সবুজ রঙের পোশাক পরা বা সবুজ রুমাল সাথে রাখা শুভ।
    • দান কার্য: কোনো অভাবী শিক্ষার্থীকে বই বা শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রী দান করলে বুধ গ্রহ অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

    মে মাসের এই নক্ষত্র পরিবর্তন কেবল রাশিফল নয়, বরং আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এক অনন্য সুযোগ। যারা পরিশ্রমী এবং সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে জানেন, বুধের ভরণী নক্ষত্রে গমন তাদের জন্য এক অবিস্মরণীয় সময় হয়ে থাকবে। সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আপনিও এই মে মাসে সৌভাগ্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারেন।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

