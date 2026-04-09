    Mercury transit April 2026: উত্তর ভাদ্রপদে প্রবেশ করছেন বুধ! ৩ রাশির ভাগ্যবদল, রাজযোগে হাতে আসবে টাকা

    Uttara Bhadrapada nakshatra transit: এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে তৈরি হতে চলেছে ‘নীচভঙ্গ রাজযোগ’, যা তিনটি নির্দিষ্ট রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ বলে প্রমাণিত হতে পারে। এই তালিকায় কি আপনার রাশির নাম আছে, জেনে নিন। 

    Published on: Apr 09, 2026 11:01 AM IST
    By Suman Roy
    Mercury in Saturn nakshatra effects: ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে জ্যোতিষশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে। ওই দিন দুপুর ২টো ২৬ মিনিটে বুদ্ধিমত্তার কারক গ্রহ ‘বুধ’ শনির নক্ষত্র ‘উত্তর ভাদ্রপদ’-এ প্রবেশ করতে চলেছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার এবং বৈদিক জ্যোতিষ অনুযায়ী, গ্রহের এই গোচর বা অবস্থান পরিবর্তন বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

    উত্তর ভাদ্রপদে প্রবেশ করছেন বুধ! ৩ রাশির অনেক কষ্ট দূর হবে, হাতে আসবে টাকা
    উত্তর ভাদ্রপদে প্রবেশ করছেন বুধ! ৩ রাশির অনেক কষ্ট দূর হবে, হাতে আসবে টাকা

    এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে তৈরি হতে চলেছে ‘নীচভঙ্গ রাজযোগ’, যা তিনটি নির্দিষ্ট রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ বলে প্রমাণিত হতে পারে।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, বাকপটুতা, ব্যবসা এবং বাণিজ্যের কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৬ সালের ১৩ এপ্রিল বুধ তার বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এই নক্ষত্রের অধিপতি স্বয়ং শনি দেব। সাধারণত বুধ যখন শনির নক্ষত্রে যায়, তখন এটি কাজের প্রতি গভীরতা এবং ধৈর্য প্রদান করে। তবে বিশেষ বিষয় হলো, এই সময় বুধ মীন রাশিতে থাকবে (যেখানে সে নীচস্থ হয়), কিন্তু বৃহস্পতির বিশেষ অবস্থানের কারণে তৈরি হবে ‘নীচভঙ্গ রাজযোগ’। এর ফলে অশুভ প্রভাব দূর হয়ে ৩টি রাশির জীবনে আসবে উপচে পড়া উন্নতি।

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): আর্থিক উন্নতির নতুন দিশা

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর আশীর্বাদের মতো। আপনার দ্বিতীয় ও পঞ্চম ভাবের অধিপতি বুধ একাদশ অর্থাৎ আয়ের ভাবে অবস্থান করবে। এর ফলে:

    • দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন।
    • ব্যবসায়ীরা বড় কোনো ডিল চূড়ান্ত করতে পারেন যা ভবিষ্যতে বড় লাভের মুখ দেখাবে।
    • শেয়ার বাজার বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার যোগ রয়েছে।
    • শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি চমৎকার; নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে এবং পরীক্ষায় সুফল মিলবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): কেরিয়ারে বড় সাফল্য

    মিথুন রাশির অধিপতি খোদ বুধ। ১৩ এপ্রিলের পর আপনার দশম ঘরে এই গোচর ঘটবে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

    • চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন।
    • নতুন চাকরির সন্ধানে যারা আছেন, তাদের জন্য একাধিক ভালো সুযোগ আসবে।
    • ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এটি আদর্শ সময়।
    • পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

    ৩. ধনু রাশি (Sagittarius): সম্পত্তি ও সুখের যোগ

    ধনু রাশির জাতকদের চতুর্থ ভাবে বুধের এই অবস্থান পারিবারিক সুখে জোয়ার আনবে।

    • পুরানো কোনো ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
    • নতুন গাড়ি বা বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
    • ব্যবসায়িক ভ্রমণের সুযোগ আসবে, যা অত্যন্ত লাভজনক হবে।
    • মা-বাবার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং পারিবারিক কোনো শুভ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে পারে।

    শুভ ফল লাভের উপায়

    জ্যোতিষীদের মতে, বুধের এই গোচরের সময় আরও ভালো ফল পেতে বুধবার উপবাস রাখা এবং গণেশ জির পূজা করা উচিত। এছাড়া গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ানো বা দরিদ্রদের সবুজ বস্ত্র দান করলে বুধের শুভ প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

