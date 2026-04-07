Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান! বাড়তে পারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও খরচ

    যখন একটি গ্রহ অন্য গ্রহের থেকে দ্বিতীয় বা দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিলের পর থেকে এই যোগের প্রভাবে জীবনমে বড় বদল আসতে পারে ৫ রাশির। 

    Published on: Apr 07, 2026 9:54 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের অবস্থানে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। গ্রহদের রাজকুমার 'বুধ' এবং বিলাসিতার কারক 'শুক্র' একে অপরের থেকে দ্বাদশ অবস্থানে থাকার ফলে তৈরি হচ্ছে 'দ্বি-দ্বাদশ' (Dwidwadash) যোগ। এই বিশেষ জ্যোতিষীয় পরিস্থিতির প্রভাব আগামী কয়েক সপ্তাহ ১২টি রাশির আর্থিক অবস্থা এবং সম্পর্কের ওপর ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হবে।

    বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান!
    বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান!

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বুদ্ধি ও বাণীর কারক এবং শুক্রকে প্রেম, বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। যখন একটি গ্রহ অন্য গ্রহের থেকে দ্বিতীয় বা দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিলের পর থেকে এই যোগের প্রভাবে ৫টি রাশির জাতকদের জীবনে বড় ধরণের আর্থিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। এই সময়টিতে অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    দ্বি-দ্বাদশ যোগের জ্যোতিষীয় প্রভাব

    সাধারণত শুক্র ও বুধ একে অপরের পরম বন্ধু। কিন্তু দ্বি-দ্বাদশ অবস্থানে থাকাকালীন তারা তাদের শুভ ফল দেওয়ার ক্ষমতা কিছুটা হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে মীন রাশিতে শুক্রের অবস্থান এবং মেষ রাশিতে বুধের অবস্থানের কারণে তৈরি হওয়া এই যোগ মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বাজেটের বাইরে গিয়ে খরচ করার প্রবণতা দেখা দেয়। ব্যবসায়িক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এই সময়টি খুব একটা অনুকূল নয়।

    কোন কোন রাশির ওপর পড়বে বিশেষ প্রভাব?

    ১. মেষ রাশি (Aries):

    বুধ আপনার রাশিতেই অবস্থান করছে এবং শুক্র আপনার থেকে দ্বাদশে। এর ফলে আপনার সঞ্চিত অর্থ হঠাৎ কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যেতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা বা ভ্রমণের পেছনে অতিরিক্ত টাকা খরচ হওয়ার যোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ছোটখাটো বিষয়ে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini):

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ক্যারিয়ারে কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম অনুযায়ী ফল পেতে দেরি হবে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় পার্টনারের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo):

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই যোগটি পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। বাড়ির ইলেকট্রনিক্স বা আসবাবপত্র মেরামতের পেছনে মোটা অংকের টাকা বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

    ৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):

    এই সময় আপনার গোপন শত্রু বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। মানসিক অস্থিরতার কারণে কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে পড়বে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

    ৫. মীন রাশি (Pisces):

    যেহেতু শুক্র আপনার রাশিতে উচ্চস্থ হয়ে আছে কিন্তু বুধ দ্বিতীয় ঘরে, তাই আপনি বিলাসবহুল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ক্রেডিট কার্ড বা ঋণের মাধ্যমে দামী কোনো বস্তু কেনা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় ভবিষ্যতে আর্থিক সংকটে পড়তে পারেন।

    অশুভ প্রভাব কাটাতে জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    বুধ ও শুক্রের এই প্রতিকূল প্রভাব কাটাতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জ্যোতিষবিদরা কিছু প্রতিকার জানিয়েছেন:

    • মহালক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর চরণে সাদা ফুল নিবেদন করুন এবং লক্ষ্মী চালিসা পাঠ করুন।
    • সবুজ ও সাদা বস্তুর ব্যবহার: বুধবার গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান এবং শুক্রবার দুঃস্থ মেয়েদের চিনি বা দই দান করুন।
    • মন্ত্র জপ: 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' এবং 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ'—এই দুটি মন্ত্র নিয়মিত ১০৮ বার জপ করলে সুফল পাওয়া যায়।
    • বাজেট নিয়ন্ত্রণ: এই সময় যেকোনো বড় কেনাকাটা করার আগে বাড়ির বড়দের পরামর্শ নিন।

    গ্রহের এই দ্বি-দ্বাদশ যোগ আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার একটি পর্যায় মাত্র। ২০২৬ সালের এপ্রিলের এই সময়টিতে যদি আপনি আপনার খরচ এবং বাচনভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে বড় ধরণের বিপদ এড়িয়ে চলা সম্ভব। সঠিক প্রতিকার এবং সচেতনতার মাধ্যমে আমরা গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান! বাড়তে পারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও খরচ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes