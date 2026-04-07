বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান! বাড়তে পারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও খরচ

বুধ ও শুক্রের 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ, সময়টা মোটেই ভালো নয়, ৫ রাশির পকেটে টান! বাড়তে পারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও খরচ
যখন একটি গ্রহ অন্য গ্রহের থেকে দ্বিতীয় বা দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিলের পর থেকে এই যোগের প্রভাবে জীবনমে বড় বদল আসতে পারে ৫ রাশির।
২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের অবস্থানে এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। গ্রহদের রাজকুমার 'বুধ' এবং বিলাসিতার কারক 'শুক্র' একে অপরের থেকে দ্বাদশ অবস্থানে থাকার ফলে তৈরি হচ্ছে 'দ্বি-দ্বাদশ' (Dwidwadash) যোগ। এই বিশেষ জ্যোতিষীয় পরিস্থিতির প্রভাব আগামী কয়েক সপ্তাহ ১২টি রাশির আর্থিক অবস্থা এবং সম্পর্কের ওপর ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বুদ্ধি ও বাণীর কারক এবং শুক্রকে প্রেম, বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। যখন একটি গ্রহ অন্য গ্রহের থেকে দ্বিতীয় বা দ্বাদশ ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে 'দ্বি-দ্বাদশ' যোগ বলা হয়। ২০২৬ সালের ৬ এপ্রিলের পর থেকে এই যোগের প্রভাবে ৫টি রাশির জাতকদের জীবনে বড় ধরণের আর্থিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। এই সময়টিতে অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
দ্বি-দ্বাদশ যোগের জ্যোতিষীয় প্রভাব
সাধারণত শুক্র ও বুধ একে অপরের পরম বন্ধু। কিন্তু দ্বি-দ্বাদশ অবস্থানে থাকাকালীন তারা তাদের শুভ ফল দেওয়ার ক্ষমতা কিছুটা হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে মীন রাশিতে শুক্রের অবস্থান এবং মেষ রাশিতে বুধের অবস্থানের কারণে তৈরি হওয়া এই যোগ মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বাজেটের বাইরে গিয়ে খরচ করার প্রবণতা দেখা দেয়। ব্যবসায়িক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এই সময়টি খুব একটা অনুকূল নয়।
কোন কোন রাশির ওপর পড়বে বিশেষ প্রভাব?
১. মেষ রাশি (Aries):
বুধ আপনার রাশিতেই অবস্থান করছে এবং শুক্র আপনার থেকে দ্বাদশে। এর ফলে আপনার সঞ্চিত অর্থ হঠাৎ কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যেতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা বা ভ্রমণের পেছনে অতিরিক্ত টাকা খরচ হওয়ার যোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ছোটখাটো বিষয়ে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
২. মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ক্যারিয়ারে কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম অনুযায়ী ফল পেতে দেরি হবে। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় পার্টনারের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি।
৩. কন্যা রাশি (Virgo):
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই যোগটি পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। বাড়ির ইলেকট্রনিক্স বা আসবাবপত্র মেরামতের পেছনে মোটা অংকের টাকা বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):
এই সময় আপনার গোপন শত্রু বৃদ্ধি পেতে পারে। আইনি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। মানসিক অস্থিরতার কারণে কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে পড়বে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
৫. মীন রাশি (Pisces):
যেহেতু শুক্র আপনার রাশিতে উচ্চস্থ হয়ে আছে কিন্তু বুধ দ্বিতীয় ঘরে, তাই আপনি বিলাসবহুল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ক্রেডিট কার্ড বা ঋণের মাধ্যমে দামী কোনো বস্তু কেনা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় ভবিষ্যতে আর্থিক সংকটে পড়তে পারেন।
অশুভ প্রভাব কাটাতে জ্যোতিষীয় প্রতিকার
বুধ ও শুক্রের এই প্রতিকূল প্রভাব কাটাতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জ্যোতিষবিদরা কিছু প্রতিকার জানিয়েছেন:
- মহালক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর চরণে সাদা ফুল নিবেদন করুন এবং লক্ষ্মী চালিসা পাঠ করুন।
- সবুজ ও সাদা বস্তুর ব্যবহার: বুধবার গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান এবং শুক্রবার দুঃস্থ মেয়েদের চিনি বা দই দান করুন।
- মন্ত্র জপ: 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' এবং 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ'—এই দুটি মন্ত্র নিয়মিত ১০৮ বার জপ করলে সুফল পাওয়া যায়।
- বাজেট নিয়ন্ত্রণ: এই সময় যেকোনো বড় কেনাকাটা করার আগে বাড়ির বড়দের পরামর্শ নিন।
গ্রহের এই দ্বি-দ্বাদশ যোগ আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার একটি পর্যায় মাত্র। ২০২৬ সালের এপ্রিলের এই সময়টিতে যদি আপনি আপনার খরচ এবং বাচনভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে বড় ধরণের বিপদ এড়িয়ে চলা সম্ভব। সঠিক প্রতিকার এবং সচেতনতার মাধ্যমে আমরা গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।