    ২০২৬-এ কোন কোন রাশির হাতে হুহু করে আসবে টাকা? কাদের খরচ হবে জলের মতো? দেখে নিন

    ২০২৬ সালে অর্থ গত দুই বছরের তুলনায় অনেক আলাদাভাবে কাজ করবে। বছরের বেশিরভাগ সময় বৃহস্পতি মিথুন রাশির মধ্য দিয়ে গমন করে এবং শনি মীন রাশিতে স্থির থাকে, তাই আর্থিক সাফল্য নির্ভর করবে দক্ষতা, যোগাযোগ এবং সম্পর্কভিত্তিক বৃদ্ধির উপর।

    Published on: Jan 01, 2026 6:01 PM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৬-এ কোন কোন রাশির হাতে হুহু করে আসবে টাকা? কাদের খরচ হবে জলের মতো? দেখে নিন
    মেষ রাশি

    আপনার স্বাধীনতা এবং স্ব-চালিত উপার্জনে তীব্র বৃদ্ধি ঘটবে। বৃহস্পতি প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং এবং ডিজিটাল দক্ষতা তুলে ধরবে। আপনি কোর্স, কর্মশালা, লেখালেখি, বিষয়বস্তু তৈরি বা নতুন সুযোগে দ্রুত পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করবেন। পার্শ্ববর্তী ব্যস্ততা প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণও আয়ের দরজা খুলে দেবে। আপনি যদি আবেগপ্রবণ ব্যয় এড়িয়ে যান এবং দীর্ঘমেয়াদী ধারণাগুলিতে বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনার অর্থ প্রবাহ স্থিতিশীল থাকবে।

    বৃষ রাশি

    স্থিতিশীল পছন্দ এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার আর্থিক ভাগ্য শক্তিশালী হবে। বৃহস্পতি আপনার আর্থিক ঘরকে সক্রিয় করবে, সম্পত্তি, পরামর্শ, ক্লায়েন্টের কাজ বা ধীর কিন্তু স্থিতিশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে। একটি বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করবে। বছরের মাঝামাঝি পরে লাভ আরও দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পাবে। নতুন সরঞ্জাম এবং আয়ের পদ্ধতির জন্য উন্মুক্ত থাকুন কারণ এগুলি আপনাকে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করবে।

    মিথুন রাশি

    তুমি তোমার সেরা আর্থিক বছরের একটিতে পা রাখবে। তোমার রাশিতে অবস্থিত বৃহস্পতি তোমার দক্ষতা এবং দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করবে। যোগাযোগ, লেখালেখি, মিডিয়া, শিক্ষকতা, ব্র্যান্ডিং বা ডিজিটাল ব্যবসার মাধ্যমে তুমি আয় করবে। একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারণা অবশেষে রূপ নেবে। এপ্রিল থেকে আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। তোমার সময়কে রক্ষা করতে হবে এবং অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ অর্পণ আরও ভালো লাভ বয়ে আনবে।

    ক্যান্সার

    অর্থ আসবে নীরব কিন্তু ধারাবাহিকভাবে। নিষ্ক্রিয় আয়, সৃজনশীল আউটপুট, আধ্যাত্মিক সেবা, নিরাময় কাজ বা পর্দার আড়ালে থাকা ভূমিকার মাধ্যমে আপনি লাভবান হবেন। পারিবারিক সহায়তা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। অতীতের বিনিয়োগ বা বকেয়া পাওনা অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসবে। আপনার আবেগকে অর্থের পছন্দ থেকে আলাদা করতে হবে। পরিষ্কার পরিকল্পনা সঞ্চয় উন্নত করবে।

    সিংহরাশি

    গ্রুপ, সহযোগিতা, নেটওয়ার্কিং এবং জনসাধারণের উপস্থিতির মাধ্যমে আপনি অর্থ খুঁজে পাবেন। আপনি একটি দল পরিচালনা করতে পারেন অথবা স্বাধীনভাবে কিছু শুরু করতে পারেন। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম, বক্‌তৃতা, শিক্ষাদান এবং সম্প্রদায় গঠন নতুন উপার্জনের পথ খুলে দেবে। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে চাকরি বা ভূমিকা পরিবর্তনের ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে। অহংকার দ্বারা পরিচালিত দ্বন্দ্বে জড়াবেন না কারণ এগুলো আপনার আর্থিক উন্নতিকে ধীর করে দেবে।

    কন্যা রাশি

    ২০২৬ সালে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। বৃহস্পতি আপনার ক্যারিয়ার জোনকে শক্তিশালী করবে এবং আপনার আয় বৃদ্ধির জন্য পদোন্নতি, নেতৃত্বের ভূমিকা বা প্রকল্প নিয়ে আসবে। আপনি এমন একটি ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হতে পারেন যেখানে ভালো বেতন পাওয়া যায়। সমস্যা সমাধানের আপনার ক্ষমতা ক্লায়েন্টদের আকর্ষণ করবে। বিশ্রাম এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন যাতে আপনি ক্লান্তির সম্মুখীন না হন। শৃঙ্খলার সাথে সাথে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

    তুলা রাশি

    ভ্রমণ, শিক্ষা, কন্টেন্ট তৈরি, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বা শিক্ষকতার মাধ্যমে আপনি আয় করবেন। বৃহস্পতি সম্প্রসারণে সহায়তা করবে, তাই দক্ষতা বৃদ্ধি সরাসরি আয় বৃদ্ধি করবে। একটি আবেগ প্রকল্প যদি আপনি পেশাদারভাবে পরিচালনা করেন তবে তা লাভজনক হতে শুরু করবে। স্থিতিশীলতার জন্য আপনার একাধিক আয়ের পথের প্রয়োজন হবে। নির্দেশনার জন্য উন্মুক্ত থাকুন কারণ পরামর্শদাতারা সঠিক সময়ে উপস্থিত হবেন।

    বৃশ্চিক রাশি

    এই বছর আপনার আর্থিক ভিত্তি পুনর্গঠন করবে। আপনি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের উপর বেশি মনোযোগ দেবেন, স্বল্পমেয়াদী লাভের উপর কম। যৌথ সম্পদ, বিনিয়োগ এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলির যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আপনি গবেষণা, পরিকল্পনা, কৌশল বা রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে আয় করবেন। বছরের মাঝামাঝি সময়ে এমন একটি পরিবর্তন আসবে যা একটি পুরানো অর্থচক্র বন্ধ করে একটি নতুন চক্রের সূচনা করবে। ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে।

    ধনু রাশি

    মানুষের মাধ্যমে তুমি প্রচুর পরিমাণে উপার্জন করবে। অংশীদারিত্ব, সহযোগিতা, চুক্তি এবং ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ আর্থিক শক্তি বয়ে আনবে। তুমি একটি নতুন দলে যোগ দিতে পারো অথবা এমন কারো সাথে কাজ করতে পারো যে তোমাকে আরও বিস্তৃত বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। যদি তুমি স্ব-কর্মসংস্থান করো, তাহলে ক্লায়েন্ট দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তোমার সময় খুব বেশি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। সুস্থ সীমানা তোমার অর্থ প্রবাহকে সুরক্ষিত করবে।

    মকর রাশি

    সুশৃঙ্খল কাজ এবং উন্নত দক্ষতার মাধ্যমে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। আপনি এমন দায়িত্ব নিতে পারেন যা উচ্চ বেতন আনবে। দক্ষতার উন্নতি আপনাকে আরও লাভজনক ক্ষেত্রে স্যুইচ করতে সাহায্য করবে। আপনার স্বাস্থ্য এবং রুটিন উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করবে, তাই আপনার শরীরের যত্ন নিন। প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা বন্ধ করলে আপনি আপনার আয়ের উৎস প্রসারিত করবেন।

    কুম্ভ রাশি

    ২০২৬ সালে আপনার সৃজনশীলতা অর্থের দরজা খুলে দেবে। আপনি উদ্ভাবন, ডিজিটাল কন্টেন্ট, বিনোদন, শিক্ষাদান বা প্রযুক্তির মাধ্যমে আয় করবেন। শেখার বা দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হবে। আপনার ধারণাগুলি আরও বিপণনযোগ্য হয়ে উঠবে, বিশেষ করে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে। ধারাবাহিকতা এবং কাঠামোর সাথে কাজ করলে অর্থ বৃদ্ধি পাবে। প্রেম বা সন্তান সম্পর্কিত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তবে আয় তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

    মীন রাশি

    ২০২৬ সালে তুমি তোমার আর্থিক ভিত্তি পুনর্গঠন করবে। সম্পত্তি, পরিবার, রিয়েল এস্টেট অথবা স্থিতিশীল কাজের মাধ্যমে অর্থ আসবে। তুমি পুরনো অর্থের ধরণ সংশোধন করবে এবং শৃঙ্খলার একটি নতুন চক্র শুরু করবে। শনি তোমাকে দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত গুরুত্ব সহকারে নিতে নির্দেশনা দেবে। তুমি যদি খোলা থাকো তাহলে দ্বিতীয় আয়ের উৎস দেখা দেবে। আবেগগত ব্যয়ের উপর সতর্ক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

