আজ থেকে সাবধান! নিচস্থ রাশিতে মনের কারক গ্রহ, ৩ রাশির দুশ্চিন্তা বাড়বে! কারও আবার সুসময়

আজ থেকে সাবধান! নিচস্থ রাশিতে মনের কারক গ্রহ, ৩ রাশির দুশ্চিন্তা বাড়বে! কারও আবার সুসময়
বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে। এই গোচরের ফলে কোনো কোনো রাশির মানসিক বল বৃদ্ধি পাবে, আবার কারোর ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে অস্থিরতা। দেখে নিন আপনার রাশির ওপর এর প্রভাব।
জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র-কে মনের কারক এবং গতিশীল গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। চন্দ্র অত্যন্ত দ্রুত রাশি পরিবর্তন করে, যার প্রভাব আমাদের মানসিক অবস্থা এবং দৈনন্দিন কাজের ওপর সরাসরি পড়ে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এই বিশেষ সময়ে চন্দ্র তার নিচস্থ রাশি বৃশ্চিক-এ প্রবেশ করতে চলেছে।
বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকে। এই গোচরের ফলে কোনো কোনো রাশির মানসিক বল বৃদ্ধি পাবে, আবার কারোর ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে অস্থিরতা। দেখে নিন আপনার রাশির ওপর এর প্রভাব:
বিশেষ লাভবান হবে এই রাশিগুলি:
- কর্কট রাশি (Cancer): চন্দ্র আপনার রাশির অধিপতি। বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান আপনার পঞ্চম ভাবে হওয়ায় সৃজনশীল কাজে দারুণ সাফল্য পাবেন। প্রেম জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং আকস্মিক ধনলাভের যোগ রয়েছে।
- মীন রাশি (Pisces): আপনার ভাগ্য স্থানে চন্দ্রের গোচর ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়াবে। বিদেশ সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বাবার সাথে সুসম্পর্ক আপনাকে মানসিকভাবে শান্তি দেবে।
- কন্যা রাশি (Virgo): আপনার সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে। ছোট ভাইবোনদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া কোনো সাহসী সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হবে।
সাবধানে থাকতে হবে এই ৩ রাশিকে:
- বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): যেহেতু আপনার রাশিতেই চন্দ্র নিচস্থ হচ্ছে, তাই অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ বাড়তে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন এবং কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের পরামর্শ নিন।
- মেষ রাশি (Aries): আপনার অষ্টম ভাবে চন্দ্রের অবস্থান দুর্ঘটনার যোগ তৈরি করতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে।
- মিথুন রাশি (Gemini): সর্দি-কাশি বা পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন। অহেতুক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানসিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। এই সময় বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।
বাকি রাশিদের ওপর প্রভাব:
বৃষ, সিংহ, তুলা, ধনু, মকর এবং কুম্ভ রাশির জন্য এই গোচর মিশ্র ফলদায়ক হবে। কাজের চাপ থাকলেও দিনের শেষে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
চন্দ্রের নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে বিশেষ প্রতিকার:
চন্দ্রের এই গোচর চলাকালীন মন শান্ত রাখতে এবং অশুভ ফল কাটাতে ভগবান শিবের আরাধনা করুন। শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল দিয়ে অভিষেক করা অত্যন্ত ফলদায়ক। এছাড়া 'ওঁ সোঁ সোমায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।