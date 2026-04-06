    মুলতানি মাটি দিয়ে কেবল রূপচর্চা নয়, বাড়িতে এই সব কাজ করুন, দূর হবে নেতিবাচক শক্তি

    মুলতানি মাটিকে শুধুমাত্র ত্বকের যত্নের উপকরণ হিসেবেই নয়, বরং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার একটা অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

    Published on: Apr 06, 2026 1:00 PM IST
    By Sayani Rana
    কখনও কখনও, কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই বাড়িতে এক ধরনের ভারাক্রান্ত ভাব অনুভূত হয়, তবুও মন খিটখিটে থাকে, ঘুমের অভাব হয় এবং ছোটখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে, মানুষ বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে ছোটখাটো প্রতিকারের আশ্রয় নেয়। মজার ব্যাপার হল, রান্নাঘরে বা প্রসাধনীর তাকে রাখা একটি সাধারণ জিনিস, মুলতানি মাটি, এই ক্ষেত্রে দারুণ সহায়ক হতে পারে। এটি মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য পরিচিত, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় এবং বাস্তু দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি বাড়ির শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে এর সংযোগের কারণে, এটি নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে এবং ইতিবাচক স্পন্দন বাড়ায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, পৃথিবী উপাদানকে স্থায়িত্ব, ধৈর্য এবং ভারসাম্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মুলতানি মাটিও এই পৃথিবী উপাদানেরই একটি অংশ, তাই বাড়িতে এটি রাখলে শক্তির ভারসাম্য উন্নত হয়। অনেক জ্যোতিষী বিশ্বাস করেন যে, যখন কোনও বাড়িতে গ্রহের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, উদাহরণস্বরূপ, যখন চন্দ্র বা শনির অবস্থান দুর্বল থাকে—তখন বাড়ির পরিবেশও প্রভাবিত হয়। এই সময়ে, প্রাকৃতিক উপাদান, বিশেষ করে মাটি, ধীরে ধীরে এই ভারসাম্যহীনতা কমাতে সাহায্য করে। এই কারণেই মুলতানি মাটিকে শুধুমাত্র ত্বকের যত্নের উপকরণ হিসেবেই নয়, বরং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার একটা অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

    ১. প্রধান দরজায় একটি ছোট বাটিতে রাখুন

    প্রধান দরজা হল শক্তির চলাচলের একটি প্রধান পথ। সেখানে এক বাটি মুলতানি মাটি রাখলে তা বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি প্রবেশে বাধা দিতে পারে।

    ২. বসার ঘরের মানসিক চাপ কমানোর একটি উপায়

    যদি বাড়িতে ঘন ঘন ঝগড়া বা উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়, তবে বসার ঘরে মুলতানি মাটি রাখা উপকারী বলে মনে করা হয়। এটা পরিবেশকে শীতল ও শান্ত রাখতে সাহায্য করে। মাটি যেমন গ্রীষ্মকালে শীতলতা প্রদান করে, তেমনই এটা মানসিক উত্তাপও কমায়।

    ৩. ভালো ঘুমের জন্য এটি বেডরুমে রাখুন

    অনিদ্রা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বেডরুমে ঘরে মুলতানি মাটি রাখলে মানসিক শান্তি বাড়ে এবং ঘুমের উন্নতি হয়। বিশেষ করে যদি আপনার রাতে ঘন ঘন ঘুম ভেঙে যায়, তবে এই সহজ প্রতিকারটি একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

    ৪. গাছ ও মুলতানি মাটির সংমিশ্রণ

    বাড়িতে গাছ রাখা ইতিবাচক শক্তির জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। কিন্তু গাছের মাটিতে সামান্য মুলতানি মাটি যোগ করলে এর প্রভাব আরও বাড়ে। এটি গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং বাড়ির পরিবেশকে আরও সতেজ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই অফিসে ছোট গাছ রাখেন। মাটিতে সামান্য মুলতানি মাটি যোগ করলে তা কেবল গাছগুলোকে সুস্থই রাখে না, বরং কাজের সময় মনোযোগও বাড়ায়।

    এই প্রতিকারগুলির প্রভাব ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়। যেমন, বাড়িতে হঠাৎ করে শান্তির অনুভূতি, ঝগড়া-অশান্তি কমে যাওয়া, বা কোনও আপাত কারণ ছাড়াই মন ভালো হয়ে যাওয়া।

    তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে এটি ঘন ঘন পরিবর্তন করতে হবে। পুরনো মাটিতে নেতিবাচক শক্তি জমা হতে পারে, তাই প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর এটি পরিবর্তন করাই ভালো। এছাড়াও, এর কার্যকারিতা বজায় রাখতে এটিকে সর্বদা একটি পরিষ্কার এবং শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

