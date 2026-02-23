৫ মার্চ সূর্য ও বৃহস্পতির কৃপায় তৈরি হচ্ছে নবপঞ্চম রাজযোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের জোয়ার

৫ মার্চ সূর্য ও বৃহস্পতির কৃপায় তৈরি হচ্ছে নবপঞ্চম রাজযোগ! ৩ রাশির জীবনে আসবে সাফল্যের জোয়ার
চলতি বছরের মার্চ মাস জ্যোতিষশাস্ত্রে এক বিশেষ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। আগামী ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে অত্যন্ত শুভ ও প্রভাবশালী 'নবপঞ্চম রাজযোগ'। সূর্য এবং বৃহস্পতির (দেবগুরু) বিশেষ অবস্থানগত সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট এই যোগটি বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।
৫ মার্চের এই মহা-সংযোগ এবং তার প্রভাবে কোন কোন রাশির জীবন বদলে যাবে, তা জেনে নিন এখনই।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে মান-সম্মান, আত্মা ও পিতার কারক এবং বৃহস্পতিকে জ্ঞান, সন্তান ও ভাগ্যের কারক হিসেবে ধরা হয়। যখন এই দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ গ্রহ একে অপরের থেকে পঞ্চম ও নবম ঘরে অবস্থান করে, তখন তাকে 'নবপঞ্চম যোগ' বলা হয়। ২০২৬ সালের ৫ মার্চ এই দুই গ্রহের বিরল অবস্থান মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সুখের অনন্য মিশেল তৈরি করবে।
নবপঞ্চম রাজযোগের তাৎপর্য
জ্যোতিষ গণনা অনুসারে, সূর্য ও বৃহস্পতির নবপঞ্চম অবস্থানে থাকা মানেই হলো শুভ শক্তির বহুগুণ বৃদ্ধি। এই যোগের প্রভাবে আটকে থাকা সরকারি কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ে। ২০২৬ সালের এই বিশেষ যোগটি মূলত ৩টি রাশির জাতকদের জন্য এক 'গোল্ডেন পিরিয়ড' বা সোনালী সময়ের সূচনা করবে।
যে ৩ রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে এই রাজযোগে:
১. মেষ রাশি (Aries): কর্মজীবনে বড় সাফল্য ও অর্থলাভ
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আশীর্বাদের মতো কাজ করবে।
- কেরিয়ার: যারা সরকারি চাকরির চেষ্টা করছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের জন্য ৫ মার্চের পর সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
- সম্পদ: হঠাৎ করে পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে বড় অংকের মুনাফা আসতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ থাকলে তার মিটমাট হয়ে যাবে।
২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি
মিথুন রাশির জাতকদের জীবনে সূর্য ও বৃহস্পতির এই যোগ নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসবে।
- ব্যবসায়িক উন্নতি: যারা অংশীদারি ব্যবসা বা বিদেশের সাথে সম্পর্কিত কাজ করেন, তাঁদের মুনাফা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য ৫ মার্চ পরবর্তী সময়টি আদর্শ।
- শিক্ষার্থী: উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হবে। ধর্মীয় বা মাঙ্গলিক কোনো কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসবে।
৩. ধনু রাশি (Sagittarius): পারিবারিক সুখ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
ধনু রাশির অধিপতি খোদ বৃহস্পতি। ফলে সূর্যের সাথে এই রাজযোগ আপনার জন্য সবথেকে বেশি ফলদায়ক হবে।
- ব্যক্তিগত জীবন: আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস চরমে থাকবে। আপনার নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হবে। অবিবাহিতদের জন্য বিয়ের আলোচনা এগোবে।
- মান-সম্মান: সমাজে আপনার কথা গুরুত্ব পাবে। সরকারি কোনো স্কিম বা কাজ থেকে আপনি বিশেষ লাভবান হতে পারেন। আপনার কোনো বড় স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।
রাজযোগের ফল বৃদ্ধির উপায়
গ্রহের এই শুভ যোগকে নিজের অনুকূলে আরও বেশি সক্রিয় করতে কিছু ছোট কাজ করা যেতে পারে:
- প্রতিদিন সকালে সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন এবং 'ওঁ ঘুণি সূর্যায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
- ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বা এই যোগ চলাকালীন কোনো মন্দিরে হলুদ ফল বা ছোলা দান করুন।
- বড়দের ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিন, এতে বৃহস্পতির শুভ শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
২০২৬ সালের ৫ মার্চের এই নবপঞ্চম রাজযোগ মেষ, মিথুন ও ধনু রাশির জন্য অভাবনীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে মনে রাখবেন, গ্রহ কেবল সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু সেই সুযোগকে বাস্তবে রূপান্তর করতে আপনার পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই।