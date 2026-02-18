Edit Profile
    শনির ঘরে শুক্র আর সূর্য একসঙ্গে আসলেই তৈরি হবে অদ্ভুত শক্তি! ভাগ্য বদলাবে ৩ রাশির

    শনি বর্তমানে তাঁর নিজস্ব রাশি কুম্ভে অবস্থান করছেন, সেখানে সূর্য ও শুক্রের উপস্থিতি এক অদ্ভুত শক্তি তৈরি করবে। এই যোগ যেমন কিছু রাশির জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তেমনি ৩টি রাশির জাতকদের জন্য এটি আশীর্বাদ হয়ে আসবে।

    Published on: Feb 18, 2026 10:59 AM IST
    By Suman Roy
    চলতি বছরের মার্চ মাসে মহাকাশে এক বিরল ও অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রহমন্ডলীর বিন্যাস ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষ গণনায় জানা যাচ্ছে, কুম্ভ রাশিতে সূর্য, শনি এবং শুক্র—এই তিন শক্তিশালী গ্রহের মিলন ঘটবে। এই বিরল সংযোগকে বলা হচ্ছে 'ত্রিগ্ৰহী যোগ'।

    এক বা দুই নয়, একদম ত্রি-গ্রহের যোগ! শনি, শুক্র, সূর্যের মিলনে ১২ রাশির জীবনে বদল
    শনি ও সূর্যের বৈরিতা এবং শুক্রের বিলাসিতা—এই তিনের সংমিশ্রণ ১২টি রাশির জীবনেই বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে। সূর্য, শনি ও শুক্রের মহামিলনে ৩ রাশির ভাগ্য ফিরবে রাতারাতি!

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিকে কর্মফলদাতা, সূর্যকে মান-সম্মানের কারক এবং শুক্রকে সুখ-সমৃদ্ধির অধিপতি মনে করা হয়। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের শুরুতে এই তিন গ্রহ যখন কুম্ভ রাশিতে একত্রে অবস্থান করবে, তখন তাকে 'ত্রিগ্ৰহী যোগ' বলা হয়। শনি বর্তমানে তাঁর নিজস্ব রাশি কুম্ভে অবস্থান করছেন, সেখানে সূর্য ও শুক্রের উপস্থিতি এক অদ্ভুত শক্তি তৈরি করবে। এই যোগ যেমন কিছু রাশির জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তেমনি ৩টি রাশির জাতকদের জন্য এটি আশীর্বাদ হয়ে আসবে।

    এই ত্রিগ্ৰহী যোগের প্রভাবে লাভবান হবে যে ৩ রাশি:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): কর্মজীবনে সাফল্যের জোয়ার

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই ত্রিগ্ৰহী যোগ দশম ভাবে (কর্মের স্থান) গঠিত হবে।

    • সাফল্য: কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
    • ব্যবসা: যারা লোহা, তেল বা বিলাসদ্রব্যের ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাদের মুনাফা আকাশছোঁয়া হবে।
    • আর্থিক: নতুন কোনো বড় বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini): ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা ও বিদেশ যাত্রা

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই যোগ নবম ভাবে (ভাগ্যের স্থান) প্রভাব ফেলবে।

    • কেরিয়ার: যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন, মার্চ মাসে তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।
    • ভ্রমণ: উচ্চশিক্ষা বা ব্যবসার কাজে বিদেশ যাত্রার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
    • ব্যক্তিগত: সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের কাছ থেকে সম্পত্তি সংক্রান্ত সাহায্য পাবেন।

    ৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ

    যেহেতু এই ত্রিগ্ৰহী যোগ আপনার নিজের রাশিতেই ঘটছে, তাই আপনি এক অসাধারণ তেজ অনুভব করবেন।

    • সিদ্ধান্ত গ্রহণ: সূর্যের প্রভাবে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে এবং শুক্রের প্রভাবে আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।
    • দাম্পত্য: বিবাহিত জীবনে মাধুর্য বাড়বে। জীবনসঙ্গীর ক্যারিয়ারে বড় সাফল্য আপনার আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেবে।
    • আর্থিক: হঠাৎ কোনো উৎস থেকে বড় অংকের অর্থ লাভ হতে পারে।

    অন্যান্য রাশির জন্য সতর্কতা

    সূর্য ও শনি পরস্পর শত্রু গ্রহ। তাই মেষ, কর্কট এবং বৃশ্চিক রাশির জাতকদের এই সময়ে রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। বিশেষ করে পিতা বা কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিবাদে জড়াবেন না। এই সময়ে আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    ত্রিগ্ৰহী যোগের অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়

    এই বিশেষ যোগের অশুভ প্রভাব কমাতে এবং শুভ ফল পেতে জ্যোতিষীরা কিছু প্রতিকারের কথা বলেছেন:

    • সূর্য পূজা: প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
    • শনির প্রতিকার: প্রতি শনিবার শনি মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
    • শুক্রের প্রতিকার: অভাবী মানুষদের সাদা রঙের খাদ্য বা বস্ত্র দান করুন।
