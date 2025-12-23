Edit Profile
    Good Luck 2026: নতুন বছরের শুরুতে বাড়ি আনুন এই সব জিনিস, মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ঘর ভরবে সম্পদে

    নতুন বছর শুরু হতে চলেছে। বছরের শুরুটা সুখকর এবং ইতিবাচক করার জন্য, মানুষ বছরের প্রথম দিনে বিশেষ কেনাকাটা করে থাকেন। বিশ্বাস করা হয় যে, নতুন বছরের প্রথম দিনে কিছু শুভ জিনিসপত্র বাড়িতে আনলে ইতিবাচক শক্তি আসে এবং সারা বছর ধরে সমৃদ্ধি আসে।

    Dec 23, 2025
    By Sayani Rana
    নতুন বছরের শুরুতে বাড়ি আনুন এই সব জিনিস, মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ঘর ভরবে সম্পদে
    এই বছর, ২০২৬ সাল শুরু হবে প্রদোষ ব্রতের শুভ উপলক্ষে। বছরের প্রথম দিনটি মহাকাল এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। তাছাড়া, রোহিণী নক্ষত্র এবং রবি যোগের বিশেষ সংমিশ্রণও ১ জানুয়ারীতে তৈরি হচ্ছে, যা দিনের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। অতএব, এই বিশেষ উপলক্ষে কিছু জিনিসপত্র কিনলে দেবী লক্ষ্মীকে খুশি হবেন এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে। আসুন এটা সম্পর্কে আরও জেনে নেওয়া যাক।

    নববর্ষের আগে গোমতী চক্র আনা শুভ। এটি সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক। এটি আর্থিক অবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ঋণের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। বছরের প্রথম দিনে, ১১টি গোমতী চক্র আনুন, একটি হলুদ কাপড়ে মুড়িয়ে আপনার সিন্দুকের মধ্যে রাখুন।

    নববর্ষে বাড়িতে ধাতব কচ্ছপ আনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটা সুখ, সমৃদ্ধি, আর্থিক লাভ এবং প্রাচুর্যের প্রতীক। বিশ্বাস করা হয় যে বাড়িতে রাখলে ঋণের মতো সমস্যা দূর হয় এবং সমৃদ্ধি আসে।

    হিন্দু ধর্মে ময়ূরের পালক অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। এগুলি সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচকতার প্রতীক। এগুলি সমস্ত অশুভ শক্তি তাড়াতে সাহায্য করে। তাই, নববর্ষে ময়ূরের পালক কেনা শুভ বলে বিবেচিত হয়। এতে সারা বছর ধরে দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ কোড়া যায়।

    ২০২৬ সালের প্রথম দিনে আপনার বাড়িতে তুলসী গাছ আনা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এটি দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক এবং বাড়িতে এর উপস্থিতি দেবীর অবিরাম উপস্থিতি নিশ্চিত করে। তদুপরি, তুলসী গাছ ঘরে সমৃদ্ধি, সুখ এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে।

    হিন্দু ধর্মে, শঙ্খকে পবিত্রতা এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করার আগে প্রায়শই শঙ্খ বাজানো হয়। তাই, নববর্ষ সর্বদা শঙ্খ বাজানোর মাধ্যমে শুরু করা উচিত। এটা অত্যন্ত শুভ এবং সারা বছর ধরে সৌভাগ্য বয়ে আনে।

