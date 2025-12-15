Edit Profile
    Surya Gochar: ১৬ ডিসেম্বর থেকে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির, লিস্টে মেষ সহ কারা? কৃপা করবেন সূর্য

    ধনু রাশি সূর্য ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ বুধবার পর্যন্ত থাকবে, যা পুরো বিশ্বে তার প্রভাব স্থাপন করবে এবং এর সাথে, খারমাস শেষ হবে এবং সূর্য দেবতাও উত্তরায়ণের যাত্রা শুরু করবেন।

    Published on: Dec 15, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সূর্য ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে বুধবার পর্যন্ত ধনু রাশিতে থাকবে। ধনু রাশিতে চলে যাওয়া সূর্য সমস্ত রাশিচক্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। নতুন বছরে সূর্য দেবতাও উত্তরায়ণ যাত্রা শুরু করবেন। আগামিকাল রয়েছে ধনু সংক্রান্তি। এই দিন সূর্যদেব ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন।

    Surya gochar
    Surya gochar

    এই মাসে, ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত, ধনু রাশিতে সূর্য দেবতার ট্রানজিট সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে। সূর্যের এই ট্রানজিট থেকে কোন রাশি উপকৃত হবে তা এখানে জেনে নিন।

    মেষ

    মেষ রাশির উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব সূর্যের ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের বীরত্ব, পুরুষত্ব এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার কাজে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। বাবার আশীর্বাদ বাড়বে। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের অগ্রগতি হবে। অর্থ সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। মানসিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্মীয় প্রকৃতি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষাদান ও শেখার ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। সন্তানের অগ্রগতিতে মন খুশি হবে। একটি নতুন ডিগ্রি এবং একটি নতুন বিষয় অধ্যয়নের জন্য সময় অনুকূল হবে।

    কর্কট

    কর্কট রাশির উপর সূর্য পরিবহনের প্রভাব লোকেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় পাবে। কথা বলার তীব্রতা বাড়বে তবে বক্তৃতাও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই সময়ে, আপনি মামলাটি জয়ী হওয়ার অবস্থানে থাকবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময়টি অনুকূল হবে। ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন। দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। পারিবারিক বিষয়ে বিভ্রান্তি বাড়বে। চোখের সমস্যা এবং দাঁতের সমস্যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। দূরপাল্লা বা বিদেশ ভ্রমণের খরচ বাড়বে। ধর্মীয় ভ্রমণের খরচ বাড়বে। পরিবার বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

    সিংহ

    সিংহ রাশির উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব সিংহ রাশির লোকদের মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। মানসিক স্থিতিশীলতা বাড়বে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বাড়বে। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার উপর ভিত্তি করে কাজগুলিতে দ্রুত অগ্রগতি হবে। আয় ও লাভের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা পাবেন। পড়াশোনা, শিক্ষকতা এবং নতুন ডিগ্রির জন্য সময় অনুকূল হবে। পিতার আশীর্বাদ ও বাবার সমর্থন বাড়বে। রাগ বা জ্বালাপোড়াও বাড়তে পারে। তাই নিয়ন্ত্রণে থাকুন। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হবে। সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এর সুফল পাবেন। নেতৃত্বের সক্ষমতা বাড়বে।

    তুলা

    শত্রুদের পরাজিত করা হবে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে। পেট ও পায়ের সমস্যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। রাগ বাড়তে পারে। বিবাহিত জীবন এবং প্রেমের সম্পর্কে ইতিবাচক থাকবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি হবে। সামাজিক খাতে যোগ দিয়ে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। স্ত্রী আঘাত বা অস্ত্রোপচারের শিকার হতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    অর্থ সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। সরকারি যন্ত্রপাতি থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকবে। যৌক্তিক শক্তি বাড়বে। আঘাত বা অপারেশনের সম্ভাবনা থাকবে। চোখের সমস্যা নিয়ে চাপ থাকতে পারে। পারিবারিক কাজে ব্যয় বাড়বে। বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। বাবার কাছ থেকেও লাভের সম্ভাবনা থাকে। সরকারি চাকরির জন্য সংগ্রামীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি অনুকূল হবে। মনোবল উঁচু থাকবে। পেটের সমস্যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।

    কুম্ভ

    কথাবার্তার তীব্রতা বাড়বে। বক্তৃতা ব্যবসার ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকবে। প্রেম জীবনে ইতিবাচকতা থাকবে। শেয়ারবাজার, ফাটকাবাজার বা অন্য কোনো খাত থেকে হঠাৎ লাভ হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন করা যায়। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। সন্তানের দিক থেকে নতুন তথ্য বা অগ্রগতিতে মন খুশি হবে। শিক্ষাদান ও শেখার ক্ষেত্রে বাধা কমবে। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার অর্থবহ ব্যবহার করা হবে। পার্টনারশিপ কাজ থেকে মুনাফা সম্ভব।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Surya Gochar: ১৬ ডিসেম্বর থেকে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির, লিস্টে মেষ সহ কারা? কৃপা করবেন সূর্য

