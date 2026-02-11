Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dolyatra Astrology: দোলের আকাশে রাহু-কেতুর অশুভ ছায়া! ৪ রাশিকে সতর্ক থাকতে বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র, কারা তারা

    রাহু ও কেতুর এই অশুভ অবস্থানের কারণে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের হোলির সময়ে চরম সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দেখে নিন সতর্কবার্তায় আপনার রাশি আছে কি না।

    Published on: Feb 11, 2026 10:14 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সনাতন ধর্মে ফাল্গুন পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনেই পালিত হয় রঙের উৎসব হোলি বা দোলযাত্রা। তবে ২০২৬ সালের ফাল্গুন পূর্ণিমা (Holi 2026) জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে বেশ জটিল হতে চলেছে। গ্রহের ফেরে এই সময়ে রাহু এবং কেতু নির্দিষ্ট কিছু রাশির ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

    দোলের আকাশে রাহু-কেতুর অশুভ ছায়া! ৪ রাশিকে সতর্ক থাকতে বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র
    দোলের আকাশে রাহু-কেতুর অশুভ ছায়া! ৪ রাশিকে সতর্ক থাকতে বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, রাহু ও কেতুর এই অশুভ অবস্থানের কারণে ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের হোলির সময়ে চরম সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দেখে নিন সতর্কবার্তায় আপনার রাশি আছে কি না:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকদের ওপর রাহুর কুদৃষ্টির ফলে মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। হোলির দিন হঠকারিতার কারণে কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে।

    ২. কন্যা রাশি (Virgo)

    কেতুর প্রভাবে কন্যা রাশির জাতকদের স্বাস্থ্যহানি হওয়ার যোগ রয়েছে। রঙের উৎসবে খাদ্যাভ্যাস এবং পানীয়র প্রতি সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এই সময়ে কোনো বড় বিনিয়োগ বা নতুন কাজ শুরু না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য রাহু-কেতুর এই চলন পারিবারিক অশান্তি ডেকে আনতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হোলি খেলার সময় চোখের যত্ন নিন এবং চর্মরোগ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। অহেতুক রাগ আপনার তৈরি করা কাজ নষ্ট করে দিতে পারে।

    ৪. মীন রাশি (Pisces)

    মীন রাশির জাতকদের ওপর এই সময়ে গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব থাকবে। যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, তাই খরচে রাশ টানুন। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

    রাহু-কেতুর অশুভ প্রভাব কাটাতে বিশেষ জ্যোতিষ টিপস:

    ফাল্গুন পূর্ণিমা বা হোলির দিন রাহু-কেতুর প্রকোপ কমাতে এবং দুর্ভাগ্য দূরে সরাতে নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:

    • শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: পূর্ণিমার দিন সকালে মহাদেবকে জল ও বেলপাতা অর্পণ করুন।
    • দান কার্য: কালো তিল বা উরদ ডাল কোনো অসহায় ব্যক্তিকে দান করুন।
    • মন্ত্র জপ: 'ওঁ রাঁ রাহবে নমঃ' এবং 'ওঁ কেঁ কেতবে নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন।
    • কুকুর সেবা: কালো কুকুরকে রুটি বা খাবার খাওয়ালে কেতুর দোষ প্রশমিত হয়।
    News/Astrology/Dolyatra Astrology: দোলের আকাশে রাহু-কেতুর অশুভ ছায়া! ৪ রাশিকে সতর্ক থাকতে বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র, কারা তারা

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes