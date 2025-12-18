মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল পূর্বাভাস বলছে, মজাদার দিনটি দুর্দান্ত হোক কাজের বিষয়ে সরাসরি মতামত দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। নিশ্চিত করুন যে প্রেমের সম্পর্কে আপনার কোনও ভান নেই। আর্থিক বিষয়গুলি আরও ভাল ব্যবস্থাপনার দাবি রাখে। স্বাস্থ্য ইতিবাচক। সম্পর্কের মধ্যে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং আপনার পেশাগত জীবনকে বিতর্ক থেকে মুক্ত রাখুন। অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ইতিবাচক। মীন রাশিফল আজ রোমান্টিক হওয়ার কথা বিবেচনা করুন এবং আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ ফলাফল বয়ে আনবে। আজ আপনার পিতামাতার সাথে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্যও আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। কিছু নারী বিয়ে ঠিক করতে সফল হবেন। নিশ্চিত করুন যে আপনার কোনও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নেই, কারণ আপনার সঙ্গী আজ সন্ধ্যায় জানতে পারবেন। আপনি পরিবার সম্প্রসারণের কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বিবাহিত মহিলাদের দিনের দ্বিতীয় অংশে তাদের স্ত্রীর দিকে নজর রাখা দরকার। মীন রাশিফল আজ আপনি বিদেশে নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে ভাগ্যবান হবেন। যারা সম্প্রতি যোগদান করেছেন তাদের টিম মিটিংয়ে মতামত দেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ একজন সিনিয়র বা সহকর্মী ক্ষুব্ধ হবেন। আপনার নতুন কাজ গ্রহণ করার জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত এবং দিনের দ্বিতীয় অংশটি চাকরির সাক্ষাত্কারে অংশ নেওয়ার জন্য ভাল। যারা অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সংগীত এবং লেখক সহ সৃজনশীল বিভাগে রয়েছেন তারা নতুন সুযোগ দেখতে পারেন। ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সিং সমস্যাগুলিও নিষ্পত্তি করতে হবে। মীন রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। আপনি কোনও অভাবী বন্ধু বা ভাইবোনকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আপনি পরিমাণটি ফেরত পাবেন। পরিবারের মধ্যে আর্থিক বিরোধ এড়িয়ে চলুন। কিছু দীর্ঘ বকেয়া পরিশোধ করা হবে, তবে প্রত্যাশিত বিলগুলি আরও কিছুটা সময় নিতে পারে। প্রবীণরা সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে সিরিয়াস হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্লায়েন্টদের অর্থ প্রদানের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে কিছু প্রবীণরা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত জটিলতা বিকাশ করতে পারে। ডায়াবেটিক মহিলাদের অবশ্যই বায়ুযুক্ত পানীয় এবং মিষ্টি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মানসিক চাপ এবং নেতিবাচক মানসিকতার লোকদের থেকে দূরে থাকাও ভাল। তৈলাক্ত এবং চিটচিটে খাবার আরও শাকসবজি, ফল এবং বাদাম দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন। গর্ভবতী মহিলাদেরও জলের নীচে ক্রিয়াকলাপ সহ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস থেকে দূরে থাকতে হবে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)