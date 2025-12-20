Edit Profile
    মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:43 AM IST
    By Sayani Rana
    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল পূর্বাভাস বলছে, আজ আপনার পদক্ষেপের দিকে নজর রাখুন একটি সুখী প্রেম জীবন একটি উত্পাদনশীল পেশাদার দ্বারা সমর্থিত। আর্থিক জীবন আজ আরও শৃঙ্খলার দাবি করে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়েও যত্নবান হওয়া উচিত। সম্পর্কের বিষয়গুলি ইতিবাচক নোটে নিষ্পত্তি করুন। অফিসে দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ থাকবে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্যও যত্নের দাবি করে। মীন রাশিফল আজ যোগাযোগকে অগ্রাধিকার দিন। এটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আনবে। আপনি আজ বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারেন এবং প্রস্তাব দেওয়ার তাগিদ থাকবে। অপেক্ষা করবেন না, কারণ প্রেমের তারকারা আজ শক্তিশালী, এবং তাই আপনার ভালবাসা গ্রহণ করা হবে। আপনি অংশীদারকে বাড়িতে সিনিয়রদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন এবং পরিবার সম্পর্ককে সমর্থন করবে। বিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং আপনি পরিবার প্রসারিত করার বিষয়ে ভাবতে পারেন। মীন রাশিফল আজ পরিস্থিতি পরিচালনা করতে এবং সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের সর্বোত্তম উপায়গুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আপনাকে প্রকল্প এবং আউট-অফ-দ্য বক্স ধারণাগুলিতে উদ্ভাবনী হতে হবে এবং ধারণাগুলি আপনাকে টিম প্রকল্প এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলিতে দাঁড়াতে সহায়তা করবে। বিক্রয় এবং বিপণন কর্মীদের লক্ষ্য পূরণে কঠিন সময় হবে। তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা, বিমান পরিবহণ, ব্যাংকিং, বিক্রয় এবং প্রকৌশল পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ পাবেন। টিম সেশনে থাকাকালীন পিছনের সিটে অহংকার রাখুন। উদ্যোক্তারা আজ নতুন অংশীদারিত্ব স্বাক্ষর করবেন। মীন রাশিফল আজ কোনও গুরুতর আর্থিক সমস্যা থাকবে না। যাইহোক, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা ভাল। আপনি সোনা বা হীরা কিনতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করবেন না, যা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কিছু উদ্যোক্তা ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কোম্পানির অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ বকেয়া দেখতে পাবেন। অংশীদার বা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের সাথে আর্থিক বিরোধ হতে পারে। মীন রাশিফল আজ ছোটখাটো সংক্রমণ হতে পারে এবং প্রবীণদেরও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দেবে, যার জন্য আজ চিকিত্সার যত্ন নেওয়া দরকার। ভারী জিনিস উত্তোলন করা এড়িয়ে চলতে হবে। চোখ বা কানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। ভাইরাল জ্বরও আসতে পারে। আপনি মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলিও বিকাশ করতে পারেন, যখন বাচ্চারা হাঁটুতে ব্যথা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে। আপনি যদি ছুটিতে থাকেন তবে দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ এড়ানো ভাল। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ) লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
