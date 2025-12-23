নতুন বছরের এই দুই পূর্ণিমা হতে চলেছে খুব শুভ, খুলে যাবে ভাগ্যের দরজা! দেখে নিন
হিন্দু ধর্মে পূর্ণিমা তিথির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথি পড়ে। এই দিনে চাঁদ ১৬টি ধাপে পূর্ণ হয়। পবিত্র নদীতে স্নান, দান এবং ভগবান সত্যনারায়ণের পুজো পূর্ণিমার দিন করা শুভ বলে মনে করা হয়। বছরের প্রথম পূর্ণিমা পৌষ মাসে হবে। যার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।
অধি মাস (অতিরিক্ত মাস) এর কারণে ২০২৬ সালে পূর্ণিমার সংখ্যা এবং তারিখে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে। এই বছর, মোট ১৩টি পূর্ণিমা থাকবে। প্রতিটিরই বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এর মধ্যে, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিকে বিশেষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিনটিকে শারদ পূর্ণিমা বলা হয়। তাই, সন্ধ্যায়, চন্দ্র দেবতার পূজার পাশাপাশি, খোলা আকাশে ক্ষীর রাখার রীতিও রয়েছে। আসুন পৌষ পূর্ণিমা থেকে শুরু করে মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার, শুভ সময় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তাৎপর্য জেনে নেওয়া যাক।
বছরের প্রথম পূর্ণিমা কখন? (পৌষ পূর্ণিমা ২০২৬ তারিখ)
২০২৬ সালের নতুন বছরের প্রথম পূর্ণিমা হবে পৌষ মাসে যা ৩ জানুয়ারী, শনিবারে পড়বে। পূর্ণিমা তিথি ২ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৫৩ মিনিটে শুরু হয়ে ৩ জানুয়ারী বিকেল ৩টা ৩২ মিনিটে শেষ হবে। অতএব, উদয় তিথি অনুসারে, পৌষ পূর্ণিমা ৩ জানুয়ারী, শনিবারে পড়বে।
প্রথম পূর্ণিমা (পৌষ পূর্ণিমা): ৩ জানুয়ারী, ২০২৬ (শনিবার)
২০২৬ সালের শারদ পূর্ণিমা কবে? (শারদ পূর্ণিমা ২০২৬ তারিখ)
আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিকে শারদ পূর্ণিমা বলা হয়। একে কোজাগরী পূর্ণিমাও বলা হয়। দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে চন্দ্র দেবতার পুজো করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দৃক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, শারদ পূর্ণিমা ২৫ অক্টোবর, রবিবার। ২৬শে অক্টোবর, সোমবার স্নান ও দান করা হবে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
