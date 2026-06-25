Purnima 2026 in july :২০২৬র জুনের পূর্ণিমায় ব্যাপক লাভ ৪ রাশির, বর্ষণ হবে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা!

Purnima 2026 in july :২০২৬র জুনের পূর্ণিমায় ব্যাপক লাভ ৪ রাশির, বর্ষণ হবে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা!
আসন্ন ২০২৬ সালের জুনের পূর্ণিমায় কারা কারা লাকি, তার হদিশ রইল রাশিফলে।
২০২৬ সালের জুন মাসের পূর্ণিমা পালিত হবে ২৯ জুন। এই পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বহু বাড়িতেই শুভ কাজ আয়োজিত হয়। এই পূর্ণিমার বিশেষ তিথিতে হয় সত্যনারায়ণ পুজো। বিভিন্ন শুভ কাজ আয়োজনের দিক থেকে এই পূর্ণিমা তিথি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দেখে নেওয়া যাক, এই পূর্ণিমা তিথি কবে, আর এই পূর্ণিমা কোন কোন রাশির জন্য শুভ ফল আনবে।
পূর্ণিমা তিথি ২৯শে জুন ভোর ৩:০৬ মিনিটে শুরু হয়ে ৩০শে জুন ভোর ৫:২৬ মিনিটে শেষ হবে। এই তিথিতে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা ফলদায়ী বলে মনে করা হয়। আসন্ন এই পূর্ণিমায় লাকি রাশি কারা, দেখে নিন।
সিংহ
এই দিনটি সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মজীবনে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে সমর্থন আপনার কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। পূর্বের বিনিয়োগ থেকেও লাভ হতে পারে। নতুন বিনিয়োগ বিবেচনা করার এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। আপনার পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য ও সুখ বিরাজ করবে।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা এই দিনে অতীতের বিবাদ বা আইনি বিষয় থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সফল হবে এবং আপনি একটি নতুন প্রকল্প বা লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। সাফল্যের জন্য আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। এই সময়টি নতুন শুরুর অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং বিকাশের সুযোগ তৈরি করবে।
ধনু
ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন ধারণা ও পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার চিন্তাভাবনার গতি বাড়বে, যা কর্মজীবনে উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হবে এবং আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে এবং মানসিক ভারসাম্য ভালো থাকবে। দিনটি আনন্দদায়ক হবে।
কুম্ভ
এই দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আকস্মিক আর্থিক লাভের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। যারা চাকরি ও ব্যবসায় আছেন, তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনার পরিচিতি নেটওয়ার্ককে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যাবে। সঠিক দিকে কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা সাফল্যের জোরালো সম্ভাবনা এনে দেবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বজায় রাখা উচিত, সময় তাদের পক্ষেই আছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More