    Rahu Nakshatra Transit 2026: কুম্ভে রাহুর চলনে ৫ রাশির ভাগ্যে ফিরবে রাজকীয় সুখ, অর্থবর্ষণ কি আপনার রাশিতেও?

    Rahu Nakshatra Transit 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়া গ্রহ রাহুর গোচর বা অবস্থান পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এই রাহুর নক্ষত্রে পরিবর্তন হবে। আর পাঁচ রাশির ভাগ্যে ফিরবে রাজকীয় সুখ। অর্থবর্ষণ কি আপনার রাশিতেও?

    Published on: May 09, 2026 7:50 PM IST
    By Ayan Das
    কুম্ভ রাশিতে রাহুর চলনের ফলে কয়েকটি রাশির জাতকদের ভাগ্য পালটে যাবে। হিন্দু পঞ্চিকা অনুযায়ী, আগামী ৩১ মে রাহু তার বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে শতভিষা নক্ষত্রের প্রথম পদে প্রবেশ করতে চলেছে। রাহুর এই নক্ষত্র পরিবর্তন বা 'নক্ষত্র গোচর' সকল ১২টি রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও পাঁচটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ সংকেত নিয়ে আসছে। রাহুর এই বিশেষ চলন কাদের জীবনে খুশির জোয়ার আনবে এবং কাদের পকেটে আসবে উপচে পড়া অর্থ, দেখে নিন বিস্তারিত।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়া গ্রহ রাহুর গোচর বা অবস্থান পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

    মেষ রাশি: আয়ের নতুন পথ প্রশস্ত হবে

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য রাহুর এই গোচর যেন আশীর্বাদ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের উন্নতির যোগ রয়েছে। যদি আপনার কোথাও টাকা আটকে থাকে, তবে এই সময়ে তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিনিয়োগ থেকে মোটা টাকা মুনাফা অর্জনের সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিবাদ চললে তা মিটে যাওয়ার সময় এসেছে।

    বৃষ রাশি: মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য মে মাস থেকে শুরু হওয়া এই সময়টি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারক হবে। সমাজে আপনার প্রভাব বাড়বে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। রাহুর প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

    কন্যা রাশি: শত্রুর ওপর বিজয় ও আকস্মিক ধনলাভ

    রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কন্যা রাশির জাতকরা আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। যদি কোনও মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকে, তবে রায় আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি হওয়ার যোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে বড় লাভ দেবে। গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও সফল হবে না। আকস্মিক অর্থলাভের যোগ এই রাশির জন্য এক বড় প্রাপ্তি।

    বৃশ্চিক রাশি: সুখ-সুবিধা ও বিলাসিতার বিস্তার

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য রাহুর এই চলন গৃহসুখ বাড়িয়ে দেবে। নতুন গাড়ি বা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন এবং আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। পারিবারিক জীবনে যদি কোনও তিক্ততা থেকে থাকে, তবে তা ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে শান্তি ফিরবে।

    কুম্ভ রাশি: আয়ের একাধিক উৎস ও সাফল্যের স্বর্ণযুগ

    শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর অবস্থান কুম্ভ রাশির জন্য 'গোল্ডেন পিরিয়ড' বা স্বর্ণযুগ নিয়ে আসছে। এই সময়ে আপনার আয়ের উৎস একটির বদলে একাধিক হতে পারে। সন্তান পক্ষ থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন যা মনকে আনন্দিত করবে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনার কথা বলার ধরণ বা বাচনভঙ্গি অন্যকে মুগ্ধ করবে, যার ফলে আটকে থাকা কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

