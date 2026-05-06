    Gaj Kesari Raj Yog 2026 Impact: ১২ দিন পরেই বছরের সবথেকে বড় 'রাজযোগ', এই ৫ রাশির ভাগ্য ফিরবে রাতারাতি, হবে লাভ

    Gaj Kesari Raj Yog 2026 Impact: গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তন আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। যখনই কোনও শুভ যোগ বা রাজযোগ তৈরি হয়, তার শুভ ফল কোনও না কোনও রাশির জাতক-জাতিকার ভাগ্যে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। গজকেশরী রাজযোগের ফলে কোন কোন রাশির জাতকদের লাভ হবে?

    Published on: May 06, 2026 3:36 PM IST
    By Ayan Das
    Gaj Kesari Raj Yog 2026 Impact: আগামী ১৮ মে এক বিরল এবং অত্যন্ত শুভ যোগের সৃষ্টি হতে চলেছে, যার নাম 'গজকেশরী রাজযোগ'। জ্যোতিষমতে, গজকেশরী রাজযোগকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ফলদায়ক মনে করা হয়। বিশেষ করে যখন দেবগুরু বৃহস্পতি এবং চন্দ্র একই রাশিতে অবস্থান করে, তখন এই বিশেষ যোগের সৃষ্টি হয়। আগামী ১৮ মে মিথুন রাশিতে চন্দ্র ও বৃহস্পতির বছরের সবথেকে বড় রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে। এই যুতি বা সংযোগের ফলে পাঁচটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে এক অভাবনীয় সুসময় আসতে চলেছে। এই যোগের প্রভাবে জাতক হাতির মতো শক্তি এবং সিংহের মতো সাহস ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেন। যখন বৃহস্পতি ও চন্দ্র কেন্দ্র স্থানে বা শুভ অবস্থানে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন জাতকের মান-সম্মান, সম্পদ, জ্ঞান এবং সমৃদ্ধি বহুগুণ বেড়ে যায়। ২০২৬ সালের মে মাসে মিথুন রাশিতে এই যোগ তৈরি হওয়ার অর্থ হল- বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবসায়িক উন্নতি চরমে পৌঁছাবে।

    গজকেশরী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে।
    মেষ রাশির কী কী লাভ হবে?

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকার জন্য এই গজকেশরী রাজযোগ অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। আপনার তৃতীয় ভাবে এই যোগ গঠিত হওয়ায় আপনার সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা চাকরি খুঁজছেন, তারা বড় কোনো অফার পেতে পারেন। ব্যবসায়িক দিক থেকে বিনিয়োগের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়। ভাই-বোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন রাশিদের ভাগ্য চমকাবে

    যেহেতু এই রাজযোগ মিথুন রাশিতেই তৈরি হচ্ছে, তাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন এই রাশির জাতকরাই। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত আকর্ষণ তৈরি হবে। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বাড়বে। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকায় কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন করতে পারবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

    সিংহ রাশির কী হবে?

    সিংহ রাশির একাদশ ভাবে এই যুতি ঘটবে, যা আয় বা লাভের স্থান। ফলে আপনার উপার্জনের নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। শেয়ার বাজার বা লটারি থেকে আকস্মিক ধনপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। যাঁরা সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বিশেষ সম্মান বা পুরস্কার পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও অমীমাংসিত আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে এই সময়ে।

    তুলা রাশির জাতকদের প্রমোশন হতে পারে

    তুলা রাশির নবম বা ভাগ্য স্থানে এই রাজযোগ তৈরি হবে। ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন আপনি। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চান, তাদের জন্য ১৮ মে পরবর্তী সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে রুচি বাড়বে। তীর্থযাত্রার সুযোগ আসতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা দূর হবে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুম্ভ রাশি জাতকদের কী কী লাভ হবে?

    এই যোগ গঠিত হওয়ায় শিক্ষা এবং প্রেমের ক্ষেত্রে বিশেষ শুভ ফল মিলবে। যাঁরা শিক্ষার্থী, তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য পেতে পারেন। সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য এটি সুখবর নিয়ে আসতে পারে। নতুন কোনও প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হবে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

