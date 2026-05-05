Shanidev Blessings: ১৩ বছর পরে বিরল মহাযোগ! শনিদেবের কৃপায় টাকার আসবে এই ৫ রাশি, ভাগ্যে পদোন্নতিও

Shanidev Blessings: ১৩ বছর পরে বিরল মহাযোগ! শনিদেবের কৃপায় টাকার আসবে এই ৫ রাশি, ভাগ্যে পদোন্নতিও
Shanidev Blessings: জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা এবং ন্যায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের শনি জয়ন্তী জ্যোতিষ জগতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন হতে চলেছে। তার ফলে কোন কোন রাশির জাতকদের লাভ হবে?
Shani Blessings: জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শনিদেবের জন্ম হয়েছিল, যা শনি জয়ন্তী বা শনি অমাবস্যা নামে পরিচিত। ২০২৬ সালে এই দিনটি কেন বিশেষ? কারণ প্রায় ১৩ বছর পর একটি অত্যন্ত দুর্লভ এবং শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে এই তিথিতে। ১৩ বছর পরে বিরল মহাযোগ তৈরি হচ্ছে। আগামী ১৬ মে পালিত হবে শনি জয়ন্তী। বিশেষ বিষয়টি হল, ওইদিন শনিবার। শনিদেবের জন্মতিথি যদি শনিবারেই পড়ে, তবে তার গুরুত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যায়। জ্যোতিষীদের মতে, দীর্ঘ ১৩ বছর পর এমন সংযোগ ঘটছে যা মানুষের জীবনে স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলা এবং বড় ধরনের সাফল্যের দরজা খুলে দিতে পারে। বিশেষ করে পাঁচটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হবে।
বৃষ রাশি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালের শনি জয়ন্তী অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হবে। শনিদেবের কৃপায় আপনার দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের টানাপোড়েন দূর হবে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন, তাদের জন্য ১৬ মে-র পর থেকে সুসময় শুরু। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের লাভের অঙ্ক বাড়বে।
মিথুন রাশি
মিথুন রাশির জাতকদের ভাগ্য শনিদেবের প্রভাবে হঠাৎ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। বিশেষ করে যারা বিদেশী সংস্থা বা আমদান-রপ্তানি ব্যবসার সাথে যুক্ত, তারা বড় কোনো ডিল পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির নতুন উৎস তৈরি হবে এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। শনিদেবের আশীর্বাদে আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে।
তুলা রাশি
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি স্থায়িত্ব। যদি আপনার কেরিয়ারে অস্থিরতা কাজ করে থাকে, তবে এবার সেই সমস্যার সমাধান হবে। বিদেশে চাকরি বা উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসতে পারে। এই রাশির ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবনেও শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কোনও সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার যোগ রয়েছে।
ধনু রাশি
ধনু রাশির জাতকদের পরিশ্রমের পূর্ণ মর্যাদা দেবেন শনিদেব। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের দক্ষতা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবে। যাঁরা আইটি সেক্টর বা ব্যাঙ্কিং সেক্টরে কাজ করছেন, তাঁদের জন্য পদোন্নতির বিশেষ যোগ রয়েছে। শুধু টাকা নয়, শারীরিক সমস্যারও এই সময় অনেকটা উপশম ঘটবে।
কুম্ভ রাশি
যেহেতু শনিদেব নিজেই কুম্ভ রাশির অধিপতি, তাই এই শনি জয়ন্তী আপনাদের জন্য সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কুম্ভ রাশির ওপর বর্তমানে শনির সাড়ে সাতির প্রভাব থাকলেও, জয়ন্তীর এই বিশেষ দিনটি আপনার জীবনের নেতিবাচকতা কমিয়ে দেবে। আপনার সাহস বাড়বে এবং অনেকদিন ধরে ঝুলে থাকা আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। সমাজে আপনার প্রতিপত্তি বাড়বে এবং নতুন কোনো প্রজেক্টে সাফল্যের মুখ দেখবেন।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More