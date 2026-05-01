Khappar Rajyog Unlucky Zodiacs: শনি-রাহুর মতো গ্রহের প্রভাবে 'অশুভ যোগ' তৈরি, ২৯ জুন পর্যন্ত ভুগবে এই ৪ রাশি
Khappar Rajyog Unlucky Zodiacs: অশুভ যোগের ফলে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, কাজে বাধা আসতে পারে এবং মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
Khappar Rajyog Unlucky Zodiacs: জ্যোতিষশাস্ত্রে মে মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসে যেমন একদিকে বুধাদিত্য, রুচক ও মালব্য রাজযোগের মতো একাধিক শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে, ঠিক তেমনই অন্যদিকে একটি অশুভ যোগও সক্রিয় হয়েছে, যা 'খপ্পর যোগ' নামে পরিচিত। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই যোগটি ১ মে থেকে শুরু হচ্ছে। আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। প্রায় দুই মাস স্থায়ী এই সময়কাল কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
খপ্পর রাজযোগ কী?
জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, যখন মঙ্গল, শনি, সূর্য এবং রাহুর মতো প্রভাবশালী গ্রহগুলি একটি বিশেষ অশুভ অবস্থানে আসে বা তাদের সম্মিলিত নেতিবাচক শক্তি তৈরি হয়, তখন 'খপ্পর যোগ' গঠিত হয়। এছাড়াও, কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসে পাঁচটি মঙ্গলবার, শনিবার বা রবিবার থাকা, অথবা অমাবস্যা ও সংক্রান্তি একই দিনে পড়লে এই যোগের প্রভাব আরও তীব্রতর হয়। ১৫ জুন ২০২৬-এ সোমবতী অমাবস্যা এবং মিথুন সংক্রান্তির অদ্ভুত মিলন এই খপ্পর যোগের প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।
এই ৪ রাশির জাতকদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন
১) মিথুন রাশি: এই রাশির জাতকদের মানসিক চাপ বাড়তে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে অযথা চিন্তা বা উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো করলে তা সফল হওয়ার বদলে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আর্থিক বিষয়েও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
২) কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতকদের এই সময়ে নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। আপনার গোপন পরিকল্পনা বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবার সঙ্গে শেয়ার না করাই ভালো, কারণ শত্রুরা সক্রিয় হতে পারে।
৩) মকর রাশি: কর্মক্ষেত্রে মকর রাশির জাতকদের কিছুটা চাপের মুখে পড়তে হতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা মতপার্থক্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াই হবে আপনার আসল শক্তি।
৪) মীন রাশি: মীন রাশির জাতকদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে ছোটখাটো সংঘাত তৈরি হতে পারে। নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। বিতর্ক এড়িয়ে চলাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More