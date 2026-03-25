Ram Navami 2026: ২০২৬-এ কবে পালিত হবে রামনবমী? জেনে নিন শুভ মুহূর্ত ও ধর্মীয় তাৎপর্য

    Ram Navami 2026: ২০২৬-এ কবে পালিত হবে রামনবমী? জেনে নিন শুভ মুহূর্ত ও ধর্মীয় তাৎপর্য

    এই বছর নবমী তিথি দুই দিনে পড়ায় রাম নবমীর তারিখ নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক রাম নবমীর সঠিক তারিখ, এর শুভ সময়।

    Published on: Mar 25, 2026 11:28 PM IST
    By Sayani Rana
    হিন্দুধর্মে রামনবমীর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এই উৎসবটি পালিত হয়। কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান এদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই, এই দিনটি ভগবান রামের জন্মতিথি হিসেবে পালিত হয়। এই দিনে দেবী সীতারও পুজো করা হয়। এছাড়াও, রামনবমীতে দেবী দুর্গার নবম রূপ দেবী সিদ্ধিদাত্রীর পুজোর করার প্রথা রয়েছে। কিন্তু এবছর রামনবমী কবে পালিত হবে?

    ২০২৬-এ কবে পালিত হবে রামনবমী? জেনে নিন শুভ মুহূর্ত ও ধর্মীয় তাৎপর্য

    ২০২৬-এ রামনবমী কবে পড়েছে?

    চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি শুরু হবে ২৬ মার্চ সকাল ১১টা বেজে ৪৬ মিনিটে।চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি চলবে ২৭ মার্চ সকাল ১০টা বেজে ৭ মিনিট পর্যন্ত। রামায়ণ অনুসারে, ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল দুপুরে। তাই, ২০২৬ সালের ২৬ মার্চ রাম নবমী উদযাপন করা মঙ্গলজনক হবে। তবে, উদয় তারিখ অনুসারে, ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ রাম নবমী উদযাপিত হবে।

    ২৭ মার্চও কি রামনবমী?

    উল্লেখ্য যে, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি ২৭ মার্চ, সকাল ১০টা বেজে ৭ মিনিটে শেষ হচ্ছে। অতএব, এই দিনে রাম নবমীর মধ্যাহ্নের শুভ সময় হবে সকাল ১১টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা বেজে ৪১ মিনিটের মধ্যে। এই দিনের মধ্যাহ্ন মুহূর্ত হল দুপুর ১২টা বেজে ২৭ মিনিট।

    রাম নবমী পূজার শুভ মুহুর্ত

    নবমী তিথি ২৬ মার্চ দুপুরে পড়বে। এই দিনে রাম নবমীর মধ্যাহ্নের শুভ সময় হবে সকাল ১১টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা বেজে ৪১ মিনিট পর্যন্ত। এই দিনের মধ্যাহ্নের মুহূর্ত হল দুপুর ১২টা বেজে ২৫ মিনিট।

    অযোধ্যায় কবে পালিত হবে রাম নবমী?

    ২০২৬ সালের ২৬ মার্চ অযোধ্যায় রাম নবমী উদযাপিত হবে, কারণ সেদিন নবমী তিথি দুপুরবেলা।

    রাম নবমী ২০২৬ এর ধর্মীয় তাৎপর্য

    বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে যথাযথ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুজো করলে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, ভগবান বিষ্ণু ত্রেতা যুগে অধর্ম বিনাশ করে ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীরাম রূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন।

