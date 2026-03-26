    আজ নাকি আগামিকাল? রামনবমীর তারিখ নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের! জেনে নিন সঠিক সময় ও পুজোর তিথি

    অনেক সময় একটি তিথি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দুই দিন জুড়ে অবস্থান করে। ২০২৬ সালেও চৈত্র শুক্লপক্ষের নবমী তিথি নিয়ে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে—রামনবমী কি আজ ২৬ মার্চ, নাকি আগামিকাল ২৭ মার্চ?

    Published on: Mar 26, 2026 8:28 AM IST
    By HT Bangla Desk
    প্রতি বছর চৈত্র নবরাত্রির শেষে রামনবমী তিথি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা সংশয় তৈরি হয়। তিথির হেরফের এবং উদয় তিথি গণনার কারণে অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন যে পুজো আজ নাকি আগামিকাল। ২০২৬ সালের ক্যালেন্ডার এবং পঞ্জিকা অনুযায়ী, এই সংশয় দূর করতে বিস্তারিত প্রতিবেদনটি নিচে দেওয়া হলো:

    আজ নাকি আগামিকাল? রামনবমীর তারিখ নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের
    আজ নাকি আগামিকাল? রামনবমীর তারিখ নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের

    অনেক সময় একটি তিথি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দুই দিন জুড়ে অবস্থান করে। ২০২৬ সালেও চৈত্র শুক্লপক্ষের নবমী তিথি নিয়ে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে—রামনবমী কি আজ ২৬ মার্চ, নাকি আগামিকাল ২৭ মার্চ?

    তিথির অংক: কেন এই সংশয়?

    পঞ্জিকা মতে, ২০২৬ সালের চৈত্র নবমী তিথি শুরু হচ্ছে ২৬ মার্চ (বৃহস্পতিবার) বিকেল থেকে। তবে হিন্দু শাস্ত্রের ‘উদয় তিথি’ (সূর্যোদয়ের সময় যে তিথি থাকে) নিয়ম অনুযায়ী উৎসব পালিত হয়। ২৬ মার্চ সূর্যোদয়ের সময় অষ্টমী তিথি থাকায় ওই দিনটি মূলত মহাষ্টমী হিসেবে গণ্য।

    অন্যদিকে, ২৭ মার্চ (শুক্রবার) সূর্যোদয়ের সময় নবমী তিথি বিদ্যমান থাকছে। তাই শাস্ত্রীয় মতে এবং অধিকাংশ পঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী, ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখটিই হলো প্রকৃত রামনবমী।

    রামনবমী ২০২৬: সঠিক নির্ঘণ্ট ও শুভ সময়

    ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল মধ্যাহ্ন কালে অর্থাৎ দুপুর ১২টার আশেপাশে। তাই উৎসবের মূল পুজো এবং উদযাপন ২৭ মার্চ শুক্রবারেই করা শ্রেষ্ঠ।

    • নবমী তিথি শুরু: ২৬ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৪:৫৩ মিনিট থেকে।
    • নবমী তিথি সমাপ্ত: ২৭ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৫:১৪ মিনিটে।

    রামলালার পুজোর মাহেন্দ্রক্ষণ: ২৭ মার্চ সকাল ১১:০৬ মিনিট থেকে দুপুর ১:৩৮ মিনিট পর্যন্ত। এই আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই রামের জন্মোৎসব ও বিশেষ পুজো সম্পন্ন করা শুভ।

    কেন ২৭ মার্চ তারিখটিই গুরুত্বপূর্ণ?

    ১. উদয় তিথি: হিন্দু ধর্মে সূর্যোদয়ের তিথিকে সারা দিনের তিথি হিসেবে ধরা হয়। ২৭ তারিখ সূর্যোদয় হচ্ছে নবমী তিথিতে, তাই ওই দিনটিই উৎসবের জন্য নির্ধারিত।

    ২. চৈত্র নবরাত্রি সমাপ্তি: নবরাত্রির নয়টি দিনের শেষে দশম দিনে পারণ করা হয়। ২৭ মার্চ নবমী পালন করে ২৮ মার্চ দশমী তিথিতে ব্রত ভঙ্গ বা পারণ করার বিধান রয়েছে।

    ৩. মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী নবমী: যেহেতু রামের জন্ম দুপুরে, আর ২৭ তারিখ দুপুরবেলা নবমী তিথি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকছে, তাই এই দিনটিই যুক্তিসঙ্গত।

    আজকের করণীয় কী? (২৬ মার্চ)

    যারা নবরাত্রি পালন করছেন, তাদের জন্য আজ অর্থাৎ ২৬ মার্চ হলো মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণ। আজ বিকেল পর্যন্ত অষ্টমী বিহিত পুজো এবং সন্ধ্যার পর থেকে নবমী তিথির সূচনা হবে। তবে পূর্ণ দিবস উৎসব এবং রামনবমীর মেলা বা শোভাযাত্রা আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবারেই আয়োজন করা হচ্ছে।

    সুতরাং, ক্যালেন্ডারের পাতায় বা পঞ্জিকার পাতায় যাই থাকুক না কেন, ভক্তিভরে রামনবমী পালনের জন্য ২৭ মার্চ, শুক্রবার দিনটিকেই বেছে নিন। অযোধ্যা থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত বড় মন্দিরে এই দিনেই মহাসমারোহে পালিত হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী।

